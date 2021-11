Fem scoringer av Maria Brochmann og lekestue sikret at Sandviken er seriemester for første gang i klubbens historie. Dette betyr også at Klepp rykker ned.

Brochmann stod med åtte mål før dagens kamp. Nå har hun 13 scoringer, og er delt toppscorer med Emilie Haavi.

Forutsetningene før kampen var klare: Ved Sandviken-seier ville de bli seriemester, mens Klepp ville rykket ned for første gang på 34 år.

Det var dermed naturlig å holde vertene fra Sandviken som store favoritter.

– Det er bunnsolid, det Sandviken har levert. Det er en herlig ramme rundt klubben med fantastiske mennesker, sa Torp etter at gullet var et faktum.

Gråt etter kampslutt

Alexander Straus leverte et jubelbrøl i intervju med NRK etter kampslutt.

– At vi avslutter på denne måten, viser at vi fortjener det. Jeg er ekstremt stolt av jentene. De har kommet langt på kort tid, sier Straus.

– Jeg er sliten, det må jeg innrømme. Det har vært en tøff periode, for vi har konkurrenter som har pushet oss hele veien, sier Straus.

FOLKEFEST: Sandviken kunne feire gullet med supporterne sine. Foto: Marit Hommedal / NTB

Dagens store spiller Brochmann var stolt etter kampen.

– Det er ikke så mye som topper dette. Seriemester med denne gjengen har vært en drøm. Jeg er skikkelig stolt over denne gjengen, sier Brochmann til NRK.

– Det er gåsehud. Det er fantastisk stemning her, fortsetter Sandvikens toppscorer.

Dagens seier var nok ekstra spesiell for midtstopper og kaptein Tuva Hansen. Hun er tidligere Klepp-spiller, og bidro i dag til at nedrykket var et faktum. Hun måtte ta til tårene i intervju med NRK.

Hun fortalte at hun ikke bare kjente på glede.

– Utrolig delt. Jeg har ikke helt ord på det, sier hun, tydelig preget.

– I dag regner jeg med at du er først og fremst glad?

– Jeg er først og fremst glad. Det er ikke kjekt å møte Klepp og på en måte være den som sender dem ned. Men det er på en måte ikke oss de skal slå denne sesongen, sier midtstopperen.

– Det er ikke så kjekt å ha følelsen jeg har nå. Men det var gull jeg kom for, sier Hansen.

– Klepp har ingenting

Etter en periode med stillingskrig, åpnet det seg endelig opp for Sandviken. Det var Marit Bratberg Lund som slo et presist innlegg mot bakre stolpe. Der lurte Maria Brochmann, som sendte hjemmelaget til himmels.

Og Sandviken virket å få kampen i sitt spor. Det gjorde også deres spiss Brochmann.

For ti minutter før hvilen var hun frampå igjen, og stanget inn 2-0 etter at keeper Larsen glapp ballen.

– Klepp har ingenting. De har ingenting å stille opp med, sa NRKs fotballekspert Carl Erik Torp.

LEKESTUE: Sandviken sikret seriegull med stil. Foto: Marit Hommedal / NTB

I andre omgang fortsatte Sandviken. De presset på, og tidlig i omgangen var Brochmann nære å sette sitt tredje for dagen.

Målene rant inn

Men det skulle hun gjøre kort tid senere. Brochmann var igjen klinisk foran mål da vendte opp og avsluttet flott i lengste hjørne. Da kunne gullfesten begynne for alvor.

Målene rant inn. Ingrid Marie Spord satte inn 4-0, og få minutter etter satte Brochmann sitt fjerde mål etter nok et hodestøt.

De presise innleggene til Sandviken fortsatte, og midtstopper Guro Bergsvand headet inn 6-0.

Lekestuen virket aldri å ta slutt, og etter hjørnespark kunne Brochmann sette inn scoring nummer fem.

Klepp har slitt voldsomt denne sesongen, til tross for overlegen 4-0-seier i serieåpningen. De har slitt med skader, og stilte i dag med fem spillere som er 20 eller yngre.

Sandviken har også opplevd en nedtur for kort tid siden. De gikk på et surt tap mot Vålerenga i cupfinalen. Det smakte nok godt for vestlendingene å sikre seriegull kort tid etter.