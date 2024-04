Rivende uenige i Finnes røde kort: – Fryktelig keeperspill

– Det er fryktelig keeperspill. Så skal Bård Finne bli utvist for det, blåste Morten Langli ut i TV 2s FotballXtra-studio, etter at Branns angrepsspiller hadde fått marsjordre mot KFUM Oslo.

Dommeren trakk opp det røde kort etter at Finne gikk inn i karatesparkhøyde med knottene først og traff ansiktet til den utrusende KFUM-keeperen Ødegaard inne i 16-meteren.

Det var ikke bare Finne som måtte forlate banen. Keeper Ødegaard fikk såpass juling i sammenstøtet at også han måtte ta en tidlig kveld.

Men for NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er avgjørelsen klar.

– Denne konkrete situasjonen er grei og vill alltid være rødt kort i min bok når konsekvensen av den høye foten blir at den treffer et hode, sier Torp til NRK.

Han påpeker at det spesielt gjelder siden foten til Finne var så høy.

TREFFER I ANSIKTET: Bård Finnes knotter traff her keeperen i ansiktet. Det fikk han rødt kort for. Foto: BILDBYRÅN

Men det røde kortet fikk det til å koke blant ekspertene i TV 2s studio. For de var rivende uenige om Finne hadde skyld i episoden.

Langli satte spørsmålstegn ved hvem som egentlig skapte den farlige situasjonen. Men fikk svar fra tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt.

– Tar man brassespark så må man vite at det er fare for skader. Fot opp i denne høyden ..., sa Thorstvedt som ikke rakk mer før Langli var frempå med motargumenter.

– For meg er det vanskelig. Men at dommerne lander på at det er rødt kort etter boka er jeg rimelig trygg på, sier Thorstvedt.

Til slutt endte kampen 0-0. Ødegaards erstatter i KFUM-målet, 17 år gamle Henri Sørlie, holdt dermed nullen mot fjorårets sølvvinner i Eliteserien.

Uenige

TV2-ekspert Yaw Amankwah konstaterte at Bård Finnes knotter traff rett i «trynet» på Ødegaard. Han var enig i at det bare var Finnes intensjon å komme først inn i situasjonen, men advarte samtidig:

– Om man åpner opp for å gå inn i den høyden med knottene først åpner opp for enda flere hodeskader.

MÅTTE FORLATE BANEN: Emil Ødegaard tok en tidlig kveld etter møtet med Bård Finne. Foto: BILDBYRÅN

Flere meldte seg på diskusjonen underveis i kampen

– Dette er naturligvis rødt kort. Har ingenting å si at han er først på ball, og når dommeren ser denne i reprise kan han ikke være i tvil. Merkelig at han ikke gir det på direkten, for han står meget godt plassert, meldte TV 2-ekspert Jesper Mathisen på X under kampen.

FORLOT BANEN: Emil Ødegaard måtte forlate banen med bandasje rundt hodet. Med seg i bagasjen fikk han også rivende diskusjon om han selv gjorde noe betenkelig. Foto: Annika Byrde / NTB

Carl-Erik Torp ville tenkt at keeperen hadde hatt større ansvar selv for at han ble skadet i situasjonen dersom foten hadde vært lavere.

– Det er en veldig interessant situasjon, som det er bra at blir diskutert, sier Torp, som har spilt for både Brann og KFUM.

Han påpeker at det utfra regelverket er soleklart rødt kort ut fra regelverket uansett om det ikke er tilsiktet eller at an er på ballen først.

– Det handler om at en motstander blir utsatt for stor fare, sier Torp.

Men han syns det er viktig å diskutere hvilket ansvar spillere som kommer for sent inn i situasjoner og selv sørger for at man havner i fare.

- Vi kan ikke hadet sånn at spillere kan løpe hodeløse inn i situasjoner, sier Torp.

Flere røde kort

Det var ikke på KFUM Arena spillere fikk marsjordre. Det var dog mindre diskusjon rundt utvisningen av Lillestrøms Félix Vá. Der var det full enighet om at hans opptreden ikke hadde noe på en fotballbane å gjøre.

For i stedet for å bli helt ved å sette inn 2–0 endte en situasjon i 16-meteren med at Lillestrøm-spilleren tydelig gikk for å stemple HamKams Luc Mares med vilje.

DELAKTIG: Félix Vá var sentral i kampen med både scoring og rødt kort, som ble omtalt som hodemist mot HamKam. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det der må være rødt. Et sånt utslag er jo totalt hodemist. Her er det ingen tvil. Det er bare rullegardin og hodemist. Det er så urutinert, sier Yaw Amankwah.

– Det er med begge beina. Det der er helt vilt, sier Morten Langli.

– Det der blir suspensjon i flere kamper. Det har ingenting på en fotballbane å gjøre, sier Amankwah.