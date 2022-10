Rosenborg refses i egen by: – Framstår som dårlige tapere

– Hvis de hadde svelget kamelen og vist respekt for serievinnerne, hadde Rosenborg vist at de står for gode verdier. Verdier som også erkerivaler kan lære av.

Det innleder Adresseavisen i sin lederartikkel før det forhatte derbyet mellom de to toppklubbene.

Avisen skriver at det «fortsatt er det tid til å ombestemme seg» i vurderingen om klubben skal stå æresvakt for Molde søndag. Æresvakt er ment som en hyllest og skjer ved at motstanderne klapper de ferske seriemesterene inn på banen.

– Jeg mener klubben hadde stått seg på å se litt stort på det, sier politisk redaktør Siv Sandvik til NRK.

– Nei. Vi har tatt en avgjørelse på det, svarer RBK-trener Kjetil Rekdal til NRK torsdag ettermiddag.

– Dårlige tapere

Mandag kom Rosenborg med beslutningen om at de ikke vil stå æresvakt for Molde. Den kom etter at flere Molde-spillere hadde sagt at de gledet seg til at Rosenborg skulle stå æresvakt søndag.

– Vi opplever at Molde er mer opptatt av å påføre Rosenborg ydmykelse, enn å få fortjent respekt, skrev RBK.

– Det vitner om dårlig styring, var beskjeden fra Molde-trener Erling Moe.

Ola Brynhildsen gleder seg til Rosenborg skal stå æresvakt før søndagens kamp i eliteserien. Foto: Ksenia Novikova Du trenger javascript for å se video. Ola Brynhildsen gleder seg til Rosenborg skal stå æresvakt før søndagens kamp i eliteserien. Foto: Ksenia Novikova

Adresseavisen mener Rosenborgs avgjørelse er lite gjennomtenkt.

– De framstår som dårlige tapere som stuper rett inn i offerrollen, står det i lederartikkelen.

– Her tenker jeg at Rosenborg hadde stått seg med å møte utfordringer fra Molde med litt lave skuldre. Kanskje til og med et skuldertrekk istedenfor å gå så hardt ut og si at det er uaktuelt og at Molde prøver å ydmyke Rosenborg, sier Sandvik.

Synes du det er riktig av Rosenborg å ikke stå æresvakt for Molde? Ja, æresvakt hører ikke hjemme i norsk fotball. Nei, de bør vise respekt for seriemesteren. Vis resultat

Om Rosenborg skal stå æresvakt eller ikke har skapt reaksjoner i Fotball-Norge, og spesielt i Trondheim. Supporterklubben Kjernen støtter klubbens avgjørelse, men det er det ikke alle supportere som gjør.

– Skulle RBK avstå æresvakten, som de nå sier de skal, tror jeg RBK-flagget forblir nedpakket neste år. Det handler tross alt om respekt, skriver Rosenborg-supporteren Ole Friesl i et leserinnlegg til Adresseavisen.

– Delte meninger

Rosenborg ønsker selv å legge saken bak seg, men nekter å ombestemme seg, slik Adresseavisen skriver fortsatt er mulig.

– Det er ingen tradisjon for å stå æresvakt og da har vi valgt å konsentrere oss fullt ut om kampen og sørge for at vi er klar når dommeren blåser i fløyta, svarer Kjetil Rekdal til NRK.

Dag-Eilev Fagermo støtter Rosenborgs valg om å ikke stå æresvakt for Molde.

– Du kan ikke stå og dyrke motstanderen. Det er i så fall en merkelig tradisjon, sa Fagermo til TV 2.

Sandvik mener Rosenborg har et problem når de bruker tradisjonsargumentet.

– Flere sier at det ikke er tradisjon å stå æresvakt i Norge, og det har de jo helt rett i. Men det var nå sånn at Rosenborg valgte å stå æresvakt for Bodø/Glimt. Det å hedre en seriemester bør ikke, etter min mening, koke ned til om du liker laget eller ikke, sier Sandvik.

Daglig leder i Rosenborg, Tore Bjørseth Berdal, sier til NRK at de er ferdig med saken og har ingen ytterligere kommentarer.

Rekdal er ikke bekymret for at Rosenborg skal miste respekt som klubb etter at de ikke står æresvakt for Molde.

– Jeg har opplevd det sånn at det er en del delte meninger på dette. Noen mener det er riktig og noen mener det er feil. Det er vel sånn i samfunnet vi lever i. Det er fritt å uttalelse seg og da får vi forholde oss til det, sier Rekdal.

Kampen mellom Molde og Rosenborg spilles søndag klokken 19.