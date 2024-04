– Det er positivt at statsforvaltarane leitar etter mogelegheiter for å forenkle og effektivisere forvaltninga i dialogen med kommunane. Statsforvaltaren i Vestland har derimot ikkje endra praksis når det gjeld at kommunane framleis må sende avgjerd om å gje dispensasjon til statsforvaltaren. Moglegheita til å klage er ein god tryggingsventil for at dispensasjonar ikkje blir gitt i strid med nasjonale eller vesentlege regionale interesser, til dømes naturomsyn. Eg har tillit til at statsforvaltarane er medvetne om det ansvaret dei har for å vareta nasjonale og viktige regionale omsyn i den enkelte saka.



Statsforvaltarane har også ei viktig rettleiarrolle i høve kommunane, og eg oppfattar ikkje at den endringa i praksisen som Statsforvaltaren i Vestland legg opp til svekker denne rolla. Det skal vere låg terskel for kommunane å ta kontakt med statsforvaltarane for rettleiing til dømes i saker som vedgår arealforvaltning.



Stortingets eige ombod for kontroll med forvaltninga, Sivilombodet, har i brev 18. januar 2024 til Statsforvaltaren i Vestland valt å undersøke om den nye praksisen er i samsvar med plan- og bygningslova. Statsforvaltaren i Vestland har fått frist til 15. februar 2024 med å svare på undersøkinga. Eg finn det difor riktig å sjå an Sivilombodet si vurdering av praksisen til Statsforvaltaren i Vestland.

Kjelde: Stortinget.no