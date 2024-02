Mandag legger Naturrisikoutvalget fram sin rapport.

Én anbefaling peker seg ut: tydeligere føringer fra statlige myndigheter.

Utvalget forslår også at konsekvenser for naturrisiko skal vurderes i alle relevante beslutninger på nasjonalt nivå, for å stanse naturtap.

Dette fordi de mener at Norge står i fare for ytterligere naturtap, som kan reduseres med forutsigbar politikk.

Siden sommeren 2022 har utvalget sett på hvordan norsk næringsliv påvirkes av natur som forsvinner, og anbefalinger om hvordan aktører kan forstå finansiell naturrisiko bedre.

Ifølge regjeringen er tap av natur en stor trussel mot utvikling og kan utsette næringslivet og økonomien for såkalt naturrisiko.

Naturrisiko handler om den risikoen som tap av natur og naturmangfold utgjør for næringslivet og andre aktører.

NRK forklarer Hva er naturrisiko? Hva er naturrisiko? Risikoen for økonomiske konsekvenser for bedrifter og samfunn når: 1) tap av natur eller 2) overgangen til at vi bruker ressurser innenfor jordens tålegrenser ... endrer mulighetene for næringsvirksomhet og økonomien. Hva er naturrisiko? Man deler gjerne naturrisiko inn i tre ulike typer: 1) Fysisk naturrisiko 2) Omstillingsrisiko 3) Ansvarsrisiko. Hva er naturrisiko? Fysisk naturrisiko Risikoen knyttet til konsekvensene av fysiske endringer i naturen som følger av menneskelig påvirkning. Dette inkluderer menneskeskapte klimaendringer. Hva er naturrisiko? Omstillingsrisiko Risikoen som kommer i perioden man endrer praksis slik at man bruker natur innenfor jordens tålegrenser. Her foreslår utvalget å styrke tiltak for videreutdanning og omskolering for god omstilling og reduksjon av naturrisiko. Hva er naturrisiko? Ansvarsrisiko Risiko knyttet til at tap av natur kan gi grunnlag for søksmål, som følge av at man har skadet natur. Hva er naturrisiko? Naturutvalget skal vurdere hvordan norske næringer og sektorer er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold. I tillegg skal de se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte. Forrige kort Neste kort

Mer statlig styring

Mandag morgen ble rapporten lagt frem.

– Forurensing, overbeskatning og introduksjon av fremmede skadelige arter utgjør også trusler mot norsk natur, mens klimaendringer har økende negativ påvirkning på naturen i havet, langs kysten og på fjellet, står det i rapporten.

Utvalget mener at tiltak i miljøforvaltningen de siste tiårene har redusert de negative påvirkningene til en viss grad.

– Godt utgangspunkt

– Tap av natur har ikke bare store konsekvenser for arter og økosystemer, alle deler av samfunnet vårt er sårbare for at naturen forringes eller går tapt.

Det sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til NRK.

– Vi trenger naturen for å leve gode liv. Vår økonomi og vår velferd er avhengig av naturen, derfor erd et svært viktig at vi nå får råd om verktøy som kan hjelpe oss å vurdere farene ved at natur forringes, sier han.

Han mener rapporten er et godt utgangspunkt for å håndtere naturrisiko bedre.

Ønsker mer fra Norges Bank og Finanstilsynet

Utvalget mener at norske myndigheter må trappe opp arbeidet med å vurdere og håndtere naturrisiko på nasjonalt nivå.

De foreslår derfor at Norges Bank og Finanstilsynet skal inkludere naturrisiko i sine vurderinger.

Utvalget peker også på Statens pensjonsfond.

– Statens pensjonsfond er en stor aktør og bidrar med kapital til selskaper som aksjonær og långiver. Slik kan de påvirke og formidle forventningene til selskapene de investerer i.

Statens pensjonsfond har aksjeinvesteringer fordelt på mer enn 9000 selskaper og har investeringer i de fleste land.

UTVALG: Statens pensjonsfond kan påvirke de 9000 selskapene og 72 landene de har investeringer i. Faksimile: Norges Bank

Ser til kommunene for endring

Utvalgets gjennomgang viser at kommunene har ansvar for virksomheter og aktiviteter som kan ha en stor betydning for naturrisiko.

De foreslår derfor å styrke kommunenes miljø- og naturkompetanse, og at alle kommuner utarbeider en plan for naturmangfold enten alene eller i samarbeid med andre kommuner.

Utvalget noterer at anbefalingene vil gi økte utgifter for staten og kommunene, blant annet gjennom utforming av bedre grunnlag for beslutninger, synliggjøring og oppfølging.

Uenighet i utvalget

En av de mest gjennomgående anbefalingene i rapporten er behovet for tydeligere føringer fra myndighetene for å redusere fysisk naturrisiko.

Det er Hanne Kathrine Sjølie uenig i. Hun er også medlem av utvalget, og er uenig i flertallet om at Plan- og bygningsloven bør endres.