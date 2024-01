Regjeringa skjermar lokalstyret – trass naturtap

Morten Wedege, forbundsleiar i Naturviterne

– Statsforvaltarane må få ei tydeleg politisk bestilling om å stramma inn i arealpolitikken, det er det første grepet klima- og miljøministeren bør ta. Det er urimeleg å forventa at lokalpolitikarar som opplever eit stort press frå fleire hald, skal kunna forventast å prioritera klima og naturomsyn på eit overordna nivå, og vurdera dei samla konsekvensane av enkeltavgjerder. Derfor må ein gi statsforvaltarar og direktorat langt tydelegare føringar i arealpolitikken, til dømes gjennom tildelingsbrev. Det er ei bekymring om naturen blir bygd ned på i påvente av ein naturrekneskap. At omfanget av naturinngrep er stort har me vist lenge, det som manglar er politisk handlekraft.

Bjørn P. Kaltenborn, seniorforskar ved Norsk institutt for naturforsking – NINA

– Eg meiner at statsråden undervurderer kva for marknadsmessige krefter som er i sving, og dessutan korleis lokalpolitikken i realiteten fungerer. Me har over lang tid sett korleis natur blir nedbygd, mellom anna fordi kommunane har få eller ingen insentiv til å sjå utover eigne grenser. Dette er veldig tydeleg i poltikken rundt utviklinga av store felt med fritidshus. Frå fagleg hald er det lett å stilla seg bak utspelet frå SV og MDG om at det trengst innskrenking i det lokale sjølvstyret i arealpolitikken.

Åsmund Berthelsen, SV

– Korkje staten eller kommunane er til å stola på i arealpolitikken når det er snakk om naturvern og det å ta miljøomsyn. Kommunane må stimulerasa til å verna natur og sikre naturmangfaldet. Det kan vere gjennom konkrete støtteordningar. Ei ordning lik den ein har for satsing på klimaarbeid, kan ein ha ordning på natur, natursats. Og det kan også vere kriterium i inntektssystemet som stimulerer til å verna natur og sikra verdifulle naturområde.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdsnaturfondet

– Det er nødvendig med heilt nye grep i arealpolitikken og strengare spelereglar som må gjelda i alle kommunar. For sjølv om me har lovgiving som skal ta vare på naturen, taper han altfor ofte i møte med andre, kortsiktige omsyn, sjølv om naturen er sjølve livsgrunnlaget vårt. Det er ikkje til å unngå at slike grep vil innebera nye og kanskje også avgrensa rammer for det kommunale sjølvstyret.

Alfred Bjørlo, Venstre

– Regjeringa kan ikkje skyva ansvaret for å ta vare på natur over på kommunane. Då er det naturmangfaldet, klimaet og vår felles framtid som er taparane. Noreg må også – som andre land – verna 30 prosent av land- og havområdet våre innan 2030 slik me har forplikta oss til i FNs Naturavtale. Me har også sagt at me skal følgja EU si klimaavtale, som mellom anna krev netto null utslepp frå arealbruksendringar og skogbruk innan 2030. Det finst ingen grunn for at Noreg skal ha noko unntak frå slike internasjonale avtalar, og samtidig krevje at fattigare land følgjer avtalane. Det er berre dobbeltmoral av verste sort.

Fredrik Holth, dosent i juridiske fag ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU)

– Krav om fleire forbod og sterkare avgrensingar i det lokale sjølvstyret baserer seg ofte på manglande kunnskap om det systemet me allereie har. Offentlege styresmakter har rett og plikt til å delta i planlegginga i kommunane. Fagstyresmaktene skal sikra at kommunane får kunnskap om verknadene av nedbygging av natur, og driva kontroll med kommunane. Om kunnskapen kjem frå fagstyresmakter i Oslo, Bergen, Trømsø eller Vadsø er vel uvesentleg for saka?

Carlo Aall, professor i berekraftig utvikling ved Høgskulen på Vestlandet

– Om staten verkeleg har meir berekraftige prioriteringar enn kommunane i arealforvaltning, kunne staten innføra ein «byggjestans» for gitte typar utbygging utan å gå den smertefulle og langdryge omvegen om først å endra prosedyrar og fordeling av ansvar og makt i samsvar med plan- og bygningslova. Ei slik direkte styring av arealforvaltning vart i si tid gjord med eit rett nok tidsavgrensa forbod mot etablering av bilbaserte kjøpesenter utanfor byar og tettstader.

Andrew Kroglund, generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon

– Kommandostrukturen i miljøvernet må gjenopprettast. Planavdelinga må tilbake til Klima- og miljødepartementet. Statsforvaltarane må få tilbake full innvendingsrett overfor kommunane. Alle kommunar må få tilbake fagleg kompetente miljøvernleiarar. Vidare må det innførast forbod mot inngrep i våtmarker, som myrar og fjøreområde. Dette er sårbare naturtypar og dei viktigaste karbonlagera våre. Dei hindrar flaum, reinsar vatn og er levestad for mange trua artar. Skogvernet som no går med sniglefart, må forserast kraftig. Noreg bør vurdera EUs tilråding om plukkhogst i staden for flatehogst. Det vil tena klima, biomangfald, rekreasjonsinteresser og menneskeleg trivsel. Til sist må kvar kommune få ressursar nok til å kartleggja sine naturverdiar og føre ein naturrekneskap, med siktemål om å bli arealnøytral.