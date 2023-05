Ny rapport: mellomstore kommunar forsterkar naturkrisa

«Ei forklaring på at mellomstore kommunar kjem spesielt uheldig ut av dette spørsmålet («I kva grad kommunale leiarar opplever at arealbruken i kommunen blir bestemd av næringsinteresser, fordelt på kommunestorleik») er at kommunane opplever eit sterkare press frå næringslivet enn små kommunar og i mindre grad enn store kommunar har kompetansen til å opplyse sine folkevalde om kva som er konsekvensane av å gi etter for pressa. Basert på desse resultata er det grunn til å tru at kompetente fagmiljø med tilstrekkeleg kapasitet kan vere ein fagleg motpol til næringsinteressene. Slik sett kan styrking av fagmiljøet innanfor arealplanlegging vere eit målretta tiltak for å sikre berekraftig samfunnsutvikling utan at lokaldemokratiet blir utfordra.»