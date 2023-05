Rett før påske la Statens vegvesen fram sitt forslag til prioriteringsliste for nye vegprosjekt i 12-årsperioden 2025–2036.

Lista var basert på forventa samfunnsøkonomisk nytte.

Øvst på lista trona Hordfast.

Den 56 kilometer lange motorvegen skal gi ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen. Prislapp: 46 milliardar kroner.

Prosjektet inkluderer ei bru mellom Stord og Tysnes, og ei gigantisk bru over Bjørnafjorden.

I motsetnad til dei fleste vegprosjekta i Noreg, var Hordfast anslått å ha positiv samfunnsøkonomisk nytte.

Men så bad Samferdsledepartementet Vegvesenet rekna på nytt.

Ei enorm bru over Bjørnafjorden skal erstatta eitt av to ferjesamband mellom Bergen og Stavanger på E39. Illustrasjon: Statens vegvesen/Dissing+Weitling

Klimamåla endrar nytteverdien

For kva viss klimagassutsleppa frå norske vegar i 2030 skal vera 55 prosent lågare enn i 1990?

Det er målet styremaktene har sett.

Kva samfunnsøkonomisk nytte vil Hordfast og dei ti andre prosjekta ha viss ein samtidig skal gjennomføra tiltak som gjer at ein oppnår klimamålet?

Vegvesenet føreset til dømes at bensin og diesel då må kosta 50 kroner per liter. Og at bompengar eller andre verkemiddel må sørga for nullvekst i biltrafikken i storbyane.

Då vil trafikken på dei planlagde vegane bli markert mindre. Dermed blir også reknestykket for samfunnsnytten ganske annleis.

– Dyrt fossilt drivstoff gjer at trafikantnytten går noko ned. Det gir redusert trafikk og dermed mindre nytte av vegprosjekta, seier Jan Fredrik Lund.

Avdelingsdirektøren i Statens vegvesen leiar deira arbeid med Nasjonal Transportplan (NTP) 2025–2036.

Slik ser det ut i dag; bilar, gods og passasjerar vert frakta med ferje over Bjørnafjorden som ein del av europaveg E39 langs kysten. Foto: SIMON S. BRANDSETH

Særleg for Hordfast

Det nye reknestykket slår særleg negativt ut for nytten av Hordfast.

Den blir redusert med 3,4 milliardar kroner, frå 1,9 milliardar kroner i pluss til 1,5 milliardar i minus, ifølge Vegvesenet si nye utrekning.

– For dei elleve prosjekta vi har analysert, blir utslaget størst for Hordfast, seier Lund.

Nyttevurdering av vegprosjekt viss ein skal nå klimamåla Ekspandér faktaboks Elleve prioriterte prosjekt prioritert av Statens vegvesen i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025-2036. Endring i samfunnsøkonomisk nytte når ein føreset tiltak som kuttar klimagassutsleppa frå vegsektoren i tråd med styresmaktene sitt mål for år 2030 (avrunda kronebeløp): E39 Ådland-Svegatjørn (Hordfast) Nettonytte minkar 3,4 mrd. frå +1,9 mrd til -1,5 mrd.

Trafikantnytte minkar 7,0 mrd. frå +31,0 mrd. til +24,0 mrd. E39 Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg aust, Bergen) Nettonytte minkar 0,6 mrd. frå -1,9 mrd. til -2,5 mrd.

Trafikantnytte minkar 0,9 mrd. (22%) frå +3,9 mrd. til +3,1 mrd. E 39 Smiene-Harestad Nettonytte minkar 1,1 mrd. frå +0,6 mrdl. til -0,5 mrd.

Trafikantnytte minkar 1,7 mrd. frå +3,9 mrd. til +2,3 mrd. E 134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Nettonytte minkar 0,7 mrd. frå -3,3 mrd. til -4,0 mrd.

Trafikantnytte minkar 1,5 mrd. frå +0,3 mrd. til -1,2 mrd. E 134 Røldal-Seljestad Nettonytte redusert 0,6 mrd. frå -1,3 mrd. til -1,9 mrd.

Trafikantnytte redusert 0,5 mrd. frå +2,6 mrd. til +2,1 mrd. E 134 Dagslett - E18, Viker Nettonytte minkar 1,2 mrd. frå -1,1 mrd. til -2,3 mrd.

Trafikantnytte minkar 1,8 mrd. frå +2,3 mrd. til +0,6 mrd. E 134 Saggrenda-Elgsjø (2/3-felt) Nettonytte minkar 0,3 mrd. frå -0,3 mrd. til -0,6 mrd.

Trafikantnytte aukar 0,1 mrd. frå +0,7 mrd. til +0,8 mrd. E 16 Hylland-Slæen Nettonytte minkar 0,2 mrd. frå -1,7 mrd. til -1,8 mrd.

Trafikantnytte minkar 0,1 mrd. frå +0,9 mrd. til +0,8 mrd. E 6 Megården-Mørsvikbotn Nettonytte tilnærma uendra: -6,3 mrd.

Trafikantnytte nesten uendra: +5,0 mrd. Rv. 22 Glommakryssinga Nettonytte minkar 0,7 mrd. frå -0,6 mrd. til -1,3 mrd.

Trafikantnytte minkar 0,7 mrd. frå +1,8 mrd. til +1,1 mrd. Rv. 291 Holmenbrua Nettonytte omlag uendra: -1,0 mrd.

Trafikantnytte omlag uendra: +0,1 mrd. Kjelde: Statens vegvesens tabell levert til Samferdselsdepartementet 8. mai 2023. Sjå også tilhøyrande notat.

Hovudårsaka er at kalkylane for Hordfast er ei mangedobling av trafikken samanlikna med antal bilar på dagens ferjer. Når så høge tal må bli justert ned, blir den såkalla trafikantnytten markant mindre. I berekningsmodellen er trafikantnytte ein viktig del av den samla samfunnsnytten.

– Dette er eit stort prosjekt med mykje trafikantnytte i utgangspunktet. Endringa i trafikantnytte blir dermed relativt stor, forklarer Lund.

Nytten av vegprosjektet er redusert, visar dei nyaste berekningane til Vegvesenet. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

7 milliardar kroner mindre nyttig

Trafikantnytten av Hordfast har til no vore anslått til 31 milliardar kroner. Tiltaka som skal kutta utsleppa 55 prosent, reduserer samtidig denne nytten med 7 milliardar kroner.

– Prosjektet går frå å vera litt positivt til litt negativt. Med dei nye utrekningane rykkjer Hordfast eitt hakk ned på vår prioriteringsliste. Men det er framleis eit relativt lønsamt prosjekt i vegporteføljen, seier Lund.

– Er det framleis samfunnsøkonomisk lønsamt?

– Nei, men veldig få vegprosjekt i Noreg er det.

Vegvesenet tilrådde før påske å prioritere byggestart for Hordfast før år 2030. Men Lund kan ikkje svare på om dei nye berekningane betyr at bygginga ikkje startar innan den tid.

– Viss Hordfast blir flytta eitt trinn ned, blir det noko seinare. Viss det i det heile tatt blir prioritert, for det er til sjuande og sist eit politisk spørsmål.

Meiner tala ikkje seier alt

Øyvind Halleraker, dagleg leiar i Hordfast AS, meiner dei nye berekningane ikkje har noko å seia for prosjektet.

– Eg meiner ein her ser heilt vekk frå den positive klimaeffekten ein får når ferjene blir teke vekk. Å driva ei ferje gjennom vatnet er svært energikrevjande. Også om ho skal gå på straum, seier han.

At prosjektet vil føra til inngrep i naturen er han open om.

Men når det gjeld utslepp meiner han berekningane ikkje held mål.

Han har bede om underlagsmaterialet frå Vegvesenet.

– Om 10 år er ikkje utsleppsproblematikk frå bilar lenger relevant. Dei rullar nesten friksjonsfritt, seier han.

Fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland (Sp), meiner det synd at Vegvesenet berre har sett på nokre prosjekt.

– Dette gjev meg ikkje den fulle nytta sidan dei berre har sett på Vegvesenet sine prioriterte prosjekt, seier han.

Han hadde ynskt seg klimaberekningar for mellom ny veg og jernbane frå Bergen mot Voss, mellom anna.

– Det er førebels for tidleg å seia kva betydning dette vil ha å seia for Hordfast, meiner Askeland.

Det er Stortinget som neste år skal vedta Nasjonal transportplan.

I tillegg til det reduserte anslaget for samfunnsnytte har den generelle prisveksten for bygg og anlegg gjort at Vegvesenet nyleg oppdaterte kostnadsanslaget for Hordfast med 4,7 milliardar kroner, til 46 milliardar.