Statsråd Kjersti Toppe (Sp) og stortingsrepresentant Marte Mjøs Persen (Ap) stod klare på pressekonferanse i dag på Hylkje i Bergen.

Endå ei lekkasje skal presenterast frå Nasjonal transportplan (NTP) som regjeringa legg fram fredag komande veke, og dei hausta applaus.

Innbyggarane i Åsane bydel nord i Bergen har i årevis kjempa for ein betre og sikrare veg og tunnel til Nordhordland. Dageleg passerer 30.000 bilar den smale og svingete strekninga.

No er prosjektet inne i Nasjonal transportplan. Motorvegen med tunnel kan vere klar for bygging alt i 2027.

Vegen er venta å koste 6,9 milliardar kroner. Staten sine kostnadar er på 5,4 milliardar kroner, 1,5 milliardar kroner er bompengar.

– Dette er ein enormt viktig veg, og vi har kjempa for dette lenge, seier Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Det er ein utrygg og farleg veg. Den er for smal til å ta unna trafikken, det trengst ein ny veg, seier leiar i Transportkomiteen på Stortinget Marte Mjøs Persen (Ap).

Framleis står det att detaljar i planlegginga, derfor vil ikkje politikarane nøyaktig tidfeste byggjestart, anna enn at det skal skje så snart som mogleg.

Prosjektet er ifylgje Toppe fullfinansiert inne i fyrste del av Nasjonal transportplan.

Kjersti Toppe (SP) og Marte Mjøs Persen (Ap) var stolte og glade på Hykje i Bergen i dag. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

– Eg svevar

Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) er strålande nøgd og takkar alle som har kjempa og stått på.

– Denne vegen er heilt utdatert, og er utruleg viktig for både Bergen og Nordhordland. Det har søren meg vore mange motbakkar. Eg sveva då eg fekk høyre om dette. Eg vil sjå dei politikarane som snur på dette no.

Varaordførar i Alver Nina Bognøy (Ap) seier ho fekk hjartebank då meldinga kom:

– Dette er veldig etterlengta, og har vore den aller viktigaste vegsaka for oss. Eg ser fram til at køane forsvinn. Vi lagar krøll for kvardagsliva til alle som bur her med den dårlege vegen.

Lokalbefolkninga har i fleire år kjempa for å få ny E39 heilt nord i Bergen. Du trenger javascript for å se video. Lokalbefolkninga har i fleire år kjempa for å få ny E39 heilt nord i Bergen.

Byutviklingsbyråd Christine Kahrs (H) i Bergen har hatt store forventningar.

– Vågsbotn – Klauvaneset og Nordhordlandstunnelen er ein av dei tre prioritetane vi har hegna om her i Bergen. Prosjektet er kjempeviktig av fleire omsyn. Trafikksikkerheit, beredskap og næring er berre tre av mange grunnar til at vi held dette prosjektet høgt inn mot NTP, seier Kahrs.

Her skal ny Nordhordlandstunnel gå på E39 mellom Vågsbotn og Klauvaneset nord i Bergen.

5,3 kilometer lang tunnel

I januar varsla Statens vegvesen at dei er i gang med å førebu arbeidet med ein reguleringsplan for vegen. Dei håper å kunne gå i gang med undersøkingar av grunnen langs traseen seinare i år.

Den nye vegen skal gå i ein 5,3 kilometer lang tunnel. Dessutan må kryssa ved Klauvaneset og i Vågsbotn bli bygd om.

I tillegg skal det bli lagt til rette for syklistar langs den eksisterande vegen. Den nye tunnelen blir berre open for bilistar.

Lekkasjar frå transportplanen

Regjeringas forslag til ny nasjonal transportplan (NTP) for 2025–2036 blir lagt fram fredag 22. mars.

På førehand har dei allereie komme med følgjande lekkasjar for Vestlandet:

Det store spørsmålet er kva prosjekt som då blir nedprioritert i den nye transportplanen.

Fredag kom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) med hint om at bybanen til Åsane er i uvisse.

Tom-Christer Nilsen i Bergens Næringsråd er også uroa for korleis det vil gå med Hordfast.