På en pressekonferanse i Bergen har det kommet nok en lekkasje fra den nasjonale transportplanen (NTP) for 2025–2036.

Nå får den ras- og ulykkesutsatte veien E16 mellom Bergen og Voss, eller «dødsveien» som den også kalles, et nytt pengeløfte.

Strekningen er tidligere er stemt fram som Norges verste vei i en uoffisiell kåring fra NRK.

Den skal bygges så tidlig som mulig i den første perioden av transportplanen. Mulig oppstart er mellom 2025 og 2026.

Det forteller finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) fredag.

Nå skal det altså komme ny vei og ny jernbane på strekningen.

– Hvor mye har dere satt av til prosjektet?

– Det er et stort beløp. Vi har satt av 38,9 milliarder kroner, sier Vedum.

Dette er fra et ras på E16 i Bolstad i 2016. Foto: Drone

I pressekonferansen presiserer Vedum viktigheten av utbyggingen.

– Nå skal Arna-Stanghelle bygges. Det er en rasutsatt vei som binder øst og vest sammen. Dette er et kjempestort samferdselsprosjekt, sier han.

Næringslivets Hovedorganisasjon Vestland tør ikke å slippe jubelen helt løs ennå.

– Vi i NHO har pekt på Arna-Stanghelle som et av landets aller viktigste prosjekter. Derfor er dette en merkedag. Samtidig ønsker vi å vente litt med å slippe jubelen helt løs til vi ser at de bevilger pengene for å starte byggingen. Men løftene er mer konkrete i dag enn på lenge, siden de peker på byggestart om ett eller to år, sier Sondre Olsen, politisk rådgiver i NHO Vestland.

Se pressekonferansen her:

Pressekonferanse om E16 Arna-Stanghelle Du trenger javascript for å se video.

– En stor dag

Fellesprosjektet til Statens vegvesen og Bane Nor, som også kalles for K5, skal sikre ny europavei og dobbeltspor for jernbanen mellom Arna i Bergen og Stanghelle i Vaksdal.

Prosjektet består av 30 kilometer vei og bane.

Torgils Rogne er lastebilsjåfør, og er en som har kjørt på E16 mange ganger. Han har opplevd at det har vært veldig nærme at det gikk galt på «dødsveien».

For han er nyheten en enorm lettelse.

– Det var en klump rundt brystregionen min som slapp opp, så ærlig skal jeg være, sier han.

Torgils Rogne er storfornøyd med nyheten. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Han forteller at han var i ferd med å miste troen på at prosjektet skulle settes i gang.

– Vi har hatt ansatte som har sluttet i jobben fordi de ikke vil jobbe der. Så dette er en stor dag.

– Skillingsbollestemning

Den nye transportplanen blir lagt fram fredag 22. mars.

NTP er en transportplan som peker på hvilke samferdselsprosjekter som skal realiseres de neste årene i Norge. Den gjelder i tolv år om gangen, og blir vanligvis revidert hvert fjerde år.

Nytt i år er at NTP legges fram ett år før tiden.

Hva er nasjonal transportplan (NTP)? Ekspander/minimer faktaboks Nasjonal transportplan (NTP) er en plan for transport både for vei, jernbane, sjø og luft i Norge, og den gjelder i tolv år om gangen. Planen blir revidert hvert fjerde år. Her prioriterer regjeringa forskjellige samferdselsprosjekt i landet, hva som skal få penger og bli satset på. Pengene til det som blir prioritert kommer må komme i budsjett senere år, og prioriteringer kan bli endret. 22. mars skal samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) legger frem nasjonal transportplan for perioden 2025–2036. Han har sagt at det blir færre gigaprosjekter, men at det skal bli satt av mer penger til vedlikehold, drift og fornyelse av jernbane. Kjelde: NTB og Aftenposten

– Det er ganske skillingsbollestemning at det kommer en endelig avklaring på dette fantastiske prosjektet, sier Thor Haakon Bakke, gruppeleder i Miljøpartiet De Grønne Bergen, og legger til;

– Vi er et av mange partier som har jobbet hardt for at dette skulle prioriteres, og ikke Hordfast. Nå krysser vi fingrene for gode bybanenyheter neste uke.

Stor forskjell på første og andre halvdel

Når NTP lages så deles den i to perioder. Den første seksårsperioden identifiserer konkrete utbyggingsprosjekter, mens den andre beskriver en retning man ønsker å gå.

Det vil si at hvis prosjektet er i andre halvdel, så er det stor sannsynlighet for at det vil måtte vurderes igjen senere, forklarer administrerende direktør i Transportøkonomisk institutt, Bjørne Grimsrud.

– Det betyr en reell usikkerhet for prosjektet om det er i fase to. Hvis det er i fase en så regner man at det er mer sikkert at det blir gjennomført, sier Grimsrud.

Kart over planene for den nye E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle. Foto: Statens vegvesen

Var en del av planen allerede i 2017

Det er ikke første gang at strekningen får pengeløfter.

For prosjektet var allerede en del av den nasjonale transportplanen i 2017.

Det er ikke første gang nyhetene blir presentert på Arna stasjon. i 2017 var daværende statsminister Erna Solberg (H), Knut Arild Hareide og Helge André Njåstad (Frp) på plass. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Den gang var det store forhåpninger om en snarlig oppstart av byggingen av samferdselsprosjektet, men det skjedde ikke.

For da lå den nye E16 mellom Arna og Stanghelle inne med fullfinansiering i siste halvdel av transportplanen.

– Nå er det slutt på ikoniske bilder av at statsråder står på Arna stasjon og sier at det kommer, og så blir vi skuffa og må jobbe videre, sier fylkesordfører i Vestland fylke, Jon Askeland.

– Nå kommer det, legger han til.