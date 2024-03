Frykt for de andre store samferdselsprosjektene i Vestland

Tom-Christer Nilsen, næringspolitisk leder i Bergen Næringsråd, uttrykker en bekymring for de andre store samferdselsprosjektene i Vestland fylke etter pressekonferansen i Arna i Bergen i dag.

– Det er alltid sånn, må jeg innrømme, at du lytter til det politikerne sier, og hva de ikke sier. Det gjør at vi blir urolig for prosjekter som Hordfast og Bybanen til Åsane, sier han.