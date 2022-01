Fem trendar frå det eksepsjonelle kraftåret

Aldri har vi brukt meir straum. Aldri har vi produsert meir straum. Og aldri har fleire bytta straumleverandør.

Det er tre av funna i ein oppsummering frå Elhub, som vert publisert i dag. Elhub er eit dotterselskap av Statnett, som samlar inn data frå strømmålarane i heile landet.

I alt peiker rapporten på fem hovudtrendar i «det eksepsjonelle kraftåret» 2021:

Forbruket aukar markant for hytter og fritidsbustader

Straumforbruket i hushald aukar, men meir moderat

Sterkare konkurranse og nye aktørar blant straumleverandørane

Det blir fleire plusskunder, som produserer meir straum enn de bruker, for eksempel gjennom solceller

Stadig fleire skifter leverandør

Totalt bytta 800.000 kundar straumleverandør i 2021. Det er ny rekord.

– Volumet var spesielt stort i byrjinga av året, då det var mykje medieoppslag knytt til Forbrukerrådets omtale av kraftleverandørane, samt mot slutten av året, da prisane var på sitt høgste, seier Sigbjørn Høgne, som er dagleg leiar i Elhub.

Ved utgangen av året var det registrert 134 nettselskap og 155 kraftleverandørar i den norske marknaden. Det er ti fleire enn året i førevegen.

Laurdag vedtok landsstyret i SV at dei «vil bli kvitt» selskapa som lever av å selje straum åleine.

Nordmenn brukte meir straum

Trass dei høge straumprisane viser rapporten at nordmenn brukte meir straum enn nokosinne. Opp frå om lag 134 TWh (2020) til rekordhøge 140 TWh (2021).

Særleg var auken for fritidsbustader markant (sjå faktaboks for detaljar).

Det «eksepsjonelle kraftåret» samanfatta i tal Ekspandér faktaboks I alt vart det produsert 157 TWh elektrisk energi i Noreg i 2021. Det er litt meir enn i 2020, som var rekordhøg på grunn av mykje nedbør gjennom året. Vindkraft sto for ca. 12 TWh av totalproduksjonen i 2021. For hushald auka forbruket frå rundt 38 TWh til om lag 40 TWh. For hytter og fritidsbygningar auka forbruket frå om lag 2,5 TWh til rundt 2,8 TWh. For næring og industri var i forbruket i 2021 til 89 TWh, ein auke på 3,5 prosent frå rundt 86 TWh i 2020. Straumproduksjonen var rekordhøg i 2021. Totalt vart det produsert om lag 157 TWh. 93 prosent av dette sto vasskrafta for. Det vart også produsert straum frå varme (1,5 TWh) og sol (0,03 TWh). Netto eksport vart redusert med om lag 3 TWh frå 2020 til rundt 17 TWh i 2021. Det var særleg i andre halvår at eksporten gjekk ned samanlikna med fjoråret. Totalt eksportere Noreg ca. 25 TWh straum og importerte 8 TWh. Det betyr at nettoeksporten var ca. 17 TWh, litt lågare enn i 2020. Mesteparten av utvekslinga i 2021 har vore med Danmark. Aldri før har nordmenn brukt meir straum samtidig enn timen mellom kl. 9.00 og 10.00 12. februar 2021, da forbruket kom opp i 25.230 megawattimar (MWh). I april vart det sett importrekord med 6004 MWh importert elektrisitet til Noreg i løpet av ein time. 7. desember vart det sett produksjonsrekord med 28.170 MWh produsert elektrisitet i løpet av ein time. Noko går alltid tapt på vegen frå produsent til forbruker. I 2021 utgjorde dette tapet om lag 8 TWh. I tillegg til det fysiske nettapet kan straum også gå tapt i såkalla «administrativt tap», forbruk på målepunkt der det av ulike årsaker ikkje er registrert ein straumkunde.

– 2021 har vore usedvanleg på mange måtar, seier Gunnar Løvås, konserndirektør for Kraftsystem & Marked i Statnett.

4. februar i fjor bad han befolkninga om å la vere å lade opp elbilen mellom 8 og 9 om morgonen. Forklaringa var «den stramme forsyningssituasjonen».

– Hugs på den kalde vinteren

Kraftanalytikar i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt, seier den auka straumbruken i 2021 må tolkast i lys av den kalde vinteren.

– Når det gjeld straumbruken i fritidsbustader, er nok det ein konsekvens av hyttemarknaden under covid, der langt fleire har blitt hytteeigarar.

Anders Lie Brenna er redaktør i energiavisa Enerwe. Han seier det mest påfallande med 2021 er korleis året har spent bein på «sanninga om at det alltid lønner seg med spotpris». Han presiserer:

– Men framleis er det slik at fastpris føreset at du som kunde treffer betre enn straumselskapa, og normalt vil dei ha betre føresetnader for å spå straumprisane, seier han.

Knut Lockert, dagleg leiar i energiforeininga Distriktsenergi, seier «det er underleg» at rapporten ikkje drøfter at landet «i praksis er delt i to».

– No er vi der at éin del av landet har dramatiske høge kraftprisar, og ein annan del ser det heile på avstand. Det er ikkje haldbart over tid.

– Vi må snakke om gassen

John Brottemsmo, kraftanalytikar i Kinect Energy, saknar også eitt perspektiv.

– Mi oppsummering av kraftåret ville inkludert gassprisen i Europa. Det er den aller viktigaste «begivenheten», også for oss her i Noreg.

I september var den europeiske gassprisen fire gonger høgare enn normalt (sjå graf).

– Den europeiske gassavhengigheten mot Russland og flaskehalsar i sentralnettet kan gje store prisforskjellar i Norge i åra som kjem, seier Ole Marius Gloppestad, som er kraftanalytikar i SFE.

1. januar rapporterte fleire medium at EU-kommisjonen vil foreslå at naturgass vert rekna som grøn, miljøvennleg energi.

Robert Kippe er prosjektleiar for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norwea. Han seier til NRK at «2021 er eit argument for å auke produksjonen av fornybar energi og skru opp tempoet i omstillinga av energisystemet.»

– Rapporten omhandlar først og fremst forbrukssida, og det er greitt nok det. Men når vi samanfattar det eksepsjonelle kraftåret 2021, må vi også sjå på produksjonssida. Inntil all kraft er fornybar, så er det fossil kraft som setter prisen.