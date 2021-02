En vanlig nordmann er ikke så ofte inne på «Min side» eller lignende hos sin strømleverandør.

Hva da hvis strømselskapet gjør strømavtalen dyrere, og bare skriver om det på disse innloggingssidene?

Det mener Forbrukerrådet ikke er å gi kundene god nok beskjed. De reagerer på at strømleverandører i mange år kun har gitt beskjed om prisendringer når kundene logger seg inn på «Min side».

Markedsføringsloven krever at prisendringer og betingelser skal opplyses om så direkte som mulig. Det betyr at det må skje enten ved brev, SMS eller e-post.

Det har ikke Fjordkraft gjort, sier Forbrukerrådet.

– Prisendringer er ikke varslet slik loven krever. Det har skjedd over flere år og gjelder alle avtalene, overfor veldig mange kunder. Og det mener vi de må rydde opp i, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

Fram til januar i år ble Fjordkrafts kunder kun varslet om prisendringer når de logget seg inn på sin side på strømselskapets nettsider.

Mener kundene mister valgmuligheter

Fredag sendte de et brev til Forbrukertilsynet der de ba om at praksisen blir undersøkt. De har valgt å kjøre sak mot Fjordkraft, som er en av de store strømselskapene i Norge.

Blyverket håper det vil få konsekvenser for strømselskapet – og for kundenes lommebøker.

– De har gjemt bort prisendringene på Min Side eller gjennom nyhetsbrev, og har latt være å varsle eksplisitt slik som loven sier, mener hun.

Kundene har dermed ikke kunnet ta gode forbrukervalg som å skifte til en rimeligere strømleverandør eller forhandle pris, sier Blyverket.

Med opp mot 500.000 kunder kan summen strømselskapet har tatt ulovlig betalt utgjøre flere hundre millioner kroner. Blyverket mener Fjordkraft nå må betale tilbake pengene som hun mener er tjent gjennom skjulte prisendringer.

Tilsynet skal undersøke påstanden

Prisendringene dreier seg ikke om endringer i såkalt spotpris, der prisen endrer seg i tråd med etterspørselen i markedet.

Det er selve strømavtalen som er blitt dyrere.

Direktør i Forbrukertilsynet Trond Rønningen sier de nå skal undersøke påstandene om lovbrudd.

Kunder kan selv klage strømselskapet sitt inn til elklagenemnda, dersom de mener at de er blitt utilstrekkelig informert om prisendringer. Men Blyverket mener det er usannsynlig at alle kundene velger å gjøre det.

De håper derfor Forbrukertilsynet griper inn.

– Vi har dokumentasjon på denne praksisen i hvert fall tilbake til 2017, sier Blyverket.

Hun legger til at denne type krav heller ikke er foreldet.

Direktør i Forbrukertilsynet Trond Rønningen bekrefter at de har mottatt brevet fra Forbrukerrådet.

– Vi vil nå følge opp dette, sier Rønningen til NRK.

Tilsynet kan blant annet bøtelegge selskaper som ikke følger regelverket.

Har endret praksis

Jeanne Tjomsland, kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft, avviser at selskapet har brutt loven, eller at det er noe grunnlag for erstatning. Foto: Fjordkraft

Jeanne Tjomsland, kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft, avviser at selskapet har brutt loven, eller at det er noe grunnlag for erstatning.

– Alle prisendringer er varslet i henhold til avtalevilkårene vi har med kundene våre, både prisendringer opp og ned.

– Kundene våre har blitt varslet gjennom avtalevilkårene våre, slik som de tilsier på «Min side».

– Er det tilstrekkelig når det står eksplisitt at kundene skal informeres per SMS, brev eller e-post? Da er vel ikke «min side» godt nok?

– Det er godt nok i forhold til vilkårene som vi har, og man har lov til særvilkår, svarer Tjomsland.

Hun mener det er innenfor regelverket å varsle prisøkninger og nedganger på «Min side», hvis dette er avtalt med kundene.

Endret praksis i januar

Før jul informerte Fjordkraft kundene om at det fra nyttår ville bli enklere å følge med på prisendringer. Foto: NRK

Fra 1. januar 2021 endret likevel Fjordkraft sin praksis. Fra da av kunne kundene i tillegg til varsler på Min side, også få varsel på e-post eller SMS.

– Hva var grunnen til at dere endret praksis?

– Det er fordi det kommer en ny sertifiseringsordning som heter Trygg strømhandel. Den stiller enda strengere krav. For å være på linje med det, har vi ønsket å gjøre de tilpasningene der.

Tjomsland legger til at Fjordkraft mener den beste måten å sikre at kundene får beskjed er å varsle dem via «Min side».

Hun sier selskapet «tar til etterretning» av Forbrukertilsynet nå skal vurdere om deres praksis brøt loven.