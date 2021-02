Mellom klokka 8 og 9 registrerte Statnett eit straumforbruk på 25.146 megawattimar (MWh). Det er 610 MWh meir enn forbruksrekorden som vart sett i januar, melder Statnett.

Gunnar Løvås, konserndirektør for system og marknad i Statnett, manar no folk til å tenke igjennom når dei brukar straum til dei stadig fleire elbilane i Noreg.

– Vi vil veldig gjerne at folk ikkje ladar eller varmar opp elbilen mellom 8 og 9 om morgonen. Det er då vi har det største forbruket av straum i Noreg, seier Løvås.

Han peikar på at dei dagane kraftprisen varierer mykje, så vil det løne seg veldig for folk at elbilen blir lada i periodane med lågt forbruk. Typisk om kvelden eller natta.

– Kall det gjerne ein dugnad der vi må forsøke å spreie ressursane utover i tid, seier konserndirektøren.

Det kalde vêret i Noreg er hovudårsaka til det rekordhøge straumforbruket.

– Men det høge forbruket kjem ikkje berre av kulda, seier Statnett-direktør Gunnar Løvås.

Det er også er resultatet av auka elektrifisering av samfunnet, både innan transport og industri, og ei vriding vekk frå fossilt brensel til oppvarming.

Sist det blei sett ny noregsrekord var 15. januar i år, då blei det registrert ein topp tilsvarande 24 millionar panelomnar.

Før det må vi tilbake til 2016 for å finne førre rekord.

– Det er tydeleg at dette er ein vinter med stort straumbehov. Vi kan ikkje sjå bort frå at det kan komme fleire rekordar dersom vinteren held fram med å vere kald, legg Løvås til.