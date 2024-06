Energiministeren seier ope og eksplisitt at Noreg ikkje greier å få så mykje ny energi inn i miksen som fagekspertisen i Miljødirektoratet meiner er naudsynt for å nå klimamålet for 2030. Målet avheng av mykje elektrifisering (av sokkelen, blant anna).

«Innrømminga» (som det blir tolka som) kom i Stortinget onsdag denne veka.

Frp er glad for at energiministeren «endeleg innser realitetane», og gjer samtidig eit poeng av at statsråden «ikkje er heilt i synk» med statsministeren, som framleis legg til grunn at klimamålet for 2030 er oppnåeleg.