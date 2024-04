Lars Haltbrekken, energipolitisk talsperson i SV

– SV fekk på plass ein milliard til energieffektivisering i statsbudsjettet i år. Dette er mykje større enn bidraget til EU. Det gjer at burettslag nå kan søke på midlar til energieffektivisering som kuttar straumrekninga for folk flest. Vi har lenge bede regjeringa om å komme med ein konkret plan for korleis dei skal nå målet for energieffektivisering. Her må regjeringa få fart på sakene.