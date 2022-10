Regjeringa varslar seks tiltak for at Noreg skal spare straum

Støre-regjeringa legg torsdag fram forslag til statsbudsjett for 2023.

Så langt har det vore få lekkasjar om kva som er i vente, men tysdag morgon held regjeringa korta litt mindre tett til brystet.

Til NRK røper Olje- og energidepartementet at regjeringa vil leggje fram ein plan med seks punkt for å spare 10 TWh frå norske bygg innan 2030.

Det er nesten like mykje som all vindkraft produserer i løpet av eitt år (11,8 TWh i 2021).

På sekspunkt-lista er mellom anna ein instruks til Enova om å bruke 1,1 milliardar på sparetiltak i norske hus (sjå faktaboks).

Dette er ENØK-grepa til regjeringa Ekspandér faktaboks Spare straum i bygga til staten Kommunal- og distriktsministeren sende nyleg brev til alle departementa om å redusere energibruken i eigde og leigde lokale. På bakgrunn av dette har Statsbygg oppretta eit mottak for å rettleie leigetakarane sine og andre statlege verksemder om energieffektivisering av bygg og gi råd om energitiltak. Rettsbasert straumsparing gjennom ENOVA Frå 2021-2024 stiller ENOVA 1,1 mrd. kr. til disposisjon for ENØK-tiltak i hushalda. Ordninga er rettsbasert slik at alle som oppfyller kriteria, får støtte. Utnevne NVE til ENØK-koordinator Arbeidet med energieffektivisering er i dag spreidd på tvers av forvaltninga og ligg både innanfor byggsektor, energisektor og miljøsektoren. Det er behov for ei sterkare koordinering av ENØK-arbeidet på tvers av sektorar og Regjeringa gir derfor Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) eit nytt og tydelegare ansvar innanfor feltet. NVE vil også få i oppdrag å rapportere årleg på status for måloppnåing når det gjeld energisparing i bygg. Betre og enklare informasjon om straumsparing Tilgang på god informasjon om tiltak for energisparing og energieffektivisering er viktig for at bedrifter og hushald tek gode energival. Regjeringa jobbar derfor med eit informasjonsopplegg om ENØK retta mot hushald, næringsliv og det offentlege som skal setjast i verk før den kommande vinteren. Straumstøtte til næringslivet Regjeringa har også foreslått å opprette ei ny energitilskotsordning, retta mot bedrifter med straumkostnader tilsvarande minst 3 prosent av omsetninga i første halvår 2022, og som i tillegg har fått sine straumprisar dobla det siste året. Ei bedrift som fyller kriteria av ordninga, og som også gjennomfører ei energikartlegging, kan søkje om tilskot til å dekkje delar av både straumrekninga og ein ev. investering i energitiltak. Bedrifter som berre gjennomfører energikartlegging, kan få dekket inntil 25 prosent av straumprisen over 70 øre/kwh for månadene oktober, november og desember 2022. Bedrifter som i tillegg vel å investere i energitiltak, og søkjer om støtte til dette, kan få dekt straumkostnader tilsvarande inntil 45 prosent av straumprisen over 70 øre per kWh, og i tillegg få inntil 50 prosent av investeringskostnaden ved energitiltaket. Styrke Husbanken Regjeringa er oppteken av å jamne ut sosiale forskjellar og hjelpe dei som treng det mest. Gjennom Husbanken vil vi derfor styrkje satsinga på energitiltak som mellom anna kjem folk med låge inntekter til gode. Regjeringa vil komme tilbake til Stortinget med forslag til korleis satsinga skal sjå ut i statsbudsjettet for 2023.

– Vi ser allereie at folk sparer mykje på straumen. No vil vi stille opp for å bidra til ytterlegare sparing, seier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: ØYSTEIN OTTERDAL / NRK / NTB

– Energieffektivisering er viktig for forsyningstryggleiken

Bakom syng spørsmål om kraftforsyning og rasjonering, samt analysar frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) som viser at norske bygningar kan redusere energibruken med 13 terawattimar (TWh).

Ifølgje Statnett er det inntil 20 prosent sjanse for at det kan bli rasjonering av straum til våren.

Medan ein ny rapport frå Miljødirektoratet viser at Noreg treng mellom 24–34 TWh ekstra kraft til det grøne skiftet.

– Energieffektivisering er viktig for forsyningstryggleiken samtidig som det bidreg til lågare straumprisar og reduserte straumrekningar, seier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Han legg til:

– Alle må ikkje ha 22 grader på kontoret. Om vi skal spare 10 TWh, må vi ha gode energiløysingar både på arbeidsplassar og i heimane. Då har medvit mykje å seie. Eg trur vi alle kan tenkje gjennom korleis vi bruker lys og varme.

Overfører delar av midlane frå Enova til Husbanken

– Vi hadde håpa at regjeringa var meir framoverlent, seier Tore Strandskog, som er direktør for næringspolitikk i landsforeininga Nelfo, som sorterer under NHO.

Han legg til:

– Planen om å spare 10 TWh innan 2030 er eit gammalt mål frå 2016. Her bør regjeringa vise handlekraft og auka målsetjinga.

– Dette er lite ambisiøst av regjeringa Ekspandér faktaboks

Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i landsforeininga Nelfo – Støtta til bedriftene er viktig kjem på plass, men burde også vore ei rettsbasert ordning, slik ho er for haldningane. Det for å sleppe at Enova blir ein byråkratisk propp som forseinkar satsinga på ENØK-tiltak i bedriftene. Planen om å spare 10 TWh innan 2030 er eit gammalt mål frå 2016. Her bør regjeringa vise handlekraft og auka målsetjinga. For å følgje EUs ambisjonsnivå skulle vi faktisk spart så mykje som 25 TWh. Vi kan greie det, men vi må vilje det. Det er veldig bra at Statsbygg når får ansvar for å informere om potensialet i ulike straumsparetiltak. Utrekningar viser at viss du byter ut dei tradisjonelle lysrøyra i gatelysa på éi mil med veg med LED-lys, vil du med dagens straumprisar spare 1 million kroner. Dette er pengar som kjem godt med i eit kommunebudsjett.

Ein ny rapport frå Sintef viser at berre kvar femte bustadeigar vel å energi-effektivisere husa ved oppussing.

Sintef-rapporten var utgangspunktet for at Ola Elvestuen (V) i august bad regjeringa om å lage ein tilleggsavtale med Enova for tilskot til «enkle Enøk-tiltak som varmepumper, jordvarme, etterisolering, solceller og batteri».

Enova er eit statsføretak som skal bidra til meir effektive energiløysingar i norske hus.

I alt etterlyste Elvestuen 3 milliardar kroner til Enøk-tiltak over dei neste tre åra.

I statsbudsjettforslaget svarer regjeringa med ein instruks til Enova om å bruke 1,1 milliardar.

I tillegg kjem ein ikkje-spesifisert sum til Husbanken, som får i oppdrag å støtte energitiltak for hushald med låge inntekter.

– Det blir lagt opp til å finansiere ordninga gjennom å overføre delar av midlane som er øyremerkte Enova til Husbanken, har klima- og miljøminister Espen Barth Eide tidlegare varsla.

Solberg-regjeringa erta på seg miljørørsla

Solberg-regjeringa erta i fjor på seg store delar av den norske miljørørsla då Enova, med signing frå miljøminister Sveinung Rotevatn (V), kutta i støtta til varmepumper og solenergi for hushald.

Fortidsminneforeininga gjorde nyleg eit forsøk for å identifsere kva for utbetringar som gav mest valuta for pengane i gamle bygningar. Resultatet var følgjande: