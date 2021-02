Dette vet vi om spredningen av den sørafrikanske mutasjonen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mange frykter at de muterte virusvariantene er farligere enn det opprinnelige koronaviruset. Her får du noen viktige svar:

Når muterte koronaviruset i Sør-Afrika?

Den sørafrikanske mutasjonen er spredt til 30 land i verden, men ble oppdaget første gang i Sør-Afrika i desember i fjor.

Men det er ikke sikkert at det er der den har oppstått.

– Sammenlignet med andre afrikanske land, har de en høy teknologi i helsetjenester og analyserer mange flere prøver, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI).

Den sørafrikanske mutasjonen har tatt over spredningen i flere land i det sørlige Afrika. Den er også dominerende i Malawi.

Når kom den sørafrikanske mutasjonen til Norge?

Det første tilfellet av den sørafrikanske mutasjonen ble oppdaget like før nyttår i Norge. En person som kom fra Sør-Afrika til Norge i desember, fikk påvist varianten etter innreise.

Det er likevel usikkert om dette er det første tilfellet i Norge. Mutasjonen kan ha kommet inn i landet tidligere, uten at det har blitt oppdaget.

– Vi tror at vi klarer å fange opp 50–60 prosent av dem som er smittet i landet, totalt sett. Det har hele tiden vært et stort mørketall.

MØRKETALL: Folkehelseinstituttet (FHI) mener at de klarer å fange opp 50 til 60 prosent av smittetilfellene i landet, sier fagdirektør Frode Forland. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Hvordan spredte viruset seg i Norge?

Tidligere tok Folkehelseinstituttet (FHI) stikkprøver fra ulike laboratorium for å overvåke mutantvirusene.

Funksjonen var å kartlegge smitte i samfunnet, ikke stoppe utbrudd.

Da Haukeland universitetssjukehus startet med å analysere alle positive koronaprøve for mutasjoner mandag 1. februar, oppdaget to tilfeller av den sørafrikanske mutasjonen.

Fram til da var det ikke kjent at denne varianten fantes i området.

Det var også første gang at den sørafrikanske mutasjonen ble oppdaget i Norge, uten at kunne knyttes direkte til innreise.

Bergen kommune har gitt opp å finne pasient null, smittekilden er fortsatt ukjent. To byggeplasser i Bergen er knyttet til spredning av den sørafrikanske mutasjonen i Bergen.

Mandag fikk en ansatt i hjemmetjenesten i Bergen påvist den sørafrikanske varianten av koronaviruset. Personen har vært på flere hjemmebesøk, og foreløpig har en bruker fått påvist smitte etter besøket.

BYGGEPLASS: Ved byggeplassen på Fantoft i Bergen ble det i forrige uke registrert flere tilfeller av den sørafrikanske virusvarianten. Foto: Jon Bolstad / NRK

Er det sørafrikanske og britiske viruset farligere enn «det vanlige» koronaviruset?

Nei, det virker ikke slik.

– Vi vet at de etter all sannsynlighet ikke er farligere. De muterte virusene gjør ikke folk som blir smittet, sykere, sier avdelingsleder Elling Ulvestad ved Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus.

Mange har fryktet at den sørafrikanske mutasjonen gir mer alvorlig sykdom. Det er ikke faste holdepunkt for det, i form av gode studier, sier Forland.

– Det er vanskelig å sammenligne tallene på tvers av landegrensene. Viruset har spredt seg mest i Afrika. Hvor mange som blir syke og dør er knyttet til hvordan sykehuset og helsetjenester kan ta imot deg.

IKKE FARLIGERE: De muterte virusene er ikke farligere enn «det vanlige» koronaviruset, sier avdelingsleder Elling Ulvestad ved mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Er den sørafrikanske mutasjonen mer smittsom enn den britiske?

– Den sørafrikanske mutasjonen regnes å være like smittsomt som den engelske. Fortsatt er det usikkerhet knyttet til hvor mye mer smittsomme de to variantene er, sier Forland.

De muterte virusene regnes å være 30 til 50 prosent mer smittsomme. Det betyr at de muterte virusene smitter lettere, også blant barn.

– Det sørafrikanske viruset kan trolig gi en redusert følsomhet for noen av vaksinene. Det har man ikke sett for den engelske virusvarianten, så langt. Det betyr at du kanskje får en mild sykdom, istedenfor en alvorlig sykdom, sier Forland.

FUNN: Haukeland universitetssjukehus startet å analysere alle positive koronaprøver for mutasjoner 1. februar. Nå har de funnet 25 tilfeller av den sørafrikanske mutasjonen. Foto: Mette Anthun / NRK

Hvor mange er smittet av den sørafrikanske mutanten?

Det var mandag påvist totalt 41 tilfeller av den sørafrikanske mutasjonen i Norge, viser en oversikt fra FHI. Over halvparten, 25 av tilfellene, er påvist i Helse Bergen.

Den sørafrikanske mutasjonen har blitt oppdaget i både Oslo, Trondheim, Bodø, Drammen og Austrheim.

Flere norske sykehus har de siste to ukene startet å analysere positive koronaprøver for mutasjoner, etter at det ble kjent at FHI brukte 13 dager på å analysere det muterte viruset i Nordre Follo.

Vil de muterte virusene dominere i Norge fremover?

– Et mer smittsomt virus vil normalt ta over og bli dominerende.

Det har allerede skjedd i mange land. Danmark regner med at det muterte viruset vil bli det mest dominerende i landet løpet av februar måned.

Om det skjer i Norge, er det store spørsmålet.

– Vi håper at vi kan skyve det lenger fram i tid, ved at vi effektivt, tydelig og skarpt slår ned lokale utbrudd der dette viruset sirkulerer, sier Forland.

