Silje (22) om oppholdet på «koronahotellet»: – Føltes som jeg var på folkehøgskole

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Du glemmer at du er der på grunn av korona, sier Emma Louise Jenkins Slutås (20).

I en hel uke i november var hun en av dem som bodde på innsiden av den grønne «koronahotellet» på Danmarks plass i Bergen.

Et tilbud som gis til personer som har testet positivt på covid-19, har milde symptomer, men som av ulike grunner ikke kan isolere seg hjemme.

Veldig mange av dem som flytter inn er unge smittede i studentkollektiv.

Med mobilkamera har Slutås filmet dag for dag av oppholdet.

LIVET PÅ KORONHOTELLET: – Du glemmer at du er der på grunn av korona, sier Emma Louise Jenkins Slutås. Foto: Montasje / NRK

– Alle hilste på hverandre

På TikTok viser hun fram morgener med frokost og pulverkaffe på hotellsengen, og kvelder hvor unge sitter tett i tett, spiller spill og spiser måltider sammen.

De koronasmittede fletter hår, legger ansiktsmasker og neglelakk på hverandre.

– Det jeg ble mest overrasket over var hvor lett det var å bli kjent med folk. Alle hilste på hverandre i gangene, og det var helt innafor å sette seg ned med folk du ikke kjente, sier Slutås.

– Sånn er det ikke på et vanlig hotell, sier hun.

– Ville se andre mennesker

Silje Løland (22) fra Sauda bodde på hotellet i samme periode.

Da hun begynte å kjenne seg dårlig isolerte hun seg først inne på rommet sitt i et par dager. Da hun fikk vite at hun hadde testet positivt på koronaviruset, ba hun selv om få et rom på «koronahotellet».

En venn hadde allerede anbefalt henne å være i isolasjon på hotellet, om hun skulle bli smittet.

– Det er ensomt i isolasjon. Jeg hørte at det var sosialt der inne, og ville se andre mennesker.

SOM EN FOLKEHØGSKOLE: Silje Løland (22) fra Sauda bodde åtte dager på koronahotellet i starten av november. Hun synes oppholdet minnet om året hun bodde på folkehøgskole. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Følte meg som en smittebombe

Dagen etter ble hun fraktet i en taxi fra kollektivet hun bor i til det såkalte «koronahotellet».

– Det første som møtte meg var en mann i full påkledning, med maske og drakt, og et stort skilt hvor det sto «rød sone». Jeg følte meg som den smittebomben, sier Løland.

Hotellet er delt inn i en rød og en grønn sone. De koronasyke kan bare oppholde seg på de røde områdene.

Akkurat som på et vanlig hotell må gjester som kommer inn dørene, sjekke inn. Men på «koronahotellet» måles i tillegg gjestenes puls, hjerterytme og oksygenmetning.

Målinger som gjentas daglig under hele oppholdet.

– Så blir du egentlig tatt med til rommet ditt. «Her skal du være i ti dager, så henter vi deg når du skal hjem», ler hun.

RØD SONE: Koronahotellet er delt inn i en rød og en grønn sone. De koronasmittede får bare bevege seg i de «røde» områdene. De får ikke gå ut av hotellet, men har en liten luftegård hvor de kan trekke frisk luft. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Pause fra restriksjoner

22-åringen beskriver «koronahotellet» som et fristed.

– Når du er der inne, så glemmer du koronalivet utenfor. Du kan være mange sammen, klemme folk, sitte tett inntil. Det er en liten pause fra alle restriksjonene, sier hun.

– Du lever som før, men er innestengt.

Alle som bor på hotellet får utdelt hvert sitt hotellrom, men det største rommet på hver etasje er gjort om til fellesrom med sofa og TV. Her fikk hun mange nye venner.

De fleste som bodde på hotellet den samme uken, var unge. De opprettet en egen Snapchat-gruppe hvor de kunne kommunisere og avtalte møter inne på hotellet.

– Det føltes som jeg var på folkehøgskole. Du går rundt i joggeklær og tøfler og besøker folk i forskjellige etasjer.

KONTAKT: Flere av de koronasmittede som bodde på hotellet samtidig opprettet en Snapchat-gruppe hvor de kunne kommunisere og avtale møter. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Kunne blitt «Paradise Hotel»

De som bor på der får servert fire måltider hver dag som tilberedes i hotellrestauranten.

– Maten var ikke så veldig god. Det var mye fisk til middag, og det liker jeg ikke. Så det ble en god del takeaway. Vi bestilte mat fra McDonald's og Egon. Det unte vi oss, sier Løland.

Det var tillatt å ta med seg mat og varer inn, men alkohol var forbudt.

– Hvis noen handlet for deg, så sjekket de ansatte posene for alkohol. Det var kanskje like greit at det var forbudt å feste. Hadde vi hatt alkohol, så hadde det blitt «Paradise Hotel».

UKJENT SMITTEVEI: Silje Løland vet ikke hvordan hun ble smittet av koronaviruset. Både treningssenteret og kollektivet til kjæresten, kan være kilden. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Ikke baluba

Da de første gjestene kom i juli var det lov å drikke alkohol, men det ble senere innført et forbud.

– Det har ikke vært noe baluba, men det er vanskelig for de ansatte å følge med på symptomer. Det er samtidig mange her som ikke er i form og trenger ro, sier daglig leder ved hotellet, Lene Bjerregaard.

Etter åtte dager i isolasjon, kunne Løland gå ut av hotellet på grønn sone. Flere av personene som oppholdt seg på hotellet samtidig, har holdt kontakten i ettertid.

– Jeg har alle på sosiale medier og har møtt flere av dem etter at vi kom ut. Så du får faktisk venner.

Jenkins Slutås er tydelig på at hun ikke ville dratt tilbake til hotellet om hun hadde fått mulighet.

– Det ser jo veldig idyllisk ut, men jeg vil ikke fremme at folk skal få korona, sier hun.

SAMHOLD: Det varierer hvor sosiale de koronasyke er på hotellet. – Vi prøver å unngå store ansamlinger, sier daglig leder Lene Bjerregaard. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Gratis opphold

Rundt 700 koronasmittede har bodd på hotellet på Danmarks plass siden det åpnet dørene i starten av juni.

I denne perioden har det vært i overkant av hundre fulle rom samtidig. Pågangen gjorde at Bergen kommune åpnet et nytt koronahotell.

Både kost og losji er gratis, og hotellet skiller seg dermed fra ordningen med karantenehotell, som regjeringen innførte i november for å begrense importsmitte fra utlandet.