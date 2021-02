Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En person ansatt i Bergen kommunes hjemmetjenester har testet positivt for den sørafrikanske varianten av koronaviruset.

Det opplyste kommunen på en pressekonferanse i dag. Kommunen har ennå ikke full kontroll på de muterte virusene i byen – og både den sørafrikanske og britiske varianten sprer seg.

Sist ut er altså nyheten om at en person i hjemmetjenesten har fått påvist den sørafrikanske varianten. Nyheten kommer samme dag byen åpner noe opp etter utbrudd av muterte virus.

Personen har vært på hjemmebesøk og en bruker har fått påvist smitte etter besøket.

Det samme gjelder en kollega ansatt i kommunen.

– Prøvene til de to er sendt til videre analyser for muterte virus. Det er grunn til å tro at dette også er den sørafrikanske mutanten, sier helsebyråd Beate Husa i Bergen til NRK.

50 i karantene

– Det jobbes nå med å få oversikt. Ved bruk av hurtigtest er 50 personer satt i karantene, sier helsebyråd Beate Husa.

Gang på gang ser kommunen det samme: Folk tester negativt og har ingen symptomer når de går i karantene.

Men underveis i karantenen utvikler de symptomer og får påvist koronaviruset sent i karantenetiden.

Dette er ett av trekkene ved de muterte virusene som bekymrer kommunen mest for tiden.

PRESSEKONFERANSE: Se opptak av dagens pressekonferanse med Bergen kommune, 15. februar. Du trenger javascript for å se video. PRESSEKONFERANSE: Se opptak av dagens pressekonferanse med Bergen kommune, 15. februar.

– Dette viser hvor viktig det er å holde karantenebestemmelsene til punkt og prikke, sier Husa.

Det sørafrikanske viruset har de siste dagene dukket opp blant annet i Bodø, og trolig på en byggeplass i Bjørnafjorden utenfor Bergen.

Ikke kontroll på smitteveien

I intervju med NRK sier byråden at smitteveien til den ansatte ikke er kjent. Dermed er det ett av flere tilfeller av muterte virus kommunen ikke kjenner smitteveien til.

– Det jobbes intensivt med smittesporing. Vi er veldig opptatt av å få kartlagt denne situasjonen godt, fordi det ikke er påvist noen kjent smittevei. Per nå kan vi verken bekrefte eller avkrefte om vedkommende kan knyttes til det pågående utbruddet, sier Husa.

Hun vil ikke opplyse hvilken bydel den ansatte jobber i. Husa har heller ikke oversikt over hvor mange hjem den ansatte har vært i.

– Det kan jeg heller ikke si noe om. Jeg har ikke de opplysningene selv, men har etterspurt dem.

– Hvem er de 50?

– Det er en blanding av brukere og ansatte.

Husa forsikrer at alle smittevernregler har blitt fulgt i hjemmetjenesten.

– Vedkommende har brukt munnbind og overholdt smittevernreglene. Dette er personer som er veldig opptatt av smittevern og som kan det ut og inn. Alle regler er blitt fulgt.

ANALYSER: De muterte virusene analyseres og avdekkes her på Haukeland sykehus sitt laboratorium. Foto: Mette Anthun / NRK