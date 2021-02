Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tre viktige maskiner har fått tilholdssted på et lite møterom på mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus.

De skal finne ut om personer som har testet positivt på covid-19, er smittet av en mutert virusvariant eller ikke.

Da det ble kjent at Folkehelseinstituttet (FHI) brukte 13 dager på å analysere det muterte viruset i Nordre Follo, tok Haukeland universitetssjukehus saken i egne ender.

– Det tar for lang tid hos FHI, sa avdelingssjef Elling Ulvestad ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus.

På bare fem dager har han og staben hans allerede funnet 70 muterte virus: rundt 60 britiske og 10 sørafrikanske varianter.

– Vi er ikke overrasket over funnene, fordi vi tester såpass bredt, sier driftsleder Randi Monsen Nygaard ved mikrobiologisk avdeling.

Bergen i lockdown

Bergen står nå i en uoversiktlig smittesituasjon med både den britiske og den sørafrikanske virusvarianten.

Søndag ble det kjent at sykehuset trapper opp aktiviteten og også gjør analyser i helgene. Årsaken er frykt for mulig massespredning av det sørafrikanske mutantviruset på Fantoft i Bergen.

ANALYSERER: Laben på Haukeland har måtte ta i bruk flere rom og kreative løsninger for å maksimere testkapasiteten etter at de selv startet jakten på muterte virus. Foto: Mette Anthun / NRK

Smittevernoverlege Frank van Betten i Bergen kommune mener at et av de viktigste virkemidlene for å stoppe spredning av muterte virus i Bergen, er at analysene nå gjøres på Haukeland universitetssjukehus.

– Vi er veldig glade for at de har begynt å sekvensere selv. Vi får raskt svar, som betyr at vi raskt kan få tak i nærkontaktene, sette dem i karantene og teste dem, sier han.

RASKERE: Smittevernoverlege Frank van Betten er glad for at Haukeland universitetssjukehus analyserer koronaprøver for mutasjoner. – Vi kan reagere kjappere, sier han. Foto: Marit Hommedal / NTB

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) puster også lettet ut.

– Det er veldig, veldig positivt. Det er veldig betryggende for oss.

Flere sykehus tar unna

St. Olavs hospital startet å analysere koronaprøver for mutasjoner torsdag. De vil fremover analysere alle positive prøver.

– Dette vil gi oss raskere svar, og vi kan kartlegge utbruddene mye raskere enn når prøvene blir sentralisert og analysert andre steder, sier overlege Svein Arne Nordbø, ved avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs hospital.

Også Oslo universitetssykehus (OUS) startet sekvensering denne uken. De regner med å ha analysert minimum 1500 prøver innen utgangen av neste uke.

Foto: Mette Anthun / NRK

FHI øker kapasiteten

Folkehelseinstituttet opplyser at de har analysekapasiteten etter å ha skaffet avtaler med andre labratorier for å ta unna stadig økende prøver. Flere av disse tar også i bruk hurtigscreening av virusvariantene

– Kapasiteten er dermed oppskalert de siste ukene, skriver Line Vold, avdelingsdirektør i FHI, skriver til NRK.

Hun mener innsatsen til sykehusene er godt bidrag for å få ned svartiden.

– Hvorfor ba dere ikke om hjelp fa norske sykehus tidligere til sekvensering?

– Det svært store behovet for sekvenseringsresultater kom i forbindelse med oppdagelsen av den engelske varianten. Vi har vært i dialog med de mikrobiologiske miljøene rundt i Norge gjennom hele pandemien, og har godt samarbeid med disse, opplyser hun.

Hun mener virusanalyser ikke er det viktigste verktøye i kampen mot virusmutasjoner.

– Det er viktig å huske på at uansett hvilken virusvariant som finnes, er det viktigste verktøyet for å stoppe videre smitte det samme; testing, smittesporing, isolering og karantene (TISK-strategien).