Mutert koronavirus fra Sør-Afrika påvist i Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er også påvist ytterligere fire tilfeller av den engelske varianten i Norge, alle hos reisende fra Storbritannia, melder FHI.

Det er nå påvist 23 tilfeller av den engelske og ett tilfelle av den sør-afrikanske varianten i Norge.

– Smittesporingsteamene i kommunene vil nå følge opp i henhold til gjeldende rutiner, med ekstra testing og tettere oppfølging av nærkontakter for å redusere risiko for eventuell videre spredning, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Mer smittsomt

Virusvariantene fra Storbritannia og Sør-Afrika vekker bekymring fordi forskere mener de er mer smittsomme.

– Varianten fra Sør-Afrika og den engelske virusvarianten ser ut til å være mer smittsomme enn det vanlige koronaviruset, men de ser ikke ut til å gi noe større risiko for alvorlig sykdom utfra det vi vet per nå.

– Disse variantene er påvist i flere europeiske land, og det er grunn til å tro at variantene også kan finnes i land der man ikke undersøker genomet til viruset, og derfor ikke kan oppdage mutasjoner. Når flere land starter med slike undersøkelser, vil vi få et bedre innsikt i utbredelsen av denne varianten, forklarer Vold.

Kan feste seg lettere

Per nå er det deler av England og Sør-Afrika som har rapportert om at de vurderer at variantene kan ha bidratt til rask vekst i epidemien, skriver FHI.

Det foregår fortsatt undersøkelser for å kunne si noe sikrere om dette.

Varianten fra Sør-Afrika har tre endringer i et område av virusets gener som gir endring i proteiner som har betydning for hvordan virus binder seg til slimhinnene våre. Den engelske varianten har en endring i dette området. Det har derfor vært reist spørsmål om varianten fra Sør-Afrika kan være mer smittsom enn den engelske varianten.

– Det er grunn til å være føre var, men samtidig er det fortsatt usikkert hvor stor rolle variantene spiller for smittespredningen, avslutter Vold.

Kan påvirke vaksineringen

Fordi det muterte viruset fra Sør-Afrika har flere endringer, er det frykt for at vaksiner ikke skal være effektive.

Det sier blant andre professor i medisin Sir John Bell ved universitetet i Oxford.

Han tror vaksiner vil virke mot virusvarianten i Storbritannia, men er mer usikker når det gjelder mutasjonen fra Sør-Afrika.

Den britiske helseministeren Matt Hancock sier han er veldig bekymret.