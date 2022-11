Arbeidarpartiet og Venstre dannar byråd i Bergen

– Me er no inne i ein situasjon som nok ingen hadde ønska eller sett føre seg på førehand, men også ein situasjon som forpliktar, seier Rune Bakervik.

Eit fleirtal i bystyret har peika på Ap og Rune Bakervik.

– Når Høgre verken vil eller kan prøva å danna byråd, tek me ansvar for denne vakta, seier Bakervik i pressemeldinga.

I byrjinga av oktober vart det fleirtal for mistillit mot Valhammer-byrådet. Dei måtte derfor gå av. Bakgrunnen var barnevernsskandalen i kommunen.

Dette er barnevernsskandalen i Bergen Foto: Marthe Haglien Ekspandér faktaboks I januar 2022 ble det kjent at en 17-åring ble innlagt på Haukeland universitetssykehus på grunn av alvorlig underernæring. Gutten hadde gått på hjemmeskole hele livet uten at det ble kontrollert, og Fylkeslegen konkluderte med at kommunen sviktet gutten og et søsken. Helse- og skolehelsetjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten i Vestland fylkeskommune og barnevernet hadde ikke samarbeidet. Moren er siktet for grov mishandling.

I august 2022 ble det kjent at en far var siktet etter at en gutt ble funnet fastbundet til seng i Bergen. Gutten hadde skader og sår over hele kroppen. Faren oppsøkte hjelp hos barnevernet en måned tidligere, men dette ble ikke registrert som en bekymringsmelding.

Barnevernsdirektør Alette Hilton Knudsen i Bergen trakk seg etter avsløringene.

Byrådet med Roger Valhammer (Ap) som leder meldte også sin avgang etter mistillit fra et flertallet i bystyret i Bergen.

Det storma rundt byrådet etter at ein sju år gamal gut vart funnen fastbunden til ei seng med store skadar i Bergen i august.

Saman med fleire andre saker og knusande tilsynsrapportar, vart dette ei barnevernskrise i byen.

– Historisk svakt byråd

Bergen er ein av to byar i Noreg som har parlamentarisk styreform.

Politikken er kjend for å vera kaotisk og oppsplitta, og fleire skuldar på den spesielle styreforma.

Cesilie Tveit, leiar av Folkets Parti FNB i Bergen, har stilt spørsmål ved parlamentarismen som styreform.

– Etter rotet i byrådet i Bergen, stiller eg spørsmål om parlamentarismen passar i Bergen, sa ho til NRK i midten av oktober.

Dette var andre gongen eit Valhammer-byråd gjekk av på under eit år.

Arbeidarpartiet har tretten representantar i bystyret, medan Venstre har tre. Det gjer at dei no dannar eit mindretalsbyråd.

Totalt er det 67 medlemmar i bystyret.

Byrådet som måtte gå av tidlegare i haust, var òg eit mindretalsbyråd. Det bestod av Arbeidarpartiet, Venstre og Miljøpartiet Dei Grønne.

MDG får ikkje vera med vidare. På ein pressekonferanse klokka 12.30 sa Thor Haakon Bakke (MDG) at det kjennes som eit tillitsbrot.

– Dei har berre hatt ein einaste samtale med oss dei siste vekene, medan me har vore på jobb kvar dag. Eg er sjokkert.

Thor Haakon bakke frå Miljøpartiet dei grøne. Foto: Even Norheim Johansen

Det var i dag han og partikollega Katrine Nødtvedt fekk beskjed om at Ap ikkje ville ha dei med vidare.

– Eg er lei meg for at Ap ikkje lenger ønskjer å samarbeida med oss om å skapa framtidas Bergen. Eg fryktar dette betyr ein bilbasert og gråare by, sa Bakke.

Han kallar det nye byrådet for «historisk svakt».

SV fekk ikkje vera med

Mikkel Grüner, gruppeleiar i Bergen SV, er skuffa.

– Det er utruleg skuffande at Arbeidarpartiet igjen vel sentrum, skriv han i ei melding til NRK.

Han seier at det er nesten utruleg at Ap ikkje ville diskutera det politiske innhaldet i eit mogleg samarbeid med SV før dei bestemte seg.

– Sentrumsbyrådet haltar vidare inn i tåka, vekk frå venstresida og fagrørsla.

Mikkel Grüner i Bergen SV. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Tidlegare ordførar

Då Roger Valhammer og byrådet gjekk av, annonserte Valhammer at han ikkje kom til å stilla til attval neste haust.

Etter samtalar med gruppeleiarane i bystyret, bad varaordførar Linn Kristin Engø (Ap) Bakervik om å danna det nye byrådet. Han var då ordførar i byen. Det skjedde 27. oktober.

– Tilbakemeldingane eg har fått tyder på at han er den kandidaten det er mest truleg at kan danna eit styringsdyktig byråd, sa Engø då.

Det nye byrådet vil bli presentert torsdag klokka 14.