Flertall for nytt Ap-ledet byråd i Bergen

Det er flertall for Arbeiderpartiets byrådslederkandidat i Bergen, Rune Bakervik.

Dermed er det parlamentarisk flertall for at et Ap-ledet byråd går på for tredje gang denne bystyreperioden, med Bakervik på topp.

Det skjer to uker etter det Valhammer-ledede byrådet gikk av som følge av barnevernsskandalen i kommunen.

Én av de alvorligste sakene som ble avdekket var at en syv år gammel gutt ble funnet fastbundet til en seng i Bergen.

Flertallet i bystyret fremmet mistillitsforslag mot det sittende byrådet i barnevernssakene, og Valhammer-byrådet valgte å gå av. Ordfører i Bergen, Rune Bakervik, ble innstilt som ny byrådslederkandidat for Ap.

Flertall i bystyret

For å danne nytt byråd må man enten har flertall i bystyret eller et mindretall mot seg.

I Bergen er det magiske tallet 34.

Fra før har Ap, MDG, SV, Rødt og Venstre med til sammen 32 stemmer i bystyret uttrykt sin støtte til Bakervik.

Fredag varslet Sps bystyregruppe at de også vil støtte Bakervik.

Med Sps fem stemmer, blir antallet bystyrerepresentanter som støtter Bakervik 37, altså 3 mer enn det nødvendige flertallet på 34.

– Vi ønsker stabilitet og forutsigbarhet for byen vår ut perioden. Særlig med tanke på situasjonen i barnevernet er det viktig at vi sikrer kontinuitet, for å få til best mulig oppfølgning og iverksettelse av de tiltakene som er skisserte for barnevernet, sier fungerende gruppleder i Sp, Anne Brit Reigstad.

Sp mener det er viktig med minst mulig strukturelle endringer ut nåværende bystyreperiode, sier fungerende gruppeleder Anne Brit Reigstad. Foto: Thomas Thorsen / NRK

Høyres byrådsleder kandidat Christine Meyer, har dermed foreløpig kun 26 stemmer i bystyret.

KrF, med sine to stemmer, har ennå ikke redegjort for pressen om hvilken byrådslederkandidat de vil peke på.

Tredje runde

Det første Valhammer-ledede byrådet gikk av i november 2021.

Daværende byrådsleder Roger Valhammer (Ap) fikk ikke flertall i bybanesaken og stilte kabinettsspørsmål.

Men det var ikke flertall for et borgerlig flertall, dermed gikk Ap-byrådet på igjen tidlig i desember samme år.