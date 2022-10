Nok en gang er den politiske situasjonen i Bergen preget av krise og uro.

Fredag kveld kan det bli andre gang på under et år at Valhammer-byrådet går av.

Sist var i november i fjor. Da gikk byrådet av som følge av at flertallet i bystyret stemte for å legge bybanentraseen til Åsen i tunnel.

Valhammer gikk etter hvert på igjen, da han var den eneste som kunne få flertall i bystyret.

Alvorlige barnevernssaker

Torsdag kveld ble det klart at Høyre, Rødt, Senterpartiet, KrF og Frp fremmer mistillitsforslag mot byrådet.

Totalt er det 37 stemmer for å kaste Valhammer-byrådet. Det er tre stemmer mer enn hva som kreves for å få flertall i bystyret.

Mistillitsforslaget fremmes formelt i det kommende bystyremøtet 26. oktober.

Fredag kveld har byrådslederen kalt inn til pressemøte i rådhuslobbyen.

– Jeg blir ikke overrasket om han prøver å komme begivenhetene litt i forkjøpet, og sier at han vil gå av, sier valgforsker og professor ved Universitetet i Bergen Yngve Flo.

Også politisk kommentator i Bergens Tidende, Gerd Tjeldflåt, tror Valhammer vil gå.

– Det er ventet at etter dette så blir han nødt til å trekke seg. Det virker utenkelig at han kan bli sittende lenger når det er et flertall for mistillit mot ham.

Valgforsker og professor ved Universitetet i Bergen Yngve Flo, sier han ikke blir overrasket dersom Valhammer går av som byrådsleder. Foto: Adrian Nyhammer Olsen

Det er de alvorlige barnevernsrapportene som har ført til mistillit mot mindretallsbyrådet til Roger Valhammer (Ap).

Blant dem er saken der en gutt (7) ble funnet med store skader, fastbundet i en seng hjemme i Bergen i august. Faren er nå siktet for grov mishandling.

Statsforvalteren i Vestland la frem en tilsynsrapport mot barnevernet. Der kom det frem at faren selv bad barnevernet om hjelp i saken, rundt en måned før gutten ble funnet skadd.

Fire nye avvik avdekket

Det er avdekket fire nye avvik ved Barnevernstjenesten i Bergenhus og Årstad, sier byråd for kultur, sosial og inkludering Katrine Nødtvedt (MDG) på hastemøte om barnevernet i Bergen fredag ettermiddag.

To timer før Valhammer sitt pressemøte, kunne hun fortelle at det er oppdaget at en bekymringsmelding til barnevernet har ligget i to år, uten å bli behandlet.

– Avvikene gjelder fristbrudd på bekymringsmeldinger helt tilbake til 2020. Bekymringsmeldingene ble ikke fanget opp. De har blitt liggende svært, svært lenge.

Nødtvedt sier hun ble informert om avvikene denne uken. I dag har hun vært på besøk hos kontoret.

– Jeg vil beklage at disse feilene har skjedd. Kontoret følger opp sakene og jobber for fullt med å finne ut om det finnes flere uoppdagede avvik, avslutter byråden.

BARNEVERNSBYRÅD: Byråd for kultur, sosial og inkludering Katrine Nødtvedt (MDG) har kalt inn til pressemøte to timer før byrådslederen. Foto: NRK

Valgforsker: Kan gå mot historisk byråd

Allerede før de fire nye avvikene ble kjent fredag ettermiddag, beskriver Flo Valhammer sin sak som dårlig.

– Av og til kan en søke mot et edelt nederlag som å bli kastet, men det er ikke noe politisk gevinst ved det i denne situasjonen.

Valgforskeren sier det ikke er grunn til å tro noe annet enn at det faktisk vil bli mistillit mot byrådet. Da vil Valhammer være nødt til å gå.

Det kan være slutte for mindretallsbyrådet til Roger Valhammer (Ap). Foto: Jon Bolstad / NRK

– Det vil være veldig oppsiktsvekkende hvis noen nå vil si at de går for mistillit, men så velger å feige ut når det kommer opp i bystyret.

– Hvem sitter klare til å ta over?

– Det korte svaret er vel ingen, men noen må ta over.

Flo forklarer at det mest nærliggende er at Bergen får det første ettpartibyrådet i bergensk historie, etter at byen gikk over til parlamentarisme.

– Jeg tipper hvert fall det.

«Nyvalgt» byrådslederkandidat kan ta over

Han trekker frem Høyre, som er det største opposisjonspartiet i Bergen. Partiet har også frontet kritikken mot byrådet i denne saken.

– Det passer egentlig ikke godt for Høyre, men det er kanskje ingen vei utenom.

Etter måneder med bråk, interne stridigheter og en overraskende snuoperasjon, gikk toppvervet i Bergen Høyre til Christine Meyer i juni.

Nå kan det bli hun som styrer Norges nest største by – om hun vil eller ei.

– Jeg tror muligens at hun er i en tvangssituasjon nå. At det ikke er så mye snakk om hva hun vil eller ikke vil. Hvis de andre peker på Høyre, må en gjøre det beste ut av det, sier Flo.

Christine Meyer vant kampen, og ble Bergen Høyres byrådslederkandidat i juni i år. Foto: Renate Molvik / NRK

Flo trekker likevel frem flere ting som kan være problematisk dersom Høyre må ta over:

Byrådslederkandidaten deres Christine Meyer ble valgt inn for under fire måneder siden.

Meyer sitter ikke i bystyret. Noen kan mene at det er problematisk at hun ikke er folkevalgt.

Situasjonen innad i partiet kan fremdeles vært litt spent etter valget av ny byrådslederkandidat.

Saken om bybanetraseen til Åsane kan innhente partiet, og synliggjøre den indre splittelsen.

– Det kan være at ingen egentlig har lyst til å ta på seg dette. Det vil sette bergenspolitikken i vanry. Dersom en igjen ender opp med at den avgåtte byrådet må tre inn igjen. Det tror jeg ingen i opposisjonen ønsker.