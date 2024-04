– Det som hadde skjedd meg, skulle ikke få skje noen andre, sa den fornærmede kvinnen.

Gråten var aldri langt unna da hun forklarte seg i Hordaland tingrett.

Det var hennes anmeldelse i 2022, som gjorde at kampsporttreneren havnet i politiets søkelys.

Nå står han tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, og for å ha hatt seksuell omgang med mindreårige.

Tiltalen mot mannen gjelder tre utøvere og strekker seg over en periode på 15 år. Han erkjenner ikke straffskyld.

– Da skjønte jeg

I 2022 gikk kvinnen til behandling for traumer hun knytter til sin tidligere trener.

Kvinnens behandler skal ha kontaktet treneren, og bedt ham slutte å trene mindreårige.

Hun så rødt da en venninne få måneder senere viste henne en liste over nye kurs, som treneren var i ferd med å starte opp for barn og ungdom.

– Det viste at han ikke skjønte alvoret av det han hadde gjort. Det som hadde skjedd meg, skulle ikke få skje noen andre, sa kvinnen med gråten i halsen.

BISTÅR: Advokat Cathrine Pryser Grøndahl bistår den fornærmede utøveren som anmeldte treneren i 2022. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– Skulle aldri vise svakhet

Hun fortalte at kampsport en gang var det som ga henne en etterlengtet følelse av trygghet.

– Jeg ble mobbet på skolen, så pappa ville jeg skulle lære selvforsvar. Kampsporten ble et sted jeg kjente på mestring, tilhørighet og selvtillit.

I takt med egne ambisjoner ble hun stadig mer avhengig av treneren.

– Han hadde status som en veldig god trener. Jeg trodde ikke jeg kunne bli god uten ham.

Som så mange andre hadde hun store drømmer.

I hennes øyne var treneren en som kunne gjøre selv OL til virkelighet, men hun tenkte det ville koste svette, blod, fritid og tårer.

– Det var mange treninger jeg ble så sliten at jeg begynte å gråte, men han sa at du aldri skulle gråte, eller vise svakhet. Det tok jeg til meg.

Les også Fornærmet i overgrepssak: – Jeg følte meg som James Bond

– Dobbeltrom med én seng

Som tenåring skal hun ha følt at egne grenser stadig ble utfordret, men uten å vite hvordan hun skulle si fra.

– Massasjen begynte for å hjelpe på en skade, men ble verre på sikt. Jeg skammer meg av at jeg ikke sa noe da. Det skjedde ganske ofte, de massasjene.

I forbindelse med konkurranser utenlands, skal treneren ha booket de to inn på samme rom.

– Vi delte hotellrom flere ganger. Dobbeltrom med én seng. I ettertid vet jeg at det var regler mot det.

Hun fortalte at hun alltid sov med sports-BH, T-skjorte og shorts, men at det kom en natt hvor det ikke hjalp.

– Det var vondt. Jeg prøvde å puste rolig og ikke gjøre noe. Jeg frøs. I alle situasjoner har jeg frosset.

AKTOR: Politiadvokat Eli Andrea Skaar er aktor i saken. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– Fortalte du noen om dette, før året du anmeldte? spurte aktor.

– Nei, jeg sa det ikke til noen. Jeg trodde det betydde at jeg aldri kunne drive med idrett igjen, og idretten betydde så mye.

Delte hotellrom med flere utøvere

Den tiltalte mannen erkjenner ikke straffskyld. Han kjenner seg ikke igjen i anklagene.

Under sin forklaring viste han frem julekort, som fornærmede skal ha gitt ham gjennom årene.

– Takk for at du er en så god trener og all innsatsen og tiden du bruker på meg, leste han opp fra et kort med en stor gullstjerne på.

Han tok også initiativ til å demonstrere hvordan han skal ha gitt massasjer til utøvere; fra ben, til lår, til rumpe.

Da aktor spurte hvorfor han delte hotellrom med fornærmede, ramset mannen opp en rekke navn på andre utøvere han også hadde delt hotellrom med. Deriblant en av de andre fornærmede i saken.

– Klubbens økonomi var trang. I etterkant ser jeg at vi heller burde latt være å reise til noen av konkurransene. Min intensjon var aldri å oppnå noe seksuelt. Det skjedde heller ikke, sa kampsporttreneren.

FORSVARER: Advokat Frida Nikoline Barlaug Haugland forsvarer den tiltalte mannen. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Idretten ble trigger

I retten fortalte fornærmede om hvordan hun hadde gått fra å leve og ånde for idretten, til hvordan hun nå ikke tåler tanken på kampsport.

– Idretten ble en trigger for meg. Ble jeg truffet på en spesiell måte, begynte jeg å gråte. Det ble ikke mulig å fortsette.

Et sentralt spørsmål i rettssaken, er om den tiltalte kan fortsette i idretten.

Politiet vil frata mannen retten til å ha stilling, eller verv som trener for mindreårige, men som NRK har omtalt sier også politiet at de kun har myndighet til å gripe inn i organisert idrett.

Norges idrettsforbund har fortalt NRK at de vet om domfelte trenere som har fortsatt i privat regi.

– Bør forstå

Kampsporttreneren trente mindreårige også etter tiltalen, men har siden gått ut med melding om at treningene er avlyst grunnet «uforutsette omstendigheter».

– Om min klient vil fortsette som trener, er noe han vil gjøre en vurdering på når rettssaken er ferdig, sier mannens forsvarer, Frida Nikoline Barlaug Haugland, på spørsmål fra NRK.

Fornærmedes bistandsadvokat, Cathrine Pryser Grøndahl. er kritisk til politiets begrensninger.

– Jeg tror min klient tenkte det ville være tilstrekkelig med en rettssak og eventuell domfellelse, for å sørge for at han ikke kan trene barn igjen.

Bistandsadvokaten understreker at kun rettsvesenet kan dømme noen, men mener tiltalen er så alvorlig at kampsporttreneren selv bør ta grep.

– Når politiet tar ut en slik tiltale og legger ned påstand om tap av retten til å være trener, burde han selv forstå at han ikke bør trene mindreårige, sier Grøndahl til NRK.