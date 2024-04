Kampsporttrener dømt for overgrep mot jenter han trente

Kampsporttreneren som ble tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang og for seksuell omgang med mindreårige under seksuell lavalder, er dømt av Hordaland tingrett på begge tiltalepunkter.

Tiltalen omfattet misbruk av overmaktsforhold overfor tre mindreårige utøvere, og strakte seg over en periode på 15 år.

Mannen er dømt til to år og seks måneder fengsel, med en strafferabatt på tre måneder grunnet lang saksbehandlingstid, får NRK opplyst.

I tillegg må mannen betale oppreisning på totalt 550.000 kroner til de tre fornærmede, samt erstatning på 100.000 kroner.

Han fratas retten til å være trener for jenter under 18 år over en periode på fem år.

– Lavere enn forventet

– Han er dømt på alt. Det var en lettelse og som forventet, sier bistandsadvokat for en av de fornærmede, Cathrine Pryser Grøndahl til NRK.

Aktor Eli Andrea Skaar la ned påstand om tre år og ni måneder fengsel.

– Straffeutmålingen er noe lavere enn vi ønsket, men vi er fornøyde med at han nå er dømt, sier bistandsadvokat for to av de fornærmede, Cecilie Wallewik.

Cathrine Pryser Grøndahl og Cecilie Wallevik bistår de tre fornærmede i saken. Foto: Erica Hvedding Kronheim / NRK

Vil anke

I retten ba mannens forsvarer, advokat Frida Nikoline Barlaug Haugland, om full frifinnelse og sa at mannen ikke kjenner seg igjen i anklagene.

Han vil nå anke dommen.

– Min klient er skuffet over dommen, og over ikke å bli trodd på sin forklaring, sier forsvarer Frida Nikoline Barlaug Haugland og sier at mannen har bestemt seg for å anke til lagmannsretten.

Advokat Frida Nikoline Barlaug Haugland fra Elden Advokatfirma, forsvarer mannen som vil anke til lagmannsretten. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Kampsporttreneren fortsatte treninger av barn etter tiltalen var tatt ut, noe de fornærmede i saken reagerte sterkt på.

I forkant av rettssaken ga mannen beskjed om at treningene ble avlyst grunnet «uforutsette omstendigheter».

– Min klient har ikke tatt stilling til hvordan han vil forholde seg til trenergjerningen i påvente av en rettskraftig dom, sier Haugland til NRK.

MIDLERTIDIG STENGT: En lapp på døren til treningslokalet har gitt beskjed om at treningen er midlertidig avlyst. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

– Stakk hull på 20 år gammel boble

Saken startet da en kvinne så at hennes tidligere kampsporttrener startet nye kurs for barn og unge.

I retten forklarte hun at hun da ikke lenger så noen annen utvei enn å anmelde.

– Det viste at han ikke skjønte alvoret av det han hadde gjort. Det som hadde skjedd meg, skulle ikke få skje noen andre, sa kvinnen med gråten i halsen.

Det ble tidlig klart for politiet at kvinnen var langt fra den eneste som kunne fortelle om overgrep.

Politiet anmeldte på vegne av seks tidligere utøvere, men grunnet foreldelsesfrist gjaldt tiltalen kun tre av dem.

Aktor og politiadvokat Eli Andrea Skaar ba Hordaland tingrett om tre år og ni måneder fengsel for den tiltalte kampsporttreneren. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– Den tiltalte har hatt et seksuelt forhold til seks utøvere, alle utøvere før de ble 18 år. Ingen av disse jentene har anmeldt tiltalte. Det sier jeg ikke for å klandre dem, men for å understreke hvor vanskelig det må ha vært for utøveren som anmeldte å gjøre nettopp det, sa aktor og politiadvokat Eli Andrea Skaar i tingretten og la til:

– I februar 2022 stakk hun hull på en boble med 20 år med taushet, om tiltaltes seksuelle forhold til flere utøvere.

NRK har fortalt om en trener som for over ti år siden forsøkte å varsle Norges Kampsportforbund om den nå overgrepsdømte mannen.