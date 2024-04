– Det er en godt voksen mann, som systematisk og over tid har plukket ut tenåringsjenter han har trent, for så å ha «groomet» dem og innledet seksuelle forhold, sa aktor og politiadvokat Eli Andrea Skaar i Hordaland tingrett i dag.

Tiltalen mot mannen gjelder tre mindreårige utøvere, og strekker seg over en periode på 15 år.

I tillegg har ytterligere tre utøvere vært kalt inn som vitner. Disse hadde tidligere også status som fornærmet, men politiet måtte henlegge deres saker grunnet foreldelse.

– For å sitere et av de tre vitnene: Det er ikke slik at en haug med femtenåringer har forført tiltalte, og at han plutselig glemte trenerrollen sin, sa aktor Skaar og konstaterte:

– Det viser en kynisk fremgangsmåte. Det blir så klart når man ser jentene sine forklaringer i sammenheng.

– Stakk hull på 20 år gammel boble

Saken startet da en kvinne så at hennes tidligere kampsporttrener startet nye kurs for barn og unge.

I retten forklarte hun at hun da ikke lenger så noen annen utvei enn å anmelde sin tidligere trener.

– Det viste at han ikke skjønte alvoret av det han hadde gjort. Det som hadde skjedd meg, skulle ikke få skje noen andre, sa kvinnen med gråten i halsen.

Det ble tidlig klart for politiet at kvinnen var langt fra den eneste som kunne fortelle om overgrep, som den nå tiltalte treneren skal ha begått.

Han er anklaget for å ha utnyttet sin stilling som trener for å få seksuell omgang, og for seksuell omgang med mindreårige som han var trener for.

– Den tiltalte har hatt et seksuelt forhold til seks utøvere, alle utøvere før de ble 18 år. Ingen av disse jentene har anmeldt tiltalte. Det sier jeg ikke for å klandre dem, men for å understreke hvor vanskelig det må ha vært for utøveren som anmeldte å gjøre nettopp det, sa aktor Eli Andrea Skaar og la til:

– I februar 2022 stakk hun hull på en boble med 20 år med taushet, om tiltaltes seksuelle forhold til flere utøvere.

AKTOR: Politiadvokat Eli Andrea Skaar er aktor i saken. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Delte hotellrom med utøvere

Aktor Eli Andrea Skaar viste til den gjentakende fremgangsmåten til tiltalte og hvordan den må defineres som «grooming»; altså at den godt voksne treneren bevisst gikk inn for å oppnå seksuell omgang.

Skaar trakk frem hvordan den tiltalte har tatt med utøvere på restaurant, gitt dem gaver, kjørt dem til og fra trening, gitt dem ekstra oppfølging og oppmerksomhet i idretten, samt at han flere ganger skal ha delt hotellrom med utøvere.

Den tiltalte har selv erkjent å ha delt hotellrom med to av de fornærmede i saken, men bestrider at det har skjedd noe seksuelt.

– Denne kyniske fremgangsmåten er straffeskjerpende. Det er det også at det ikke ble brukt prevensjon, med fare for graviditet og sykdommer det skaper, sa aktor.

Ber om nesten fire års fengsel

I retten har den tiltalte endret forklaring fra politiavhør. Han har i retten erkjent seksuell relasjon til én av tre fornærmede, men hevder dette skjedde da hun var myndig og ikke lenger hans utøver.

Videre har den tiltalte erkjente seksuell relasjon til alle de tre utøverne som, grunnet foreldelsesfrist, har status som vitner.

– Vi har en tiltalt som har innrømmet å ha løyet flere ganger til politiet, og så i retten innrømmet å ha hatt seksuelle relasjoner til flere utøvere. Det er bare beleilig nok at disse seksuelle relasjonene har vært med utøvere han ikke er tiltalt for, og som er foreldet, sa aktor Skaar.

Skaar ba om fengsel i tre år og ni måneder for mannen, og ba om at mannen fratas retten til å trene barn.

Eneste formildende omstendighet, mente aktor var lang saksbehandlingstid. Det ble gitt et fratrekk på åtte dager for tiden mannen satt varetektsfengslet.

FORSVARER: Advokat Frida Nikoline Barlaug Haugland forsvarer den tiltalte mannen. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Ber om full frifinnelse

Den tiltalte erkjenner ikke straffskyld og vil holde fast ved dette videre, sier mannens forsvarer, Frida Nikoline Barlaug Haugland.

– Vi kommer til å be om full frifinnelse. Han kjenner seg ikke igjen i grunnlaget for tiltalen, og kjenner seg ikke igjen i anklagene, sier Haugland til NRK.

Strid om trenervirksomhet

Et sentralt spørsmål i rettssaken, er om mannen kan fortsette som trener i idretten, og om politiet kan hindre ham i dette.

Som NRK har omtalt, sier politiet at de kun har myndighet til å gripe inn i organisert idrett.

– Vi kommer til å be om at retten ikke legger ned forbud mot at han får fortsette som trener. Den videre vurderingen om han skal fortsette som trener videre, er det han som gjør, sier forsvarer Haugland til NRK.

BISTÅR: Cathrine Pryser Grøndahl og Cecilie Wallevik bistår de tre fornærmede i saken. Foto: Erica Hvedding Kronheim / NRK

De fornærmedes bistandsadvokater, Cathrine Pryser Grøndahl og Cecilie Wallewik, er klare på at mannen aldri bør være trener for barn igjen.

De er begge kritiske til politiets begrensninger, noe Wallewik betegner som alvorlige mangler i lovverket:

– En tiltalt og potensielt domfelt person bør ikke kunne fortsette å være trener for barn og unge. Dette er et hull i lovverket som må gjøres noe med. Idretten skal være et trygt sted for alle, og særlig for barn og unge, også i privat regi.