En mann er tiltalt for å ha utnyttet sin stilling som kampsporttrener og for å ha hatt seksuell omgang med barn under seksuell lavalder på 16 år.

Ifølge tiltalen har mannen hatt seksuell omgang med flere mindreårige i en periode på 15 år, fra starten av 2000-tallet.

De fornærmede var på gjerningstidspunktet mellom 15 og 17 år.

Overgrep skal ha skjedd i Bergen, men også utenbys og utenlands da treneren var på konkurranser med utøverne.

TINGRETTEN: Rettssaken mot treneren starter i april i Hordaland tingrett. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Én ble til tre fornærmede

Politiet ble kjent med saken i 2022, da en kvinne tok kontakt med politiet.

Hun fortalte om forhold som lå 20 år tilbake i tid, og som involverte hennes tidligere trener.

– På bakgrunn av dette ble det opprettet anmeldelse på forholdet. Fornærmede oppga også andre mulige fornærmede, og hjalp dermed politiets etterforskning mot den nå tiltalte, sier politiadvokat Eli Andrea Skaar til NRK.

Skaar opplyser om at anmeldelsen ledet til ransakelse av mannens hjem, og videre pågripelse og varetektsfengsling.

VARSLET: Politiadvokat Eli Andrea Skaar sier en av de fornærmede hjalp politiet i sin etterforskning. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Erkjenner ikke straffskyld

Mannens forsvarer, advokatfullmektig Frida Nikoline Barlaug Haugland, sier til NRK at mannen ikke erkjenner straffskyld.

– Han vil gi sin forklaring på saken i retten, men utover det har jeg ingen kommentar, sier Barlaug Haugland.

Bistandsadvokatene Cathrine Pryser Grøndahl og Cecilie Wallewik representerer de fornærmede, og sier de foreløpig ikke vil uttale seg til media.

Det er satt av syv dager til rettssaken, som skal gå i Hordaland tingrett.

– Politiet ser alvorlig på saken, noe vi selvsagt gjør i alle sedelighetssaker. Strafferammen er på seks år, sier politiadvokat Eli Andrea Skaar.

Norges Kampsportforbund: – Har bedre rutiner nå

Norges Kampsportforbund ble informert av politiet om saken i 2022, bekrefter rådgiver Kathrine Strand Hammond overfor NRK.

– Vi ser svært alvorlig på saken, og har selvsagt samarbeidet med politiet, sier Strand Hammond til NRK.

Strand Hammond opplyser om at mannen ikke lenger er medlem i noen av idrettslagene i Norges Kampsportforbund.

Forbundet har de siste årene arbeidet med å sikre bedre varslingsrutiner, og sier de er svært opptatt av forebyggende tiltak. Blant annet ble systemet «Mitt varsel» innført i 2022.

Gjennom det håper Norges Kampsportforbund at de enkelte idrettslagene og forbundet selv skal avdekke kritikkverdige forhold tidligere.

– Vi vil ha en trygg idrett. Vi har fått bedre verktøy og rutiner både på forbundsnivå og idrettslagets nivå, sier Strand Hammond og legger til:

– Vi jobber også med å informere idrettslagene om sitt ansvar når de blant annet skal ansette trenere. Det må være et våkent styre som påser at politiattest er i orden, og har en barneidrettsansvarlig som følger opp i det daglige.