I Hordaland tingrett står en kampsporttrener tiltalt for misbruk av sin stilling for å få seksuell omgang, og for seksuell omgang med mindreårige som han var trener for.

Mannen erkjenner ikke straffskyld. Han sier han ikke kjenner seg igjen i anklagene mot seg.

På rettens andre dag ble dagboken til en av de tre fornærmede trukket frem.

På flere av sidene stod det skrevet med blå kulepenn: James Bond.

– Jeg følte meg litt som en hemmelig agent, som James Bond. For ingen kunne få vite hva som skjedde, sa den fornærmede kvinnen i retten.

– Fremstilte det som om jeg hadde gjort noe galt

Den fornærmede fortalte hvordan kampsporten hadde vært en viktig del av livet hennes fra hun var syv år gammel.

Den nå tiltalte treneren var en hun så opp til, men som hun også hadde ærefrykt for.

– Han var veldig autoritær. Jeg har aldri truffet noen med samme trenerstil.

Treneren skal tidlig ha sett et potensial i henne, og investert mye tid på å videreutvikle hennes ferdigheter.

– Han fortalte meg at jeg var den eneste grunnen til at han var trener for mitt parti.

Mannen skal ha blitt en hun betrodde seg til, blant annet om at hun ble mobbet på skolen.

– Han var en som så meg. Det føltes fantastisk å få skryt av ham når jeg gjorde det bra på trening. Jeg ble forelsket i ham.

Da hun var 15 år, skal relasjonen mellom dem ha blitt seksuell. Det ble en hemmelighet hun bar på, og som hun følte mye skyld for som tenåring.

– Han fortalte at han hadde sagt til sin far at den han var i lag med var kriminell, og at han ikke kunne snakke om det da faren spurte om han var i lag med noen. Han fremstilte det som at jeg var den som gjorde noe galt.

– Hvor har du vært?

Følelser som skam, sinne og skyld er noe hun har kjent mye på. I store deler av sin forklaring hørtes gråten tydelig i stemmen til kvinnen.

Hun fortalte at de ved en anledning, nesten ble oppdaget.

– Da hadde jeg sneket meg ut for å møte ham i bilen, og vi hadde kjørt bort til skogen hvor vi ikke ble forstyrret. Da så jeg at faren min hadde ringt mange ganger og sendt meldinger.

«Hvor er du? Hvor skal du? Kan du ringe? Kan du komme hjem, vær så snill?».

– Da fikk vi det litt travelt. Han satt meg av ved hovedveien, og jeg begynte og gå hjem i bare pyjamas. Da traff jeg pappa.

Faren skal ha kjørt rundt i flere timer for å lete etter datteren.

– Da pappa så meg, hoppet han ut av bilen og bare holdt rundt meg. Han spurte hva jeg holdt på med og hvor jeg hadde vært, fortalte hun og la til:

– Jeg løy for pappa. Jeg sa jeg hadde vært hos en i klassen og mistet jomfrudommen. Da ble pappa veldig omtenksom. Han trøstet meg og holdt rundt meg, for jeg ble veldig lei meg.

Vurderte å anmelde

Fra vitneboksen fortalte kvinnen om seksuell omgang med treneren hjemme hos ham, i bilen hans, på kino og på pikerommet hennes da hun var alene hjemme.

– Jeg husker jeg måtte fjerne hans svarte hår fra dusjen og fra sengen min. Ingen i familien min har mørkt hår.

Kvinnen fortalte at hun etter hvert begynte å forstå at hun som femtenåring ikke var den som burde ha skyldfølelse.

Hun tenkte derimot at tiden for å bevise dette begynte å renne ut, dess nærmere hun kom grensen for seksuell lavalder.

– Jeg tenkte at jeg måtte si fra før jeg var 16 år. Jeg hadde inntrykk av at om jeg var med ham etter jeg var 16 år, så hadde jeg tatt et valg om at det var greit. Da kunne jeg ikke klage etterpå.

Relasjonen mellom de to skal ha fortsatt i flere år videre, med noen opphold, før den ble endelig avsluttet.

I retten fortalte hun at tanken om å anmelde aldri helt slapp.

– Det var flere ganger senere at jeg ønsket å ta kontakt med politiet. Men jeg hadde fått inntrykk av han hadde venner i politiet. Det føltes da skummelt å ta kontakt med dem.

Erkjenner seksuell relasjon, men ikke straffskyld

Kvinnen ble først involvert i saken da en av de tre andre fornærmede anmeldte treneren i 2022, og politiet startet etterforskning.

Den tiltalte erkjenner ikke straffskyld, men erkjente i retten å ha hatt et seksuelt forhold med den fornærmede.

Mannen bestrider derimot tidspunktet for den seksuelle relasjonen, noe han stadfestet til da fornærmede var mellom 18 og 20 år og han ikke lenger var hennes trener.

– Jeg husker ikke helt når vi hadde sex for første gang. Jeg forstår ikke dette med James Bond. Vi hadde ikke sex på den tiden, sa tiltalte i retten.

– Nå er det ikke bare en fornærmet som har fortalt, men to? Hva tenker du om det? spurte aktor og politiadvokat Eli Andrea Skaar den tiltalte.

– Jeg er jo hundre prosent klar over hvordan det ser ut. Jeg kan ikke sitte her og si at andre skal se på meg på en bestemt måte. Jeg kan bare forklare hva jeg har gjort og ikke gjort. Det er vanskelig å si noe mer enn det.