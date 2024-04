Den ene av de tre fornærmede utøverne, slapp å se den overgrepstiltalte treneren i øynene da hun forklarte seg.

Mens den tiltalte ble henvist til en stol lengst bak i rettssalen, fortalte fornærmede om første gang han skal ha forgrepet seg på henne.

I dag startet rettssaken mot en kampsporttrener i Hordaland tingrett i Bergen.

Mannen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang, og for å ha hatt seksuell omgang med mindreårige under den seksuelle lavalder.

Ifølge tiltalen har mannen i en periode på over 15 år, forgrepet seg på flere mindreårige som han var trener for.

De tre fornærmede var mellom 15 og 17 år på gjerningstidspunktet.

Ble plassert lengst bak i salen

Første diskusjon i retten, ble hvorvidt tiltalte kunne være til stede under fornærmedes forklaring.

Kvinnens bistandsadvokat ville at den tiltalte skulle forlate rettslokalet og se det som skjedde på video.

Ønsket ble avslått av tiltalte og hans forsvarer.

Tingrettsdommer Stein Dons Heinfjell, henviste dermed den tiltalte til en stol lengst bak i rettssalen.

Med stødig stemme, fortalte fornærmede hvor glad hun var da hun var bedt med på et oppdrag for klubben utenbys.

– Jeg så veldig opp til treneren min. Han var den kuleste i verden og kunne alt i sporten, fortalte hun.

Selv drømte hun, som så mange andre barn, om å få delta i OL.

– Jeg trodde jeg skulle få eget rom på turen, men da vi skulle sjekke inn, hadde han bare bestilt ett rom. Ikke to, som jeg hadde trodd. Det var kun én seng der.

BISTÅR: Cathrine Pryser Grøndahl og Cecilie Wallewik bistår de tre fornærmede. Foto: Erica Hvedding Kronheim / NRK

Nattkjole med Snoopy på

Hun fortalte at hun alltid sov i en nattkjole med karakteren Snoopy på den tiden, og at den aktuelle kvelden var intet unntak.

Hun og treneren skal ha snakket litt, før lyset ble slukket. Så skal overgrepet ha skjedd.

– Jeg skjønte ikke hva som foregikk. Det gjorde ganske vondt, og etterpå synes jeg det var kjempeflaut. Jeg klarte ikke å tenke klart og lå våken hele natten.

En kommentar fra treneren som har brent seg inn i hukommelsen, er hva treneren skal ha sagt om nattkjolen hennes med det barnlige motivet:

«Når du kom ut fra badet i den Snoopy-nattkjolen, hva skulle jeg gjøre da?»

Da hun gjenga kommentaren, ristet hun på hodet og gjorde det klart at hun ikke så noe attraktivt ved denne nattkjolen.

– Jeg skulle sove på eget rom, så det var ikke sånn at jeg skulle forføre en mann som var over dobbelt så gammel som meg.

AKTOR: Politiadvokat Eli Andrea Skaar er aktor i saken, og innledet med å fortelle om ytterligere anmeldelser mot den nå tiltalte mannen. Foto: Erica Hvedding Kronheim / NRK

Var redd for å si fra

Fra vitneboksen fortalte hun hvordan relasjonen mellom henne og treneren utviklet seg til noe hun ikke visste hvordan hun skulle komme ut av.

Før og etter treninger, på konkurranser og treningsleirer, skal treneren ha forgrepet seg på henne.

– Han kom hele tiden med unnskyldninger for hvorfor vi måtte være alene, forklarte hun i retten og fortalte at hun syntes det var vanskelig å holde det skjult.

– Men jeg tror flere skjønte hva som skjedde. Selv synes jeg det var flaut for meg at han var så gammel.

Treneren skal ha gitt henne gaver og forskjellsbehandling i forbindelse med trening, noe hun synes gjorde det enda vanskeligere å bryte relasjonen.

– Han var sånn at hvis han ikke likte noen, lot han det gå ut over dem på trening. Jeg var redd for at det skulle bli sånn mot meg også.

Senere skal hun ha fått mistanke om at det også gjaldt andre utøvere enn henne.

Sammen med en av dem, bestemte de seg for å ta et oppgjør med treneren.

– Vi konfronterte ham. Hun var kanskje litt tøffere enn meg.

Etter nærmere ti måneder, klarte hun å bryte helt fra mannen, men følgene av relasjonen var langt fra over.

– Det ble tøffere enn hva jeg hadde sett for meg. Jeg har hatt veldig mørke perioder, og perioder hvor jeg ikke har fungert så godt.

TRENER: På døren til treningslokalet, henger en lapp om at treningene er midlertidig stengt. Et vesentlig tema i rettssaken, vil være om den tiltalte kan fortsette å være trener for mindreårige. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Erkjenner ikke straffskyld

Under sin forklaring brukte den tiltalte treneren mesteparten av tiden på å fortelle om idrettsklubben han hadde vært med å bygge opp.

Kampsporttreneren erkjenner ikke straffskyld, og sa i retten at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene fra fornærmede.

Mannen erkjente å ha delt hotellrom med fornærmede, men påstår å ha sovet på gulvet.

– Det har ikke vært noe seksuell omgang mellom meg og utøver, sa tiltalte på tingrettsdommer Stein Dons Heinfjells spørsmål om skyld.

– Har det vært noe som minnet om det? fulgte Heinfjell opp med.

– Nei, sa mannen og hevdet videre at fornærmede lyver.

– Hun mener sikkert at jeg også lyver, tilføyde han.

Kunne ha vært dobbelt så lang

På rettens første dag, kom det også frem at listen over fornærmede kunne ha vært dobbelt så lang, noe aktor og politiadvokat Eli Andrea Skaar redegjorde for.

Skaar fortalte at politiet har etterforsket og anmeldt påståtte overgrep mot tre andre tidligere utøvere.

Disse sakene måtte derimot henlegges grunnet foreldelsesfristen.

Retten skal likevel få høre deres historier.

– De tre vil kalles inn for å vitne i saken, konstaterte politiadvokat Skaar.