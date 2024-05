Aktor om dei fem kokaintiltalte: – Her er det proft og velorganisert

– Det er ikkje tvil om at dei alle er skyldige i det dei er tiltalte for.

Det seier aktor og konstituert førstestatsadvokat Benedicte Hordnes i Hordaland tingrett i dag. Ho prosederer og legg ned påstand mot dei fem tiltalte i Husnes-kokainsaka i dag.

Dei fem tiltalte blei arresterte etter at dei hadde fått opp fire sekkar med til saman 150 kilo kokain frå sjøen. Narkotikaen var festa under skipet «Nordloire» som kom frå Brasil til Husnes.

Ein sjette person som blei arrestert, blei funnen død i fengsel.

Under dette var fire sekkar med kokain festa. Metoden blir kalla parasittsmugling. Foto: Atle Helland

Dei fem er tiltalte som ei organisert kriminell gruppe, for den såkalla mafiaparagrafen.

– Det dreiar seg om å hente ut kokain til store verdiar, seier aktor.

– Her er det proft og velorganisert, seier ho.

Dette meiner påtale var rollene til dei tiltalte:

Dette er dei tiltalte i Husnes-saka Ekspander/minimer faktaboks Mann (46) – nektar straffskuld. Skal ifølge tiltalen ha henta opp kokainen som var festa under skipet «Nordloire». Forsvarar er Ole Petter Drevland.

Skal ifølge tiltalen ha henta opp kokainen som var festa under skipet «Nordloire». Forsvarar er Ole Petter Drevland. Kvinne (33) – nektar straffskuld. Skal ifølge tiltalen ha medverka ved blant anna forutgåande planlegging, innkjøp av dykkarutstyr i Bergen, tolking, handtering av dykkarutstyr før dykket og transport av dykkaren i bil til og frå staden der stoffet blei henta opp. Forsvarar er Fredrik Schøne Brodwall.

Skal ifølge tiltalen ha medverka ved blant anna forutgåande planlegging, innkjøp av dykkarutstyr i Bergen, tolking, handtering av dykkarutstyr før dykket og transport av dykkaren i bil til og frå staden der stoffet blei henta opp. Forsvarar er Fredrik Schøne Brodwall. Mann (30) vedgår straffskuld etter tiltalen. Forsvarar er Alexander Gonzalo Sele.

Forsvarar er Alexander Gonzalo Sele. Mann (27) vedgår å ha vore med, men nektar straffskuld fordi han ikkje visste kva dei henta. Forsvarar er Kai-Inge Gavle.

30-åringen og 26-åringen skal ifølge tiltalen ha medverka blant anna ved forutgåande planlegging, mottak av dykkarutstyr på Gardermoen, frakt av dykkarutstyr til Husnes og mottak av stoffpartiet i vasskanten.

men nektar straffskuld fordi han ikkje visste kva dei henta. Forsvarar er Kai-Inge Gavle. 30-åringen og 26-åringen skal ifølge tiltalen ha medverka blant anna ved forutgåande planlegging, mottak av dykkarutstyr på Gardermoen, frakt av dykkarutstyr til Husnes og mottak av stoffpartiet i vasskanten. Mann (26) vedgår delvis straffskuld, men hevdar han trudde dei skulle smugle hasj. Han skal ifølge tiltalen ha vore med på planlegging og skal ha tatt imot stoffet då dette blei henta opp av

vatnet og lagt i bilen han køyrde. Forsvarar er Øystein Ola Storrvik. Alderen på dei tiltalte er alderen dei har eller kjem til å få i 2024. Kjelda er tiltalen mot dei fem.

Dette er påstand frå aktor:

Mann (46): 16 år og 6 månader.

Kvinne (33): 16 år og 6 månader.

Mann (30): 13 år og 2 månader.

Mann (27): 16 år og 6 månader.

Mann (26): 16 år og 6 månader.

Fekk rabatt

Dei fekk alle 15 år for innføring av kokain. Skjerpa straff meiner aktor dei skal ha fordi ho meiner det er bevis for at dei tiltalte er ei organisert kriminell gruppe.

– Det er openbert at dette er organisert kriminalitet. Dei veit dei er ein del av noko. Dei inngår i samarbeidet, seier aktor.

Derimot meiner aktor at 30-åringen skal ha rabatt fordi han har tilstått.

– Prisen for å erkjenne i dette miljøet er noko heilt anna enn det vil seie i Noreg. Å erkjenne for sin eigen del kan få konsekvensar, seier aktor.

Aktor vil ikkje at 26-åringen skal ha strafferabatt fordi han trudde dei skulle smugle hasj.

– Å seie dei trudde det var hasj, er typisk, for det gir lågare straff, seier aktor i prosedyren

Til NRK skriv forsvarar Øystein Ola Storrvik at han vil be om at 26-åringen blir vurdert på mildaste måte.

– Han skal ha betydeleg lagåre straff fordi han trudde det var hasj som blei lagt i bilen hans, skriv Storrvik.

Forsvararane i saka skal prosedere frå onsdag ettermiddag og ut torsdag 30. mai.

– Visste kva dei var med på

Av dei fem tiltalte har ein vedgått straffskuld. To av dei har vedgått å ha vore med, men at dei ikkje visste dei skulle hente kokain.

Når aktor prosederer er ho klar på at ho meiner forklaringane til dei tiltalte er usanne.

– At dei ikkje visste det var kokain er så lite truverdig at forklaringane deira må utelukkast, seier aktor.

Ho la fram at det var usannsynleg at nokon ville gi eit slikt oppdrag utan å informere, eller at nokon ville ta eit slikt oppdrag utan å vite kva dei skulle hente.

Kokainen var pakka inn i baggar og festa til skroget på skipet. Foto: Vest politidistrikt Dei gule posane inneheldt kokain. Dette er ein av fire baggar som politiet konfiskerte. Foto: Vest politidistrikt 150 kilo blei tatt. Foto: Vest politidistrikt

Aktor viste også til at dei tiltalte skulle få betalt for det dei var med på.

– Det er ingen tvil om at dei visste kva dei var med på og at dei visste kva som var i bagane, seier aktor Hordnes.

At dei tiltalte kom inn til Noreg kvar for seg, nokre i bil, og nokre med fly, meiner aktor viser at dei er profesjonelle.

– Dei har dedikerte roller, og dei har eit klart formål med turen, seier Hordnes.

Meiner det er bakmenn

Den eine tiltalte, 46-åringen som dykka etter bagane med narkotikaen, skal ha skrive eit hemmeleg bodskap på fengselsveggen.

Han har hevda han skulle til Noreg for å inspisere eit turistskip, og at han trudde dei stal noko frå eit skip då han dykka.

Då dei tiltalte fekk opp kokainen frå undersida av skipet ved Husnes, brukte dei dette dykkarutstyret. Foto: Politiet

Fleire av dei har hevda dei skulle på ferie i Noreg. Tiltalte har hevda å ikkje kjenne kvarandre, og dei meiner også at dei var tvungne til å hente bagane.

Aktor meiner dette er feil.

– Dei lyg av ein grunn når dei seier dei er på ferie, ikkje har sett dei andre, at dei var tvunge, at dei trudde det var hasj. Dei veit kva dei var med på, og dei prøver å sleppe unna, seier Hordnes.

Nokre av dei tiltalte har sagt dei fryktar blodhemn. Aktor seier i prosedyren at tekstmeldingar viser at det er fleire bakmenn som ikkje var med på oppdraget i Noreg.

Til dømes la ho fram at nokon gav informasjon til dei tiltalte om kvar skipet var i løypa, og at nokon kontakta huseigar av utleigebustaden på Husnes etter at dei tiltalte var arresterte.

– Det er openbert dei driv med «crime as a service» for å tene pengar, seier aktor.

At dei tiltalte hevdar å ikkje kjenne kvarandre, meiner aktor er feil. Ho meiner dei openbert har snakka saman, og lagt planar saman. Her møter to av dei tiltalte den personen som hadde kokainen i bilen då han blei arrestert. Foto: Politiet

Hadde utstyr og var kjappe

Aktor meiner at utstyret 26-åringen kjøpte, med mat for lenger tid, i tillegg til vakuumpakkemaskin, pakkeposar, eingongshanskar, og teip gir bevis.

Vakuumpakkemaskina hevda den tiltalte som kjøpte denne, at han skulle bruke til å pakke mat til turar. Foto: Politiet

– Det er openbert han skal handtere dette stoffet. Han skal bruke dette til noko, seier aktor.

At tiltalte skulle ha dette til å pakke mat, meiner aktor er feil.

– Det er totalt usannsynleg dette er til mat, seier aktor.

To undervass-scooterar på veg inn i Noreg gjorde at tollarar fatta mistanke om at utstyret skulle brukast til å hente opp narkotika som hadde blitt smugla under overflata. Dermed kunne politiet spane og etter kvart pågripe. Foto: Tolletaten

I retten har det blitt lagt fram korleis politiet filma frå helikopter med varmesøkjande kamera at kokainen blei henta opp.

Videoen viser kva som skjer i vasskanten før politiet arresterer dei tiltalte. Du trenger javascript for å se video. Videoen viser kva som skjer i vasskanten før politiet arresterer dei tiltalte.

Aktor la i prosedyren vekt på at operasjonen med dykket, som 46-åringen gjorde, skjedde kjapt.

Frå detta naustet dykka 45-åringen og kom seg ein kilometer fram til skipet. Deretter fekk han med seg kokainen tilbake til naustet, der to venta for å bere bagane med kokain til bilen. Foto: Politiet

– Dykkaroperasjonen er klart det farlegaste, å ta ut narkotikaen. Det er ein liten stad, så difor skjer dette så profesjonelt, det skjer raskt, og det er naudsynt med fleire bilar, seier aktor.

Brukte store summar

Aktor la også fram at det blei brukt mykje pengar for å få til hentinga. Utgifter til fly, hotell, leigebilar, utleigebustad på Husnes, og kjøp av nytt dykkarutstyr til over 30.000 kroner.

– Dette dykkarutstyret ville truleg blitt lagt igjen, dei skulle fly ut, seier aktor.

Når det gjeld kvinna meiner aktor at ho er den som har komme med flest usanningar, svært tilpassa bevisa.

Kvinna var mellom anna med og kjøpte dykkarutstyr i ein butikk i Bergen. Der skal ho ha tolka. Foto: Politiet

Aktor ber retten om å ikkje la seg lure av at den tiltalte er ei dame.

– Nokon gonger speler dei offerkortet, men ho veit kva ho er med på. Ho gjer dette for pengar, som dei andre, seier aktor.

Ho meiner kvinna ikkje kan ha vore på ferie, slik som tiltalte har sagt ho var. Ho trur ikkje på dykkaren då han meinte at kvinna hadde blitt dratt inn i smuglarjobben.

– Kvifor er dei to stykk og står fram som eit par? Det er for at det skal verke mindre mistenkeleg, seier aktor.