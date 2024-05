– Det var ikkje meg sjølv eg var redd for, det var familien min, sa den tiltalte 27-åringen om tida då han skulle i avhøyr i Noreg.

Han er den første som har forklart seg i saka. Éi kvinne og fire menn frå Albania er tiltalte etter den såkalla mafiaparagrafen, for å ha innført 150 kilo kokain til Husnes i fjor.

Ein sjette person var også sikta, men han blei funnen død i fengsel.

Dette er første gong det har blitt beslaglagt kokain i Noreg under eit skip, med metoden parasitt­smugling. Det er også det største kokain­beslaget gjort på Vestlandet nokosinne.

Dette er dei tiltalte i Husnes-saka Ekspander/minimer faktaboks Mann (46) – nektar straffskuld. Skal ifølge tiltalen ha henta opp kokainen som var festa under skipet «Nordloire». Forsvarar er Ole Petter Drevland.

Kvinne (33) – nektar straffskuld. Skal ifølge tiltalen ha medverka ved blant anna forutgåande planlegging, innkjøp av dykkarutstyr i Bergen, tolking, handtering av dykkarutstyr før dykket og transport av dykkaren i bil til og frå staden der stoffet blei henta opp. Forsvarar er Fredrik Schøne Brodwall.

Mann (30) vedgår straffskuld etter tiltalen. Forsvarar er Alexander Gonzalo Sele.

Mann (27) vedgår å ha vore med, men nektar straffskuld fordi han ikkje visste kva dei henta. Forsvarar er Kai-Inge Gavle.

30-åringen og 26-åringen skal ifølge tiltalen ha medverka blant anna ved forutgåande planlegging, mottak av dykkarutstyr på Gardermoen, frakt av dykkarutstyr til Husnes og mottak av stoffpartiet i vasskanten.

Mann (26) vedgår delvis straffskuld, men hevdar han trudde dei skulle smugle hasj. Han skal ifølge tiltalen ha vore med på planlegging og skal ha tatt imot stoffet då dette blei henta opp av vatnet og lagt i bilen han køyrde. Forsvarar er Øystein Ola Storrvik.

vatnet og lagt i bilen han køyrde. Forsvarar er Øystein Ola Storrvik. Alderen på dei tiltalte er alderen dei har eller kjem til å få i 2024. Kjelda er tiltalen mot dei fem.

Blodhemn

30-åringen og 27-åringen forklarte seg i dag. Dei er tiltalte for å ha medverka til planlegging, mottak av dykkarutstyr på Gardermoen, frakt av dykkarutstyr til Husnes og mottak av stoffpartiet i vasskanten.

27-åringen forklarte i retten at i albansk kultur har dei ei slags lovbok, Kanuni i Lekë Dukagjinit, som kriminelle misbrukar. Boka regulerer ifølgje 27-åringen også blodhemn, noko som gjer at han er redd for å namngi andre. Han sa at det har vore slike drap i Albania.

I retten omtalte han nokre av dei tiltalte som «mannen» og «kvinna».

– Andre kan forklare sjølv kva dei har gjort. Eg har sagt kva eg har gjort, at eg tar ansvar for det, sa han.

Kokainen blei frakta med skipet Nordloire frå Brasil til ein Hydro-kai på Husnes. Foto: Atle Helland

– Ein trussel

På spørsmål om han var redd for å dra andre inn i saka, svarte 30-åringen «veldig redd».

Ein italiensk advokat har hevda at han er forsvarar for tre av dei tiltalte: 27-åringen, 30-åringen, og han som er død.

Dette nektar 30-åringen for. Denne advokaten skal ha ønska å kome til Noreg.

– For meg var det ein klar beskjed. Det er ein trussel. Det var også ukjende personar som har trua kona mi, sa han i retten i dag.

Strafferamma for eit beslag som det på Husnes er 15 år, ifølge konstituert aktor Benedicte Hordnes. Sidan dei er tiltalte som ei organisert kriminell gruppe, er strafferamma 21 år. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Tre tiltalte kontakta

Advokat Alexander Gonzalo Sele er forsvarar for 30-åringen. Han stadfestar at klienten har vore redd for å forklare seg og at familien i Albania har blitt kontakta av ein italiensk advokat.

Alexander Gonzalo Sele forsvarar 30-åringen. Sele peikar på at saka har internasjonale forgreiningar og er profesjonelt utført. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Det er sjølvsagt bakmenn som eig dette stoffet. Dei tiltalte føler sjølvsagt på eit ansvar i forhold til kva dei kan seie, og eventuelle represaliar frå bakmenn, seier Sele.

Kai-Inge Gavle er forsvarar for 27-åringen og seier både han og den no avdøde mannen har blitt kontakta av den italienske advokaten.

– Dette beviser at det er sterke krefter. Det er antakeleg, slik den andre tiltalte forklarte i dag, eit hint om at ein skal vere forsiktig med kva ein forklarer seg om, sa Gavle.

Kai-Inge Gavle forsvarar 27-åringen. Gavle vil bruke kommunikasjonen med den italienske advokaten som bevis i saka. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Éin vedkjenner, éin uvitande

27-åringen har nekta straffskuld. Han seier han først i politiavhøyr fekk vite det var narkotika dei henta. Han reagerte då på at dei snakka om 150 kilo kokain i sekkane.

– Dei var tunge, som om det var stein inni. Hadde eg blitt spurt om vekta, kunne eg ha sagt 600 kilo, sa 27-åringen.

Kokainen var pakka inn i baggar og festa til skroget på skipet. Foto: Vest politidistrikt Dei gule posane inneheldt kokain. Dette er ein av fire baggar som politiet konfiskerte. Foto: Vest politidistrikt 150 kilo blei tatt. Foto: Vest politidistrikt

Han seier han kom til Noreg for det han trudde var ein jobb i byggebransjen. Tidlegare har han drive med golvlegging, gipsing og måling.

Han skulle få 20.000-25.000 euro for jobben, og dette var noko som skulle ta tid. Han meiner han blei lurt, og at han i første omgang berre skulle vera nokre dagar i Noreg.

Sekkane med kokain blei lempa over i denne bilen. Foto: Politiet

– Det blei sagt at dei tre dagane skulle eg sjå omfanget på jobben, og at denne jobben kanskje kunne ta to-tre månader, sa 27-åringen.

30-åringen vedkjenner straffskuld etter tiltalen. Han visste det dreia seg om transport av kokain og at denne kom frå Brasil. Han skulle få 20.000 euro for ein transportjobb. Av denne summen skulle 3000 euro bli trekt frå fordi han stod i gjeld.

– Jobben min var å legge bagane i bilen, sa han.

Fleire av dei tiltalte har blitt observert saman på eit hotell ved Gardermoen. Her venta dei på å få overlevert dykkarutstyr og køyrde så i forskjellige bilar til Husnes. Foto: Politiet

Hevdar å ikkje kjenne kvarandre

Undervass-scooterar er sentrale bevis i saka. Foto: Tolletaten

Dei fem tiltalte kom til Noreg i bilar og med fly. Ein person som ikkje er tiltalt kom med to undervasscooterar til Larvik. Dette utstyret blei lagt i leigebilar ved Gardermoen.

27-åringen var sjåfør av ein av to leigebilar frå Gardermoen til Husnes. Han møtte også, saman med 30-åringen, den tiltalte 26-åringen på ein bensinstasjon før dykket på Husnes.

27-åringen og 30-åringen hevdar at dei ikkje kjenner 26-åringen utover dette, men at dei snakka om å hente bagar.

To andre tiltalte nytta også tida før dykket til å kjøpe meir dykkarutstyr i Bergen.

Den tiltalte 45-åringen og den tiltalte kvinna (33) på ein butikk i Bergen. Dei kjøpte utstyr for 35.000, noko betalt kontant og resten med Mastercard. Foto: Politiet

Etter pågripinga fann politiet til saman åtte telefonar fordelt på seks personar. Desse brukte dei til kryptert kommunikasjon på appane Signal og Session.

Rettssaka mot dei fem albanske starta i Hordaland tingrett den 7. mai og det er sett av minst ti dagar i retten.