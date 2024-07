Saken oppsummert: • Simen Skarderud, en tidligere rusavhengig LAR-pasient, opplevde et sykkeluhell i 2021 som førte til tap av fingertupper.

Marerittet startet med et sykkeluhell i 2021.

Simen Skarderud falt, og landa oppå venstrearmen. Hånda este.

Men legene fant ikke ut hva som var galt.

Etter at hevelsen gikk ned, skiftet hånda farge fra gul, til lilla, til blå og til slutt svart – på bare noen dager, ifølge 43-åringen.

Likfingre, beskriver Skarderud de harde, svarte tuppene som.

Det var da han begynte å bli ordentlig redd.

I dag har Simen Skarderud plaster rundt tuppene, fordi det gjør vondt når de kommer borti ting. Men de er mye bedre nå enn da tuppene ble svarte.

NRK ADVARER MOT STERKE BILDER ➡️ Rett etter ulykken este hånda ut. Etter at hevelsen ga seg, begynte fingertuppene å endre farge, bli harde og tilslutt løsne én etter én. – Jeg var redd, kjemperedd for hva som skjedde, og ville inn til observasjon og kontrollert smertelindring.

– Vred av tommelen

Legene ville ikke gi Skarderud smertestillende, fordi han som tidligere rusavhengig var LAR-pasient, altså gikk på legemiddelassistert rehabilitering.

– Jeg var en voksen mann som slo i veggen og speilet og alt som var for å få vondt et annet sted.

– Det er mye med LAR som er bra, og som hjelper meg. Men jeg blir ikke behandla som en normal person når det først skjer noe. Jeg mener ikke at jeg skal grine til meg å bli lagt inn, men jeg var jo redd, sier Simen Skarderud om de 21 gangene han troppet opp på Kongsvinger sykehus i håp om å få smertelindring og å bli innlagt. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Så mista han fingertuppene. Den på lillefingeren datt av først.

– Hva skal jeg si ... den begynte å bevege seg på en eller annen måte.

Tommelen kunne han bare vri rundt.

Den siste fingertuppen, pekefingeren, datt av seg sjøl en dag han sto og dusja og skulle tørke seg. Da hadde det gått seks måneder siden ulykken.

Særlig tre av ukene har brent seg fast i minnet som reineste torturen, beskriver 43-åringen.

– Jeg unner ingen, selv ikke den verste fiende, å oppleve det samme.

Fikk ingen smertelindring

Det viste seg at han hadde fått nekrose. Vevet i fingertuppene døde.

Han var hos legene på sjukehuset i Kongsvinger 21 ganger i løpet av månedene, ifølge journalene.

Men smertelindring kunne han bare glemme, sier han.

Eller, Skarderud sier han etter hvert fikk tilbud om å øke LAR-dosen med to milligram.

– Jeg går på 20 milligram om dagen. To milligram til er som å ta Paracet nummer tre, etter å ha tatt to. Det hjelper ingenting, hevder han.

Tuppene dekker han vanligvis med plaster, selv om de trenger luft. For det å åpne chipsposer, eller ta i et håndtak, gjør vondt med bare neglene. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Først da den siste fingertuppen på hånda falt av, skal han ha fått tilbud om morfin på sykehuset.

Da var det over, og smertene ikke like intense, ifølge Skarderud.

– Ikke skad deg om du er på LAR

Skarderud er overbevist om at han ble nekta smertelindring fordi han er LAR-pasient.

I dag jobber Skarderud som frivillig i Kongsvinger IL. Han er kaptein på gatelaget, og ble i 2020 kåret til årets ildsjel i fotballklubben. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Han sier at han foreslo at han kunne gå av LAR-medisinen for å gå på kontrollert morfin i noen dager.

– Det er jeg sinna for. Jeg ble ikke hørt, sikkert fordi jeg er meg. De var redd for at jeg skulle bli avhengig.

Smertene var så store, at 43-åringen forteller at han så seg nødt til å ordne opp selv.

– Så jeg kunne havna på gata uansett. Jeg måtte ordne meg morfin og ting jeg hadde brukt før. Som jeg akkurat har rehabilitert meg igjen for.

– Risikoen som Skarderud løp, og som sykehuset påførte ham, kunne endt fatalt, sier advokat Synne Bernhardt. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Statsforvalteren: – Vil se på saken på nytt

At Kongsvinger sykehus ikke utredet årsaken til symptomer på redusert sirkulasjon og økende smerter, mente Statsforvalteren i Oslo og Viken var et avvik.

Men den totale helsehjelpen konkluderte Statsforvalteren opprinnelig med at var forsvarlig.

– På bakgrunn av advokatens uttalelse har vi sett grunnlag for å se på saken på nytt, opplyser assisterende fylkeslege Hanne Fiskenes. Foto: Sturlason/Statsforvalteren

Etter at NRK tok kontakt med Statsforvalteren i Oslo og Viken, sier fungerende fylkeslege Hanne Fiskenes at de vil se gjennom saken på nytt.

– Vi vil blant annet vurdere om vi har lagt terskelen for forsvarlighet på et riktig nivå. Vi vil informere sykehuset og advokaten om dette i eget brev.

– Da fingrene hans begynte å falle av, ble min klient drevet inn i et smertehelvete som igjen drev ham ut på gaten hvor han måtte kjøpe illegale medikamenter i et forsøk på å lindre seg selv, sier advokat Synne Bernhardt. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Advokat Synne Bernhardt hos Sjødin og Melin sier nyheten om at Statsforvalteren vil se på saken på nytt, er viktig for rettsikkerheten til LAR-pasienter.

– Manglende smertelindring innenfor LAR er et problem. Å smertelindre er ikke vanskelig, men argumentet pasienten ofte hører er at de kan bli avhengige.

Saken er nå oversendt Norsk pasientskadeerstatning.

Sykehuset beklager

– Jeg har veldig vondt av pasienten. Det er en svært sjelden historie, sier avdelingsleder Vegar Koch Lie ved Ahus Kongsvinger.

Han mener at utfallet for Skarderud, hvor fingertuppene falt av én etter én, ikke ville vært nevneverdig forskjellig selv om de hadde undersøkt ham grundigere.

– Å høre at det har vært så mye smerter uten at vi har fanget det opp, synes jeg er vanskelig, sier Vegar Koch Lie ved Ahus Kongsvinger. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Koch Lie sier videre at de har forsøkt å lindre smerten i henhold til de retningslinjene de har, fordi de er bekymret for å forstyrre det eksisterende behandlingsforløpet.

– Dette er blant tingene vi prøver å lære av, spesielt smertelindring av pasienter under legemiddelassistert rehabilitering, som er et vanskelig kapittel.

At Statsforvalteren vil se på saken på nytt, var for ham ukjent da NRK tok kontakt.