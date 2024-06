Skipet «Nordloire» kom frå Brasil til Husnes den 12. april 2023, og hadde blitt brukt til såkalla parasittsmugling. Over 150 kilo kokain var festa i kjølevassinntaka på skipet, og dette blei det største kokainbeslaget gjort på Vestlandet nokosinne.

Skipet «Nordloire» la til land på ein Hydro-kai på industristaden Husnes i Vestland. På natta dykka ein av dei seks under skipet og henta opp fire sekkar med til saman 150 kilo kokain. Foto: Atle Helland

Dei fem albanarane stod tiltalte, som ei organisert kriminell gruppe, for å ha oppbevart og innført narkotika frå Brasil til Husnes i Noreg. Fleire av dei tiltalte nekta straffskuld. Ein sjette person som hadde blitt arrestert, døydde i fengsel.

Kokainen var pakka inn i baggar og festa til skroget på skipet.

No er dommen klar:

Mann (46): 15 år fengsel.

Kvinne (33): 4 år og 9 månader fengsel.

Mann (30): 10 år og 4 månader fengsel.

Mann (27): 13 år og 6 månader fengsel.

Mann (26): 13 år og 6 månader fengsel.

Aktor er nøgd

Aktor Benedicte Hordnes bad i sin påstand om 16 år og seks månader fengsel for fire av dei fem tiltalte albanarane.

– Eg er nøgd med at fire av dei er funne skuldig i innføring av kokain, og at alle fem er funne skuldige i å vere ein del av ei organisert kriminell gruppe. Dei har ikkje blitt trudd på i sine forklaringar i at dei ikkje forstod kva dei var med på, seier Hordnes.

– Eg er ikkje einig i den bevisvurderinga retten har gjort når dei har kome til at kvinna ikkje forstod at det var kokain ho var med å føre inn, seier Hordnes.

Ho bad i sin påstand om at mannen som er 30 år fekk rabatt, og at han dermed skulle få ein dom på 13 år og to månader. Dette fordi han hadde tilstått. Mannen fekk 10 år og fire månader fengsel.

– Me er einige i rabatten retten gir, men retten har funne at han har hatt ei meir underordna rolle, og har lagt seg på eit lågare utgangspunkt, seier Hordnes.

For mannen på 46 år blei straffa høgast.

– Når det gjeld forskjellen i straffa elles, har retten hatt ein anna vurdering av dei fem sine roller, og har meint at dei har hatt ei meir underordna rolle enn det me har meint, seier aktor.

26-åringen vil anke

Forsvarar Øystein Ola Storrvik har snakka med sin klient, som er mannen på 26 år. Han erkjente straffskuld i at han trudde det var hasj det dreia seg om.

26-åringen kjem til å anke.

– Fordi det ikkje blei lagt til grunn at han subjektivt trudde han hadde tatt imot hasj og ikkje kokain, seier Storrvik.

– Elles er me godt nøgd med at nivået er justert frå 16,5 år i påstand til 13,5 år i dommen, seier han.

Advokat Ole Petter Drevland, som er forsvarar for 46-åringen, skriv i ein SMS at dei kjem til å anke dommen.

Forsvarar for kvinna, Fredrik Schøne Brodwall, vil ikkje kommentere dommen før han har gått grundig gjennom denne med klienten sin.

– Det er mellombels tryggande å sjå at tingretten legg mykje av hennar forklaring til grunn og at ho uansett har hatt ei underordna rolle der ho «ufrivillig blei dratt med i situasjonen», skriv han i ein SMS til NRK.

Advotak Kai Inge Gavle som er forsvarar for mannen på 27 år, skriv til NRK at klienten er informert av han om slutninga.

– Me skal lese dommen, og før den tid ar eg ingen fleire kommentarar, skriv Gavle.

Alexander Gonzalo Sele er for mannen på 30 år, som fekk 10 år og 4 månader fengsel. Dei har gått gjennom dommen saman.

– Han vil godta dommen. Han erkjente straffskuld, han tar ansvaret og vil sone straffa. Han håper det blir sett eit punktum her, seier Sele.

Jobba saman

Alle kom til Noreg med leigebilar og fly og kommuniserte med krypterte appar.

To undervass-scooterar som blei frakta i ein bil inn i Larvik gjorde at tollarar fatta mistanke.

Dei tipsa politiet, og dei kunne så finne ut at fleire av dei budde på eit hotell ved Gardermoen.

Etter å ha fått overlevert dykkarutstyr, køyrde dei seks personane i to leigebilar til Husnes. Den 26 år gamle mannen køyrde i ein bil han hadde lånt av nokon han kjente i Sverige. Tre av dei, derav mannen som dykka, kvinna, og mannen som no er død, fekk etter kvart kjøpt meir dykkarutstyr i Bergen.

Avslørte etter storaksjon

Etter å ha fått opp kokainen på land, blei dei seks arresterte. Aktiviteten som politiet filma med varmesøkjande kamera, gjorde at dei kunne pågripe.

Politiet filma arrestasjonen med varmesøkjande kamera. Du trenger javascript for å se video. Politiet filma arrestasjonen med varmesøkjande kamera.

I retten hevda fleire av dei at dei ikkje kjende kvarandre, og nokre av dei var også redde for ein italiensk advokat som hadde kontakta dei. Dei var redde for blodhemn om dei snakka.

Ein av dei, mannen på 46 år, hevda han var i Noreg for å kontrollere eit turistskip. Den same mannen hevdar at skrift på fengselsveggen ikkje var meint til nokon andre enn han sjølv.

Aktor meinte skrifta var ein hemmeleg beskjed til kvinna.

I dommen står det at retten har ingen tru på at mannen på 46 år var uvitande om at dykkaroppdraget gjaldt å hente ut narkotika frå eit fartøy.

Tollarar fatta mistanke då dei oppdaga to undervass-scoterar i ein bil på veg inn i Larvik. Det kunne vere teikn på at nokon skulle dykke etter narkotika. Tollarane tipsa politiet. Medan dei tiltalte var på Husnes, var tre av dei i ein butikk som sel dykkarutstyr i Bergen sentrum. Dei kjøpte utstyr til rundt 35.000 norske kroner, betalt delvis kontant og delvis med mastercard. Ved dette nausten gjekk mannen som er 45 år i vatnet, kom seg bort til skipet og fekk med seg fire sekkar med kokain. Her blei seks personar pågripne. I desse kjølevassinntaka var dei fire sekkane med kokain festa. I denne svenskregistrerte bilen blei kokainen beslaglagt. På fengselsveggen stod det: «Svarte telefonen er ikkje vår. Me kom for å feriere. Det er første gong me ser dei, me kjenner dei ikkje. (...) Dei har sendt oss under tvang. (...) Du kjem til å dra. Det er uvisst om eg blir dømd.»

– Eit samfunnsproblem

I rapporten Nasjonal trusselvurdering frå januar 2024 skriv Kripos at profesjonalisering av kokainsmugling har medført at beslaga blir større og styrkegraden blir mykje høgare.

I tillegg kjem det fram i rapporten at det er sannsynleg at albanskspråklege narkotikanettverk vil utgjere ein betydeleg trussel mot Noreg innan innførsel og distribusjon av kokain.

– Organisert kriminalitet er eit stort samfunnsproblem for heile verda, så det er veldig viktig å prøve å overvinne dette, sa aktor Hordnes til NRK tidlegare.