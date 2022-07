– Det er veldig frustrerende, sier korpsleder for Tjøme og Hvasser Røde Kors, Arne Magnus Berge.

Han fortviler over at de nå ser seg nødt til å begrense opplæringen av frivillige for å spare penger.

– Vi trenger trening for å opprettholde sikkerheten og kvaliteten på det vi gjør. På sikt vil dette kunne få alvorlige konsekvenser. Les også: 27.000 kroner i drivstoff ble for dyrt – solgte båten og fløy hjem

– Sponser myndighetene

Redningsbåten på Tjøme bruker 250 liter diesel i timen når den går med full hastighet. Og det gjør den som regel ute på oppdrag, da teller hvert sekund.

Med et forsiktig anslag med en dieselpris på 20 kroner, blir prislappen 5.000 kroner per time.

Det er mer enn hele taksten Røde Kors får dekket av staten, som ifølge Berge er 4.750 kroner i timen.

I tillegg kommer utgifter til materiell, vedlikehold og øvelseskjøring.

– Vi reiser fortsatt ut på alle oppdrag. Det gjelder både ren sjøredning og de som må kjøres til sykehus for å få hjelp der, men hvert oppdrag gjør at vi taper penger, sier Berge.

Mange går med tap

I Bergen har Røde Kors nettopp innviet en ny redningsbåt. Den ligger for det meste til kai, og det ligger an til en økonomisk smell.

– Nå ser vi på om vi må redusere patruljeseilingen og opplæring. Det er veldig uheldig, siden vi har en stor redningsbåt som skal fungere også når været er dårlig, sier Terje Hårvik i Hordaland Røde Kors.

NY BÅT: Den nye båten til Røde Kors i Bergen har allerede vært ute på flere oppdrag i løpet av de første ukene på vannet. Foto: Røde Kors

Redningsselskapet har båter med både frivillige og profesjonelle om bord. De frykter kystberedskapen svekkes dersom ikke Stortinget bevilger ekstra penger.

Hvis det ikke kommer ekstra penger, kan det bli aktuelt å ta ut redningsskøyter og mannskap, ifølge fungerende generalsekretær Martin Fuhr Bolstad.

Jobber for et hastevedtak

Statssekretær i Finansdepartementet, Lotte Greop Knutsen (Ap), sier at regjeringen er klar over at dagens drivstoffpriser gir økte utgifter for mange.

Eventuelle tiltak vil bli vurdert i forbindelse med statsbudsjettet neste år, sier hun.

Stortingsrepresentant for Høyre, Mahmoud Farahmand, mener at det haster med å sikre økonomien til redningsbåtene og at noe må gjøres nå.

Beredskapen til sjøs er avgjørende for skjærgården vår, mener han.

– Et hastevedtak kan være en løsning. Jeg kommer til å ta det opp internt i Høyre først, så får vi se om vi kommer i mål med det i Stortinget. Hvis ikke må lokale myndigheter, i form av kommuner og fylkeskommuner, stille opp med støtte, mener Farahmand.