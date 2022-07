27.000 kroner i drivstoff ble for dyrt – solgte båten og fløy hjem

– De sier det er vanlige folks tur. Det må være århundrets bløff.

Pensjonist Sten Atle Jølle (67) viser til slagordet til Arbeiderpartiet.

Da drivstoff til den årlige båtturen fra Bergen til Sørlandet kom på 27.000 kroner, hadde han fått nok.

Løsningen ble å selge båten og fly hjem til Bergen fire uker tidligere enn planlagt.

Nå skal Jølle og kona i stedet bestille tur til Split i Kroatia.

– Det blir jo lettere å rømme landet enn å bruke penger på båtliv på Sørlandet, sier han.

Kjører saktere for å spare penger

Når NRK er i Arendal gjestehavn mandag, koster én liter bensin 27,09 kroner.

Båteier Erik Ellefsen har ironisk nok kalt båten «Miss Moneypenny». I år er hun ekstra dyr i drift.

– Vi bruker nok mellom 50- og 60.000 kroner på drivstoff til båten denne sommersesongen. Det er dobbelt så mye som normalt sier han.

Som mange andre prøver Ellefsen å spare drivstoff på å kjøre saktere.

– Jeg går ikke lenger opp til 20 eller 25 knop, sier han.

Båteier Erik Ellefsen sier han kjører saktere for å spare drivstoff nå. Foto: Espen Bierud / NRK

Gjestehavner har færre besøk

Pumpeprisen kan også være en av grunnene til at gjestehavner langs sørlandskysten melder om betydelig nedgang i besøket i sommer.

Ifølge Lindesnes avis hadde Lindesnes Havn 1065 gjestedøgn fra 1. til 15. juli i fjor. I år er antallet for samme periode 720.

Ove Nodeland i Lindesnes havn, sier til avisa at han tror grunnen er drivstoffprisene og at folk i større grad kan reise utenlands.

Assisterende havnefogd i Arendal Gordon Fuglestad, sier til Fædrelandsvennen at Arendal gjestehavn har merkbart mindre trengsel og mindre belegg enn i fjor.

I Arendal gjestehavn er det merkbart mindre trengsel i år, ifølge assisterende havnedirektør Gordon Fuglestad. Foto: Espen Bierud / NRK

– Hinsides

Den tidligere båteieren Sten Atle Jølle, som snart skal til Kroatia, er skuffet over at Norge ikke klarer å få ned drivstoffprisene.

– Disse prisene er jo hinsides, sier han.

Pensjonisten forteller at han har jobbet mange år i oljebransjen.

Han mener politikerne kan gjøre noe med avgiftene, men tror ikke det vil skje med det første.

Mandag denne uka kostet én liter bensin 27,09 på brygga i Arendal. Foto: Espen Bierud / NRK

– Ville vært veldig dyrt

Statsminister Jonas Gahr Støre ville ikke stille til intervju da han var på Sørlandet mandag, men skrev følgende i en kronikk samme dag:

For mange blir hverdagen, og kanskje også ferieplanene, påvirket av at prisene er så høye. Prisene er høye som følge av knapphet på både olje og gass i verden akkurat nå. Det kan ikke vi endre.

Noen mener vi burde kutte avgifter som CO₂ -avgift og veibruksavgift for å bøte på prisen. Det ville senket pumpeprisen med noen kroner, men det vil være veldig dyrt, opp mot 20 milliarder kroner på årsbasis – like mye penger som for eksempel hele driftsbudsjettet til politiet i år.