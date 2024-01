- Norge har blitt invitert av Storbritannia til å bidra i Operasjon Interflex, hvor norske heimevernssoldater lærer opp sivile ukrainere til å bli soldater.

- En av de norske instruktørene er Arne, en lektor fra Vestfold og Telemark, som skal ta fri fra jobben sin for å delta i operasjonen.

- Mange av de ukrainske sivile som blir sendt til Storbritannia for opplæring, kan være i lignende situasjoner som Arne, men i motsetning til Norge, er det krig i Ukraina.

- Operasjon Interflex er ledet av norske heimevernssoldater, som er vanlige mennesker med militær bakgrunn.

- Selv om oppdraget er krevende både fysisk og psykisk, mener de norske soldatene at det er viktig å bidra, både for ukrainerne og for Norge.

