Ruspasienter avbryter behandlingen på grunn av kutt i trygd

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks - Victoria, tidligere rusavhengig, ble innlagt ved Blå Kors-klinikken i Skien mens hun var gravid.

- Hun opplevde økonomiske problemer da store deler av trygden hennes ble trukket under langtidsbehandling.

- Blå Kors mener det er diskriminerende at pasienter med ruslidelser får trekk i pensjonen når de er innlagt, noe som ikke skjer med pasienter med somatiske sykdommer.

- Victoria er nå rusfri, har giftet seg, fått barnehageplass for barnet sitt og ser etter et sted å kjøpe.

- Hun forteller til NRK at hun ikke hadde klart å gjennomføre behandlingen uten økonomisk hjelp fra sine nærmeste.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg så alt begynte å rakne. Økonomi, forhold og familie, forteller Victoria.

Hun ble innlagt ved Blå Kors klinikken i Skien i 2022. Da var hun Gravid og avhengig av røyk, THC og alkohol.

Ingen god kombinasjon når du skal bli mamma.

I dag har Victoria fått barnehageplass, har giftet seg med barnefar og ser etter et sted de kan kjøpe sammen. Hun føler seg heldig som hadde støtte i sine nærmeste. Foto: Roald Marker / NRK

– Jeg sa allerede da at jeg er nødt til å ha langtidsbehandling. For korttidsbehandling har jeg klart så mange ganger sjøl. Det har gått bra i perioder, også har det gått dårlig igjen. Jeg må ha noe som varer.

Les også Fangar opp færre gravide med rusproblem – no gruar dei seg til sommaren

Mistet trygd

Victoria hadde tre hovedmål for behandlingen:

Få orden på økonomien, ta lappen og skaffe seg egen bolig. Med seg hadde hun også et forbrukslån.

Men med langtidsbehandling dukket også en ny problemstilling opp:

Store deler av trygden ble plutselig trukket. Dermed hadde hun ikke råd til å betale avdrag og regninger som forfalt.

Om man er ufør og gjennomgår rusbehandling i Norge som overskrider tre måneder, reduseres nemlig trygden kraftig fordi man får kost og losji.

Faktisk kan så mye som 86 prosent av inntekten bortfalle dersom det ikke gjøres unntak. Man får unntak dersom man forsørger barn eller ektefelle og har utgifter til bolig.

Victoria var innlagt under hele svangerskapet og fikk plutselig bare dekket såkalte «nødvendige utgifter».

– De så det ikke som nødvendighet å ha forsikring på verken meg sjøl, telefon eller bil. De så det heller ikke som nødvendig å ha TV-kanaler for eksempel.

Victoria tilbake hos Blå Kors Skien der hun var innlagt under graviditeten. Foto: Roald Marker / NRK

Heldigvis hadde hun folk rundt seg som kunne hjelpe.

– Det er jeg sjeleglad for, men det er ikke alle som har det, sier Victoria.

Mener rusmisbrukere diskrimineres

Blå Kors mener det er en diskriminerende forskjellsbehandling som gjør at pasienter med ruslidelser får trekk i pensjonen når de er innlagt.

Det samme gjelder nemlig ikke for pasienter med somatiske sykdommer.

– Uheldig og diskriminerende, sier Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors.

Hun får støtte av Kristin Håland, som er seksjonsleder for gravide og familier ved Blå Kors Skien, der Victoria var innlagt.

På nært hold ser hun hvordan enkelte pasienter ikke har råd til å være innlagt over tid. Dermed går de glipp av det som i mange tilfeller er livsnødvendig behandling.

Blå Kors opplever nemlig at personer som har kommet godt på vei i behandlingen velger å avbryte på bakgrunn av bekymring for egen økonomi. De forteller at dette er noe som skjer jevnlig.

Og for dem som blir værende i behandling oppleves situasjonen som utfordrende.

– For en del mammaer er dette veldig, veldig stressende, sier hun.

Ved Blå Kors Skien opplever Kristin Håland at flere velger å kutte behandlingen på grunn av økonomiske problemer når de blir fratatt trygden. Foto: Roald Marker / NRK

Håland mener økonomien blir en overstyrende faktor som stresser dem voldsomt og er ødeleggende for en god rusbehandling:

– Det er ganske ille å se på.

Mener det bør trekkes for kost og losji

Hun mener pasienter i psykiatrien og rusbehandlingen blir sammenlignet med dem som ligger på sykehjem.

– Det er en helt annen livssituasjon. De som ligger her skal jo ut etterpå. Etablere seg på nytt, og prøve å starte et nytt liv med et lite barn. Og så ender de kanskje opp med å komme ut herfra med mye mer gjeld enn det de kom inn med, sier Håland.

– Det koster jo en del for samfunnet å holde dette i gang?

– De trenger internett på telefonen. Forsikringer. De har behov for å leve et liv utenfor institusjonen mens de er her.

Regjeringen mener dagens ordning er rettferdig, fordi man får full dekning de tre første månedene. De viser også til at veldig få er innlagt i fire måneder på somatisk sykehus.

I tillegg finnes det unntak om du har forsørgeransvar. Det gjør det også når du har utgifter til bolig.

– Det viktige her er jo at man har fokus på å bli frisk, sier Ellen Bakken. Hun er statssekretær for Arbeiderpartiet i Arbeidsdepartementet.

Ellen Bakken (Ap) mener dagens regelverk er rettferdig. Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Man skal ikke være bekymret for å miste boligen sin for eksempel.

Hun synes derimot ikke det er urimelig at pasientene trekkes når de får kost og losji.

I dag er Victoria rusfri

Med Victoria har det gått bra.

Hun har giftet seg med barnefaren. De har fått barnehageplass, og sammen ser de nå etter et sted å kjøpe.

Der skal de bo og skape et trygt liv for den lille sprudlende sønnen de har sammen.

Barnevernet er i ferd med å avslutte saken deres, forklarer hun.

Samtidig erkjenner hun at det ikke er alle det går like bra med som henne og gutten.

Victoria ser frem til at sønnen skal begynne i barnehagen og leter nå etter et sted å bo. Foto: Roald Marker / NRK