– Vi er takknemlig for å delta og bidra til denne viktige og tragiske begivenheten – og å være med og gjøre vår lille del.

Det sier Jens Christian Junge, sjefen for Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 til NRK.

Han har nettopp tatt imot de 100 ukrainske soldatene som kom til Norge mandag.

– Viktig at Norge tar sin del

Ved Heimevernets anlegg i Trøndelag skal ukrainske soldater bli opplært i sanitet, skarpskyting og lagføring på norsk jord.

Heimevernet deler de ukrainske soldatene opp i tre ulike puljer. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Ukraina trenger flere og bedre trente soldater for å kjempe mot de russiske invasjonsstyrkene. I tillegg har de behov for å øke sin kompetanse innen flere fagfelt. Det er viktig at Norge tar sin del av denne treningen og bidrar der vi kan, skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en e-post til NRK.

I sivile klær landet rundt 100 soldater på Værnes i dag. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Planen er at sju kontingenter med ukrainske soldater skal delta i slik opplæring i løpet av 2023. Samtidig er Heimevernet forberedt på å fortsette neste år også.

De skal nå være i Norge i fire uker, før instruktørene får en uke fri og en ny kontingent kommer.

Erfaring fra fronten

I sivile klær ble de ønsket velkommen på Værnes lufthavn rundt 13.30 i dag.

– Det er folk fra både marinen, National Guard, hæren og luftforsvaret som er plukket ut av fronten, sendt tilbake til Kyiv og videre til Norge for å ta en fagutdanning.

Det forklarer Jens Christian Junge.

Jens Christian Junge, sjef i HV12. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Operasjonen er kalt Gungne, etter Odins spyd i den norrøne mytologien.

De blir videre delt inn i puljer til en tredelt trening. Halvparten av soldatene skal videreutdannes til lagførere, mens resterende blir skarpskyttere og sanitetssoldater.

– Vi er ikke helt sikre på hvilken bakgrunn de har, men vi har fått en melding på at de har militær bakgrunn. De har en rotasjon i Ukraina der de er fremme mot fronten i en periode, så tilbake og så frem igjen. Vi antar at de har erfaring fra fronten.

De ukrainske soldatene ble ønsket velkommen på Værnes lufthavn. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– I Storbritannia er det rekruttutdanning, dette er en videreutdanning. De kommer rett fra Ukraina, forklarer Junge.

Tidligere har norske heimevernssoldater gitt opplæring i grunnleggende soldatferdigheter til ukrainere i England.

– Denne treningen kommer i tillegg til, og vil komplementere, de andre treningsinitiativene Norge bidrar inn i. Treningen i Norge vil gi en styrking av den samlede treningsinnsatsen og blir tatt godt imot av både Ukraina og våre allierte, skriver forsvarsministeren.

– Norge bidrar nå til at ukrainske soldater får høyere kompetanse. Med dette øker vi også det totale antallet soldater vestlige land trener.