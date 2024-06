Alle fire ble i fjor dømt til lange fengselsstraffer i Vestfold tingrett, men samtlige anket saken til lagmannsretten.

Der er en 28 år gammel mann, som skjøt og drepte Lanes, dømt til 16 år i fengsel.

28-åringen ble i tingretten dømt til forvaring, men lagmannsretten har kommet til at det slipper han, ifølge dommen.

Han som politiet mener planla drapet og hyret inn skytteren, en 32 år gammel mann fra Tønsberg, er dømt til 17 år.

To menn på 34 og 24 år er dømt til 16 og 13 år for å være med på drapsplanleggingen.

Alle, bortsett fra 34-åringen, fikk minst ett år mindre i straff hver, enn de fikk i Vestfold tingrett.

I en video som frigitt av politiet kan man se Bård Lanes forlate solstudioet rett før han ble drept. Like etter ser man to personer løpe forbi. Du trenger javascript for å se video.

Årelang konflikt

Bård Lanes ble drept på åpen gate i april 2021, i et handelsområde på Kilen i Tønsberg.

Han hadde i årevis hatt et dårlig forhold til den 32 år gamle mannen. De to hadde flere ganger anmeldt hverandre for blant annet trusler, uten at det førte til noe mer.

Politiet mener drapet var planlagt med mål om å få en slutt på den årelange konflikten.

Lanes hadde rykte på seg for å være politiinformant og hadde flere fiender. I retten kom det blant annet fram at en politimann hadde bedt Lanes om opplysninger som kunne sende 32-åringen i fengsel.

Foto: Privat

Hyret inn drapsmann

Påtalemyndigheten mener 32-åringen bestilte drapet fra 28-åringen, en mann som tidligere er dømt til likskjending etter et drap på Vestlandet i 2014.

De to kjente ikke hverandre fra før, men ble venner i starten av 2021. 28-åringen ble blant annet invitert til Nøtterøy der 32-åringen eide et hus. Der bodde allerede de to andre medtiltalte.

Påtalemyndigheten mener de fire tiltalte hadde ulike roller i planleggingen, tilretteleggingen og gjennomføringen av drapet.

28-åringen som skjøt Lanes, erkjente i lagmannsretten straffskyld for drapet. Før den siste rettssaken har han hevdet at han skulle ødelegge knærne til Lanes med et balltre, men i lagmannsretten fortalte han at han skulle skyte 33-åringen.

Sporet han før drapet

I forkant av drapet hadde de tiltalte kjøpt en sporingsenhet som ble festet under bilen til Bård Lanes. På den måten kunne de via en app følge med på hvor bilen befant seg.

Da drapet skjedde var 32-åringen og brasilianeren i Oslo. På den måten hadde de alibi for drapstidspunktet. Begge ble imidlertid siktet i forbindelse med drapet.

Politiet brukte hemmelige agenter for å koble den 24 år gamle brasilianeren til drapet. Han trodde han snakket med utenlandske kriminelle og fortalte om drapet til det som viste seg å være politiagenter.

Deler av denne etterforskningen gikk over streken og kunne derfor ikke brukes som bevis mot de tiltalte.

Drapsvåpenet er aldri funnet.