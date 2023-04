Politikontakten til Lanes: – Han fikk ikke noe frikort av politiet

Mannen i politiet som hadde kontakt med Bård Lanes, måtte i Vestfold tingrett for første gang fortelle offentlig om hva slags kontakt de hadde.

Han fortalte også om konflikten mellom Lanes og en 31-åring som er tiltalt for å ha planlagt drapet på ham.

Politimannen i 40-åra bekreftet at Lanes var registrert i politiregisteret som informant.

– Jeg fikk en forespørsel om at Bård ville dele informasjon til politiet og han ble registrert i registeret. Han ble kjent med rammene for jobben og samtykket til det, fortalte politimannen i retten tirsdag.

Ifølge han ga Lanes informasjon om det kriminelle miljøet i Tønsberg, fra 2018.

– Kontakten vår har vært sporadisk på tre til fire ganger i året. Informasjonen vi har fått, har vært på et lavt nivå, hevder han.

– Hadde god hukommelse

I løpet av rettssaken, som startet i mars, har flere vitner i det kriminelle miljøet og andre vitner, fortalt at Lanes i mange år kunne gjøre hva han ville uten å bli tatt eller få noen straff av politiet. Dette fordi han var informant.

Det tilbakeviser politimannen.

– Bård har ikke fått noe frikort hos politiet. Gjorde han noe straffbart, måtte han stå til rette for det, hevder han.

Broren til Bård har tidligere fortalt at broren var lettere psykisk utviklingshemmet, noe en utredning av Lanes viste for mange år siden. Også dette avviser politimannen.

– Han har aldri fremstått for meg som lett psykisk utviklingshemmet. Man skal ikke hente inn informasjon fra folk som er lett psykisk utviklingshemmet. Jeg kan ikke skille han fra en annen rusmisbruker, forklarte han.

31-åringens advokat, Jon Anders Hasle, har derimot anmeldt politiet til Spesialenheten for å ha brutt reglene for informantbehandling.

Ville ikke ha beskyttelse

Politimannen bekrefter at det var en årelang konflikt mellom Lanes og 31-åringen.

Han vet ikke hva uenigheten handlet om, men sier at konflikten vokste. I 2020 tok Lanes kontakt fordi han følte seg truet. Det endte med en politianmeldelse, og at 31-åringen ble oppsøkt av politiet.

– Han fikk beskjed om at dersom noe skjer med Bård, ville politiet sette søkelyset på ham.

Men ifølge politimannen ville ikke Lanes ha mer beskyttelse av politiet.

– Bård ønsket ikke besøksforbud og voldsalarm. Grunnen var at 31-åringen bare kunne legge noe penger på bordet for å få skutt han.

På tiltalebenken fnyser 31-åringen av påstanden.

Fikk oppdrag av politiet

Noen av samtalene mellom politimannen og Lanes dreide seg om oppgaver, viser samtaler de har hatt på Instagram. Men også informasjon om 31-åringen, var politimannen interessert i.

– Må få tatt han (tiltaltes navn, journ. man.). Hadde vært kult hvis du kan hjelpe meg med det, skrev politimannen.

– Ja, helt enig, svarte Lanes.

Politimannen skriver også at det «hadde vært kult å finne ut hvordan han driver butikken sin». Og at «alt du klarer å finne ut om han er gullverdt, hvem han henger med, hvor han trener».

Dette skjedde noen måneder før drapet i 2021. Da hadde det gått lang tid siden han og Lanes hadde hatt kontakt. Politimannen fornyet kontakten fordi han fryktet at den langvarige konflikten mellom Lanes og 31-åringen hadde bygget seg opp.

Statsadvokaten lurte på hvorfor han var ute etter informasjon om 31-åringen.

– Jeg forsøkte å stoppe konflikten. Hadde politiet greid å bygge sak mot 31-åringen, kunne konflikten fått en ro, sa han blant annet. – Men sånn jeg har skjønt det i ettertid, har Lanes slengt mye dritt til 31-åringen også.

– Så du noe risiko ved å be han hente informasjon for deg, spurte statsadvokat Åsmund Yli.

– Nei, jeg gjorde ikke det. Men når man sitter med fasiten i dag, ser jeg at det er uheldig. Men det var ikke i min villeste tanke at vi skulle sitte med fasiten her. Det er ikke en bra dialog når man her nå sitter med et drap, sa politimannen.

Likevel hevder han at Lanes aldri ga informasjon om 31-åringens kriminelle liv, kun om konflikten han sto i og truslene fra 31-åringen.

Statsadvokaten hadde på forhånd bedt dommeren stenge rettssalen da politimannen vitnet, men politimesteren ga politimannen fritak for taushetsplikten.