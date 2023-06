– Måten Bård forlot oss på vil aldri bli kompensert med straff, sier Vigdis Hegg til NRK før dommen kommer.

Hun var venn av Lanes og tidvis omsorgsperson for han i oppveksten. Torsdag fikk også pårørende følge opplesningen av dommen i Vestfold tingrett.

Alle de fire tiltalte dømmes til lange straffer. 28-åringen som skjøt og drepte Lanes er dømt til forvaring i 18 år med minstetid på 12 år. Han må også betale 300 000 kroner i erstatning til kjæresten til Lanes.

Mannen (31) statsadvokaten mener bestilte drapet er dømt til 18 år i fengsel.

Sjåføren (33) av bilen under drapsnatten er dømt 16 år.

En 23-åring som statsadvokaten mener har medvirket til drapet er dømt til 16 år i fengsel.

Dommen er enstemmig, ifølge dommeren. De tiltalte sitter rolig når dommen mot dem leses opp.

– Bårds brått avsluttede liv som sårbar fighter var et liv som berørte mange, vi som sto han nær har hjertene fylt av morsomme, hjelpsomme og kjærlige minner. De skinner sterkere enn ord i en dom, sier Hegg.

Bård Lanes ble drept i et handelsområdet, på Kilen i Tønsberg, i april 2021.

Dommen mot de fire leses nå opp i Vestfold tingrett. NRK oppdaterer fra rettssaken.

I en video frigitt av politiet kan man se Bård Lanes forlate solstudioet rett før han ble drept. Lanes blir skutt etter av en person. Du trenger javascript for å se video. I en video frigitt av politiet kan man se Bård Lanes forlate solstudioet rett før han ble drept. Lanes blir skutt etter av en person.

Dommeren: Ingen tvil

Mye av rettssaken har dreid seg om dette var planlagt drap eller ikke, men alle fire er nå dømt for drap.

Dommeren mener saken er klar:

– Det er ingen tvil om at 28-åringen skjøt for å drepe han og at det var planlagt over tid. Drapsplanen var trolig lagt allerede i mars 2021. Bevisene er så overveldende at forklaringene som 28-åringen har gitt må ses bort fra, sa tingrettsdommer Ketil Sondresen.

Han slår fast at dette var et drapsoppdrag gitt av 31-åringen. Motivet hans var den langvarige konflikten mellom 31-åringen og Lanes, og at 31-åringen følte seg truet av Lanes.

28-åringens motivasjon for å ta på seg oppdraget var penger mener dommeren, som legger vekt på gjeldssituasjonen hans.

31-åringen som er tiltalt for å ha drept Lanes, har hele tiden nektet for at de planla å drepe han. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Dette er saken

Ingen av de fire har innrømmet at planen var å drepe Lanes. De skulle ta beina hans, men Lanes døde av et skudd i ryggen som gikk gjennom kroppen, til hjertet.

Dette er hovedpunktene i saken:

FAVORITTFARGE: – Vi ærer Bård og kler oss i hans favorittfarge oransje til torsdagen, sier Vigdis Hegg. Bildet er tatt i mars, etter at rettssaken startet. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK