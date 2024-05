Hardt ut mot bevisene i Lanes-saken: – Dette er helt åpent

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Advokat Trygve Staff mener politiets bevis for at drapet på Bård Lanes var planlagt er tynne.

Staff er advokaten til en 32-åring som er tiltalt for å ha bestilt drapet.

Han mener det ikke er avgjørende bevis for at de fire tiltalte planla drapet.

I tingretten ble 32-åringen og de tre andre enstemmig dømt for å ha planlagt drapet.

Staff mener det er mer passende at 32-åringen straffes for grov kroppsskade.

Påtalemyndigheten mener også mannen som har innrømmet at han skjøt Lanes, er så farlig at han må dømmes til 18 års forvaring. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Ankesaken etter drapet på Bård Lanes i Tønsberg er nå helt på oppløpssiden. Alle fire som politiet mener hadde en rolle i drapet, anket fjorårets drapsdom fra tingretten.

Lanes ble skutt og drept på et handelsområde i Tønsberg 20. april 2021.

Trygve Staff er advokaten til 32-åringen som påtalemyndigheten mener er bestilleren av drapet. Staff brukte mandag mye tid på å gå løs på politiets teorier om et planlagt drap.

Hans hovedpoeng: Det er ingen avgjørende bevis for de fire planla å drepe Lanes i april 2021.

Bård Lanes ble drept på åpen gate i Tønsberg. Nå går ankesaken i Agder lagmannsrett mot fire menn som er tiltalt for drapet.

Det skjeve tårnet

Han mener statsadvokatens historie om et planlagt drap har kommet skjevt ut fra start.

– Det skjeve tåret i Pisa blir ikke rettere om man bygger på flere etasjer, kommenterte advokat Trygve Staff i retten.

Staff fortsatte ved å kalle saken «latterlig enkel» og at bevisene i saken ikke holder for å dømme 32-åringen til fengsel for å ha bestilt et drap på Lanes.

– Dette er helt åpent. Man kan ikke si med sikkerhet at Bård skulle drepes eller lemlestes.

I tingretten ble derimot 32-åringen og de tre andre enstemmig dømt for å ha planlagt drapet.

Vil bare ha voldsdom

I forrige uke holdt statsadvokat Andreas Christiansen sin sluttprosedyre. Han ba om 18 år i fengsel for 32-åringen.

Staff mener det er mer passende at 32-åringen straffes for grov kroppsskade. Han trakk frem andre saker der fengselsstraffen har variert fra 8 til 12 år.

Påtalemyndigheten mener også 28-åringen som har innrømmet at han skjøt Lanes, er så farlig at han må dømmes til 18 års forvaring med en minstetid på 12 år.

Hva er forvaring? Ekspander/minimer faktaboks Forvaring brukes som straff når vanlig, tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses å være nok til å ivareta samfunnsvernet, ifølge Kriminalomsorgen.

For å bli dømt til forvaring, må man vanligvis ha begått en alvorlig forbrytelse som krenker andres liv, helse, eller frihet, som for eksempel volds- og seksualforbrytelser og frihetsberøvelse.

Det må også være en nærliggende fare for at vedkommende vil begå nye slike alvorlige forbrytelser.

En forvaringsdom er tidsubestemt. Det vil si at straffen kan forlenges med fem år av gangen så lenge retten finner det nødvendig av hensyn til gjentakelsesfare.

Det skal likevel fastsettes en minstetid, og løslatelse kan ikke skje før minstetiden er sonet ferdig.

Soningen av en forvaringsdom skal være mer individuelt tilrettelagt enn soning av en vanlig fengselsstraff. Forvaringsdømte skal derfor i utgangspunktet sone sammen med andre forvaringsdømte i egne fengsler eller avdelinger. Kilde: Kriminalomsorgen

Den tiltalte 28-åringen er tidligere dømt for likskjending og påtalemyndigheten mener det er stor fare for at han vil begå ny alvorlig kriminalitet i framtiden.

Advokaten hans, Javeed Shah, sa mandag at noe av det viktigste for hans klient var å slippe forvaring.

– Vi mener at betingelsene for å bli dømt til forvaring ikke er til stede. Men han er forberedt på at det er noe han må forholde seg til, sa Shah.

Han mener straffen for 28-åringen bør ligge på 15 år i fengsel.