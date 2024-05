Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks 28-åringen som er siktet for drapet på Bård Lanes har endret forklaring og innrømmer nå at han planla å skyte Lanes.

Tidligere har han hevdet at han var uskyldig, og senere at han skjøt Lanes ved et uhell.

Påtalemyndigheten mener at 28-åringen handlet på oppdrag fra en 32 år gammel mann som hadde en konflikt med Lanes.

28-åringen ble dømt til 18 års forvaring i tingretten, mens tre andre tiltalte fikk fengselsstraffer på mellom 16 og 18 år.

Ankesaken avsluttes i starten av neste uke.



Ankesaken etter drapet på Bård Lanes tok en overraskende vending da 28-åringen nok en gang endret forklaring.

De to statsadvokatene Andreas Christiansen og Åsmund Yli holder sin prosedyre for Agder lagmannsrett torsdag og fredag. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Da bevisførselen ble avsluttet tidligere denne uken, valgte 28-åringen å ta ordet.

Han sier nå at han hadde bestemt seg for å bruke våpenet han hadde med seg til Kilen i Tønsberg 20. april 2021.

28-åringen har fra han ble pågrepet og fram til den første rettssaken hevdet at han var uskyldig.

Målet var å skyte

I tingretten innrømmet han imidlertid at det var han som skjøt Lanes utenfor et solstudio på Kilen i 2021. 28-åringen har hevdet at han skulle ødelegge beina på Lanes med en batong.

Nå sier 28-åringen at han skulle skyte Bård Lanes.

DREPT: Drapsofferet Bård Lanes ble filmet av et overvåkningskamera utenfor et solstudio på Kilen i Tønsberg kort tid før han ble skutt.

Påtalemyndigheten mener 28-åringen handlet på oppdrag fra en 32 år gammel mann som i flere år hadde hatt en konflikt med Bård Lanes.

Konflikten førte til at begge anmeldte hverandre flere ganger.

28-åringen kjente ikke 32-åringen da han kom til Tønsberg noen dager før drapet, men de to kom i kontakt via en felles venn.

Skulle hjelpe 32-åringen

28-åringen flyttet inn sammen med to andre tiltalte som bodde i et hus som 32-åringen eide på Nøtterøy.

Da han fikk høre om konflikten med Lanes, tilbød han seg å banke opp Lanes som en vennetjeneste.

Noen dager senere ble Bård Lanes skutt og drept av 28-åringen.

28-åringen ble dømt til 18 års forvaring i tingretten, mens de andre tre tiltalte fikk fengselsstraffer på mellom 16 og 18 år.

Ankesaken avsluttes i starten av neste uke.