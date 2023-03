Kjæresten til drepte Bård: – Jeg blir aldri helt meg selv igjen

– Det har vært slitsomt og vondt å vente i to år, sier Lise Klavenes til NRK.

Hun var kjæresten til Lanes og var sammen med ham kvelden han ble skutt. De to skulle bare ta litt solarium.

Lanes hadde blitt overrasket av en person på vei ut av solariet og la på sprang. En maskert mann med pistol løp etter og begynte å skyte. Et av skuddene traff Lanes i ryggen.

Han ringte selv etter ambulanse og fortalte at han var skutt, men døde kort tid etter at han ble fraktet til sykehus. Klavenes var rett i nærheten.

– Man kommer seg ikke noen vei med sorgen og hendelsen. Spørsmål og tanker som er håpløst å legge vekk før jeg får svar.

Hun er spent før rettssaken starter tirsdag.

– Men det skal bli godt å bli ferdig, selv om dette vil prege meg for alltid og jeg blir aldri helt meg selv igjen.

Personen politiet mener skøyt Lanes ble fanget opp av et overvåkningskamera der skytingen skjedde.

– Hadde blitt vanskeligere å være Bård

Vigdis Hegg var læreren til Lanes og de var mye sammen i ungdomstiden hans. De holdt også kontakt ut i voksenlivet.

Hun husker turen til Sommarland i Bø på starten av 2000-tallet, det store smilet og opplevelser sammen. I tillegg til å være læreren hans var hun også en viktig omsorgsperson for Lanes.

– Han var en veldig omsorgsfull person for meg. Det var aldri et nei fra han hvis jeg spurte om et eller annet. Men kontakten avtok de siste årene før drapet. Det forsto jeg som at det hadde blitt vanskeligere å være Bård.

Vigdis Hegg kjente Bård Lanes godt. Foto: Helena Rønning / NRK

Dagen etter drapet fikk hun en telefon om at det var han som var drept.

– Da gikk jeg i sjokk.

I tiden etter skrev Vigdis Hegg minneordet til Lanes og holdt tale i begravelsen hans.

– Da sa jeg at han var min favorittperson.

Bård Lanes ble skutt og drept på Kilen i Tønsberg i april 2021.

Åpne sår må lukkes

Tirsdag starter rettssaken mot de fire mennene som politiet mener drepte Bård Lanes.

Politiet mener drapet var planlagt og Lanes ble overvåket med blant annet GPS-sporing på bilen hans.

Bakteppet for drapet kan ha vært en lang konflikt mellom en av de tiltalte, en 31 år gammel mann, og Lanes. Ifølge VG har politiet brukt den drepte Bård Lanes som en informant. Politiet har gjennom etterforskningen undersøkt om informantrollen kan ha vært et motiv for drapet.

Vigdis Hegg håper det endelig skal komme flere svar.

– Jeg håper å lukke de åpne sårene, for å gå videre. Nå er jeg usikker på hva som skjedde den kvelden. Hvor jaktet og redd han følte seg. Jeg har mange tanker i hodet og det kan bli godt å få realitetene. Da vet jeg i hvert fall at sånn ble Bårds skjebne.

– Jeg vet jeg tåler å høre det. Så kan man begynne på arbeidet med å komme seg fremover, og ta med seg de gode minnene.