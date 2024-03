Ved 22.15-tiden får politiet melding om at en mann er skutt i et handelsområde like utenfor Tønsberg sentrum. Offeret er 33 år gamle Bård Lanes, som hadde vært på et solstudio sammen med kjæresten sin. Overvåkningsbilder viser at Lanes forlater lokalene. På utsiden blir han skremt og legger på sprang. Han ringer selv til politiet og forteller at han er skutt, men dør av skadene kort tid etter hendelsen.