Politiet: Drapsoffer ble overvåket i flere dager

– Det ligger også i dette at vi ikke mener at Lanes var et tilfeldig offer og at det har fremkommet informasjon i etterforskingen at dette bunner i en konflikt med en eller flere av de siktede i saken, opplyser politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i en pressemelding fredag formiddag.

Politiet opplyser også å ha kontroll på en sporingsenhet som funnet på bilen til Lanes. Johannessen sier at denne kan kobles til de siktede.

– Vi mener at de siktede har hatt kontroll på hvor Lanes befant seg i flere dager før han ble drept, sier han.

Bard Lanes ble skutt på åpen gate på Kilen i Tønsberg 20.april.

Tre menn ble etter hendelsen siktet for drap eller medvirkning til drap og er fortsatt varetektsfengslet.

Johannessen opplyser at to av de tre er tilknyttet et kriminelt miljø i Tønsberg.

– De to har en sterk tilknytning til hverandre, og har også en tilknytning til den avdøde, sier han.

Politiet jobber nå med å kartlegge hva som skjedde før drapet. Politiet leter også etter drapsvåpenet.

– Svært uheldig forhåndsprosedyre

Advokat Jon Anders Hasle forsvarer en av de siktede i saken, som har sittet varetektsfengslet i et halvt år. Hasle sier hans klient ikke har vært med på å planlegge noe drap.

– Klienten min var ikke på stedet da dette skjedde. Og han er helt tydelig på at han ikke planla noe drap. Ut over dette kan jeg ikke si noe detaljer på dette tidspunktet, sier Hasle til NRK.

Advokat Øivind Sterri, som også er forsvarer for en av de tre siktede i saken, reagerer på politiets pressemelding.

– Klienten min erkjenner ikke straffskyld. Pressemeldingen fremstår som svært uheldig forhåndsprosedyre. Straffesaker skal prosederes i en eventuell hovedforhandling, sier han.