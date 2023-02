Zelenskyj planlegg møte med Xi Jinping

Kina presenterte fredag ein tolvpunktsplan for ein fredsavtale mellom Ukraina og Russland. Landet håpar å spele «ei konstruktiv rolle» for å få slutt på krigen.

I planen oppfordrar Kina til våpenkvile mellom Russland og Ukraina.

– At Kina snakkar om Ukraina, er bra, men det er fleire uklare punkt i forslaget, sa Zelenskyj. Han sa at han ser på utspelet meir som «tankar» enn ein konkret plan.

For Ukraina er respekten for folkeretten og territoriell integritet viktig, sa han.

Erdogan snakka med Putin

Utspelet frå Kina blei også kommentert i Russland fredag.

– Vi set pris på ønskjet som dei kinesiske vennene våre har om å løyse konflikten i Ukraina på ein fredeleg måte, sa Maria Zakharaova, som er talsperson for den russiske utanriksdepartementet.

Ho la til at planen må leggje til grunn «dei nye territorielle realitetane» i Ukraina.

Den russiske presidenten, Vladimir Putin snakka fredag med presidenten i Tyrkia, Recep Tayyip Erdogan. I samtalen oppfordra Erdogan til «ein rettferdig fred».

– Sikker på å vinne

På pressekonferansen i Kyiv sa Zelenskyj at han er takksam for den innsatsen som president Erdogan har gjort for Ukraina, blant anna når det gjeld spørsmålet om eksport av korn. Tyrkia spelte ei sentral rolle i arbeidet med å forhandle fram kornavtalen i fjor.

Zelenskyj fekk også spørsmål om utsiktene til å vinne krigen.

– Eg er sikker på at vi vil vinne, og eg håpar det skjer dette året. Dersom alle partnarane våre gjer det dei har lova, er dette mogeleg, sa han.

Dialog med Afrika og Latin-Amerika

Zelenskyj sa også at han ønskjer å styrkje forholdet til afrikanske og latinamerikanske land, og at han håpar på sterkare støtte frå desse landa.

På spørsmål om kva som har vore det verste han har opplevd under krigen det siste året, svarte Zelenskyj:

– Massedrapa i Kyiv-forstaden Butsja.