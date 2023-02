Både offentlege og private initiativ har fredag markert at det er eitt år sidan det braut ut fullskala krig, då Russland invaderte Ukraina.

I Trefoldighetskirken i Oslo var det i dag fredsbøn for Ukraina. Anastasiia Tkalich er frå Russland. Ho la i dag tidleg ned blomar og tende lykter på torget i Trondheim. – Det som skjer i Ukraina er veldig tragisk. Eg ser ikkje nokon lyspunkt i framtida. Me må halda fram med å kjempa og stå saman med folk i Ukraina. I Lillesand gjekk meir enn 100 personar ein stille marsj gjennom sentrum, som enda i talar og lystenning ved rådhuset. I Trefoldighetskirken i Oslo tenner folk lys og ber for fred. Markering i Kirkenes av ettårsdagen av krigen i Ukraina. Ukrainere og nordmenn samlet.

Utanfor rådhuset i Bergen vart klokka 12 halde eitt minutts stille, før den ukrainske nasjonalsongen vart sungen.

– Eg er heilt imponert over den gjevargleda som har vore sidan krigen starta, over vanlege nordmenn som støttar Ukraina på alle måtar dei kan. Det set me utruleg stor pris på, seier norsk-ukrainske Tetyana Hagen.

Ho seier det er stort å kjenna at det eine heimlandet hennar støttar det andre.

– Me ukrainarar kjenner oss ikkje åleine. Me er saman om kampen for demokrati, seier Hagen.

Solomiya Tveit set pris på at statsministeren var med på arrangementet ved rådhuset.

– Det er ikkje så ofte me får så stort besøk her, seier Tveit.

Både Hagen og Tveit er overtydde om at Ukraina vil vinna krigen.

– Verda blir heilt annleis for barna våre om ikkje me vinn, seier Tveit.

Byrådsleiar Rune Bakervik og statsminister Jonas Gahr Støre utanfor rådhuset i Bergen fredag. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Ei utfordring utover å vera solidariske

Det siste året har krigen prega Støre.

– Dette har fylt fleire timar nærmast kvar dag av mitt arbeid, og arbeidet til regjeringa. Det trur eg og det kjem til å gjera utover i 2023, seier han til NRK.

På Universitetet i Bergen sin konferanse i høve eittårsmarkeringa av invasjonen møtte han ukrainske flyktningar og talte til dei frammøtte. Han talte mellom anna om at krigen har hatt ein pris, også for Noreg.

Statsminister Jonas Gahr Støre i panelsamtale med UiB-rektor Margareth Hagen og UiB-studentane Volodymyr Ilkiv og Olena Mordas. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Makt kan ikkje vera lov, lov må vera makt

Under Støre sitt besøk i Bergen snakka statsministeren om korleis krigen har påverka Noreg, mellom anna med energikrisa som har oppstått grunna fråveret av russisk gass i Europa.

– Det er ein pris å betala for Noreg med denne krigen, økonomisk og på andre områder. Er det norske folk budde på å betala den prisen?

– Det er vår oppgåve som politikarar å forklara kvifor dette er eit utfordring rører ved oss meir enn det solidariske med å støtta eit land som vert angripe. Dette har også ei tyding for tryggleiken til Noreg.

Støre minnar om at Noreg er godt stilte samanlikna med andre land som støttar Ukraina.

– Det er også veldig mogeleg å forklara at Noreg også har veldig stor eigeninteresse av å stilla opp. For me vil leva i eit Europa kor makt ikkje kan vera lov. Lov må vera makt.